Собака лает в пустоту — и не зря: что она чувствует, когда мы видим лишь тьму

Собаки — существа, чьи чувства и инстинкты порой кажутся почти сверхъестественными. Их реакция на "пустое место", внезапный лай в темноте или настороженный взгляд в угол комнаты нередко заставляют задуматься: а не видит ли питомец то, чего мы не можем заметить? Могут ли собаки чувствовать призраков, или всё объясняется гораздо проще?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака и призрак

Исторические корни веры в сверхчувствительных собак

С древних времён люди приписывали собакам способность ощущать потустороннее. В ацтекской мифологии считалось, что собаки помогают душам умерших пересечь реку в загробный мир. В Японии и Европе собаки нередко упоминались как проводники между живыми и духами.

Сегодня, когда наука объясняет большинство загадок, вера в "шестое чувство" животных не исчезла. Истории о собаках, которые начинают лаять в пустых комнатах после смерти хозяев, или часами глядят на лестницу, где "кто-то стоит", всё ещё вызывают вопросы даже у скептиков.

"Его собака постоянно лаяла на лестнице в доме и, казалось, следовала за кем-то или чем-то вверх по лестнице", — вспоминает профессор социологии Марк Итон.

Владельцы часто связывают подобное поведение с присутствием духов, особенно если в доме недавно произошла утрата. Но действительно ли собаки способны чувствовать призраков?

Экстрасенсорное восприятие: гипотеза парапсихологов

Некоторые исследователи паранормальных явлений предполагают, что собаки могут обладать формой экстрасенсорного восприятия (ЭСВ) — способностью воспринимать информацию за пределами пяти чувств. ЭСВ включает телепатию, ясновидение и предвидение.

"Призраки — это не физические явления, которые можно воспринять органами чувств. Поэтому для их обнаружения требуется какая-то форма нечувственного восприятия", — поясняет парапсихолог Ллойд Ауэрбах.

Он считает, что многие животные, включая собак и кошек, могут воспринимать сигналы, недоступные человеческим органам чувств. Однако убедительных научных доказательств существования ЭСВ до сих пор нет. Большинство экспериментов либо не воспроизводятся, либо дают противоречивые результаты.

Сторонники идеи утверждают, что наука просто не располагает инструментами для измерения таких форм восприятия. Возможно, у животных действительно есть способности, которые пока невозможно описать в рамках известных физических законов.

Сенсорное объяснение: сверхчувства без мистики

Ученые, придерживающиеся рациональной точки зрения, уверены: необычное поведение собак можно объяснить их феноменальными органами чувств.

"Животные слышат и даже видят физические вещи, которые мы не видим", — отмечает Ауэрбах.

То, что человеку кажется "реакцией на призрака", нередко оказывается реакцией на вполне земной раздражитель: насекомое в стене, звук электроприбора, скрип половиц или мельчайшее движение тени.

Психолог Кристофер Френч, автор книги "Наука о странностях", считает, что собаки реагируют на реальные, но незаметные для нас стимулы:

"Мне кажется гораздо более вероятным, что собаки реагируют на естественные раздражители, которые люди не могут обнаружить, учитывая их превосходное обоняние и слух", — говорит Френч.

Обоняние, способное видеть

У собаки около 220 миллионов обонятельных рецепторов, в то время как у человека их всего около пяти миллионов. Это делает их чувствительными к концентрациям запахов, которые для нас просто не существуют. Кроме того, собаки обладают особым органом — органом Якобсона, который позволяет воспринимать феромоны и химические сигналы.

Учёные из Университета Дьюка ещё в 1950-х годах доказали, что собаки могут уловить запах чесночного масла, разбавленного в пропорции 0,00000005%, с точностью 85%. Позже другие исследования показали, что они способны по запаху крови определять наличие рака у человека с точностью до 97%.

Неудивительно, что собака может почувствовать следы присутствия человека или животного, которые для нас давно исчезли.

