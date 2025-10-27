Живой студень с 8-километровой глубины: кто на самом деле скрывается в Марианской впадине

В темноте Марианской впадины, на глубине, куда не добирается солнечный свет и где давление способно раздавить сталь, живёт одно из самых удивительных существ планеты — морской слизень. Несмотря на неприметную внешность и почти комичное название, эта рыба смогла покорить самую глубокую точку Мирового океана и выжить там, где жизнь кажется невозможной.
Морские слизни — это не моллюски, как можно подумать, а рыбы из семейства липаровых. Они полностью лишены чешуи, а их мягкая, рыхлая и студенистая кожа делает их похожими на наземных слизней. Такое тело помогает справляться с чудовищным давлением на глубине — около 800 атмосфер.
Внешне эти создания напоминают полупрозрачных, слегка "желеобразных" существ розового, серого или жёлтого оттенка. В условиях низкого разрешения глубоководных камер они действительно выглядят как капли слизи, случайно оказавшиеся на дне океана.
Некоторые виды даже светятся в темноте — слабое биолюминесцентное сияние помогает им различать границы пространства и, возможно, общаться с другими представителями вида.
Слизни не просто медленно ползают по дну. Эти рыбы — активные охотники, хоть и полагаются не на зрение. Их глаза со временем деградировали, а обоняние утратило былую остроту. Зато природа подарила им другие инструменты выживания.
Широкая голова и огромный рот покрыты множеством невромастов — микроскопических рецепторов, улавливающих малейшие колебания воды. А на краях грудных плавников находятся чувствительные клетки, способные различать вкус. По сути, слизни "чувствуют" движение и "пробуют" пространство вокруг.
Благодаря этому они могут ловить даже самых проворных креветок или искать бокоплавов в песке, ориентируясь не на запах, а на вкус воды.
Молодые особи питаются планктоном и микроскопическими рачками, взрослые предпочитают более крупную добычу — криль, мелких крабов, морских червей. Иногда слизни роются в осадках, подбирая всё съедобное, что попадается под плавники.
И хотя жизнь на глубине 8000 метров кажется безрадостной, морские слизни неплохо приспособились к этим условиям. Они умеют закрепляться за камни и кораллы брюшной присоской, чтобы не быть унесёнными течением.
"На данный момент морские слизни считаются самыми глубоководными рыбами планеты", — отмечают исследователи океанических глубин.
|Вид
|Глубина обитания
|Цвет
|Особенности
|Ареал
|Pseudoliparis swirei
|до 8100 м
|розоватый
|Самый глубоководный представитель
|Марианская впадина
|Liparis tunicatus
|до 2000 м
|серый
|Имеет присоску для крепления
|Северная Атлантика
|Careproctus reinhardti
|до 3500 м
|голубоватый
|Обитает у подводных склонов
|Арктические моря
|Paraliparis bathybius
|до 6000 м
|полупрозрачный
|Обнаружен у Курильских островов
|Тихий океан
Как эти рыбы находят друг друга в кромешной темноте — до сих пор загадка. Возможно, они выделяют особые феромоны или используют едва уловимые колебания воды.
Когда самец встречает самку, начинается ритуал: он изгибает тело, будто демонстрируя ловкость или текстуру кожи. Если самка проявляет интерес, пара уходит в укромное место, чтобы отложить икру.
Кладки покрытых слизью икринок нередко оказываются в самых неожиданных местах — в коралловых рифах, под камнями, в водорослях или даже в жаберных полостях королевских крабов. Для последних это испытание, ведь икра может мешать дыханию. Но для самих рыб такое соседство — гарантия безопасности потомства: поток воды в жабрах обеспечивает доступ кислорода.
А что, если слизни — не просто выжившие, а ключевые звенья экосистемы бездны? На такой глубине немного организмов, способных перерабатывать органику и поддерживать баланс жизни. Если бы слизни исчезли, целые участки дна могли бы остаться без регенерации питательных веществ.
Кроме того, исследование этих рыб помогает понять, как может выглядеть жизнь на других планетах — например, в океанах Европы, спутника Юпитера, где условия схожи с глубоководными областями Земли.
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Давление
|Стабильная температура, нет бурь
|Огромное давление требует адаптаций
|Свет
|Нет конкуренции за освещённые места
|Полная тьма, ограниченные сигналы
|Питание
|Постоянный поток органики с поверхности
|Мало пищи, нужна экономия энергии
|Хищники
|Почти отсутствуют
|Сложно найти партнёра и еду
Потому что он имеет позвоночник, жабры и плавники — всё, что присуще рыбам, хотя внешне напоминает моллюска.
Их ткани не содержат воздушных полостей, поэтому давление не разрушает внутренние органы.
Нет. Кожа мягкая и студенистая, без защитных пластинок.
Планктон, мелких ракообразных, криль, личинок и всё, что удаётся поймать на дне.
Пока — только на видеозаписях с глубоководных аппаратов. В неволе они не выживают из-за разницы давления.