Слух, который слышит тишину

Собаки способны улавливать звуки частотой до 65 000 герц - почти в три раза выше человеческого диапазона. Они также слышат звуки громкостью до -15 децибел, что делает их чувствительными к шорохам, которые для нас — полная тишина.

Профессор психологии Эллен Фёрлонг отмечает:

"Возможно, вместо того, чтобы видеть что-то пугающее, они ориентируют голову на запахи и звуки, чтобы лучше воспринимать эти стимулы". — говорит профессор.

Иными словами, собака не смотрит в "пустоту", а реагирует на раздражители, которые наш мозг просто не воспринимает.

Зрение, настроенное на движение

Хотя зрение у собак менее острое, чем у человека, они лучше замечают движение и тонкие перепады света. Фёрлонг объясняет, что экран телевизора, кажущийся нам стабильным, для собаки может выглядеть мерцающим. Поэтому, если питомец вдруг насторожился в тёмной комнате, он, вероятно, заметил то, что наши глаза не различили — вспышку света, движение насекомого или колебание шторы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: приписывать поведению собаки мистическое значение.

приписывать поведению собаки мистическое значение. Последствие: игнорирование возможных медицинских или поведенческих причин тревожности.

игнорирование возможных медицинских или поведенческих причин тревожности. Альтернатива: проанализировать ситуацию рационально — проверить звуки, запахи, здоровье питомца.

Почему люди продолжают верить в шестое чувство собак

"Это убеждение основано на теории о том, что взрослые люди социализированы в соответствии с культурным представлением о том, что привидения не существуют", — поясняет Итон.

Люди склонны искать сверхъестественные объяснения тому, что не могут понять. Когда животное реагирует на невидимый раздражитель, владельцы с развитым воображением скорее предположат присутствие духа, чем подумают о насекомом в стене.

Кроме того, вера в то, что собака чувствует присутствие умерших, может приносить эмоциональное утешение тем, кто переживает потерю.

Таблица плюсов и минусов гипотезы

Гипотеза Плюсы Минусы Экстрасенсорное восприятие Объясняет "необъяснимое" поведение Не имеет научных доказательств Сенсорная реакция Подтверждается исследованиями слуха и обоняния Не всегда очевидно, на что именно реагирует собака Психологическая интерпретация Помогает понять реакцию человека Зависит от личных убеждений

FAQ

Почему собака лает в пустой комнате

Скорее всего, она слышит или чувствует запахи, которые недоступны человеческим органам чувств.

Может ли собака видеть духов

Научных доказательств нет. Однако она может замечать движения или звуки, которые человеку недоступны.

Стоит ли бояться, если питомец странно себя ведёт

Нет. Лучше проверить обстановку, а при повторении поведения — обратиться к ветеринару или зоопсихологу.

Почему собаки реагируют на смерть человека

Они чувствуют изменения запаха тела и эмоционального состояния окружающих, что вызывает у них тревогу.

Могут ли собаки ощущать эмоции людей

Да. Исследования показали, что собаки улавливают гормоны стресса и настроение хозяев.

Мифы и правда

Миф: собаки видят призраков.

Правда: они просто обладают острейшими чувствами, улавливающими то, чего мы не замечаем.

собаки видят призраков. они просто обладают острейшими чувствами, улавливающими то, чего мы не замечаем. Миф: если собака воет ночью, это предзнаменование.

Правда: вой — форма общения, а не сигнал о сверхъестественном.

если собака воет ночью, это предзнаменование. вой — форма общения, а не сигнал о сверхъестественном. Миф: животные ближе к потустороннему миру.

Правда: их восприятие лишь шире нашего, но остаётся в пределах природы.

Три интересных факта

У собак орган Якобсона помогает "чувствовать" эмоции других животных и людей.

Некоторые служебные собаки могут улавливать приступы эпилепсии за несколько минут до их начала.

Научных доказательств способности собак ощущать призраков не существует.

Исторический контекст

В мифологии ацтеков собаки сопровождали души умерших в загробный мир.

В Древнем Египте их считали защитниками дома от злых духов.

Современная наука не подтверждает связь собак с мистическими явлениями.