Флуоресцентный кошмар или новое чудо эволюции: в США нашли существ, которые сияют под ультрафиолетом

Летучие мыши, которые светятся в темноте, перестали быть легендой или атрибутом фильмов ужасов. Новое исследование американских учёных показало, что некоторые виды этих ночных существ действительно способны излучать призрачное зелёное свечение. Почему и для чего им это нужно — вопрос, на который пока нет ответа, но результаты открыли совершенно новое направление в изучении млекопитающих.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Светящиеся летучие мыши ночью

Зелёный свет, которого не видно

Учёные из Университета Джорджии исследовали шесть видов летучих мышей, обитающих в Северной Америке. Среди них — большие бурые летучие мыши (Eptesicus fuscus), восточные красные (Lasiurus borealis), семинолы (Lasiurus seminolus), юго-восточные и серые нетопыри (Myotis austroriparius, Myotis grisescens) и бразильские свободнохвостые летучие мыши (Tadarida brasiliensis).

Для анализа использовали 60 музейных экземпляров, облучённых ультрафиолетом. Все они, без исключения, начали излучать мягкий зелёный свет.

Это явление известно как фотолюминесценция — способность вещества поглощать свет определённой длины волны и излучать его в другой, чаще более длинной. У млекопитающих такое поведение тканей встречается крайне редко, и именно это делает открытие особенным.

"Данные свидетельствуют о том, что все эти виды летучих мышей получили это свойство от общего предка", — сказал биолог Университета Джорджии Стивен Каслберри.

Эффект, который не помогает ни охоте, ни любви

Учёные отмечают, что свечение проявлялось одинаково у всех видов, полов и возрастов животных. Оно исходило от крыльев, задних лап и перепонки между ними. Цвет оставался строго зелёным, в узком диапазоне длин волн.

Такое единообразие исключает версию о том, что свечение помогает летучим мышам распознавать представителей своего вида или выбирать партнёра.

"Сейчас это может быть артефактом, поскольку, возможно, свечение выполняло какую-то функцию где-то в эволюционном прошлом, а теперь уже нет", — добавил Каслберри.

Загадка, спрятанная в ночи

Даже если свечение попадает в спектр видимого диапазона для самих летучих мышей, остаётся вопрос: достаточно ли света в их естественной среде, чтобы эффект был заметен?

Ночные пещеры и густые леса, где живут эти животные, практически не пропускают ультрафиолет. Поэтому учёные сомневаются, что свечение проявляется в естественных условиях. Возможно, его можно увидеть лишь при искусственном облучении — например, под лабораторным УФ-светом.

Тем не менее, есть одна деталь, которая может указывать на скрытый смысл этого феномена. Зелёное свечение сосредоточено на участках тела, видимых во время полёта. Возможно, оно когда-то играло роль в навигации, коммуникации или даже в маскировке. Чтобы это подтвердить, исследователям предстоит изучить живых животных.

Виды летучих мышей с фотолюминесценцией

Вид Регион обитания Цвет свечения Часть тела, где проявляется Особенности Eptesicus fuscus США, Канада Зелёный Крылья, перепонка Часто встречается рядом с городами Lasiurus borealis Восток США Зелёный Задние лапы, хвост Рыжий мех, одиночный образ жизни Lasiurus seminolus Юго-восток США Зелёный Крылья, перепонка Любит влажные леса Myotis austroriparius Южные штаты Зелёный Перепонка Обитает колониями Myotis grisescens Центральные штаты Зелёный Крылья, лапы Находится под защитой закона Tadarida brasiliensis Южные регионы США Зелёный Крылья Быстролет, живёт большими колониями

Как проводилось исследование

Учёные использовали УФ-освещение, аналогичное тому, что применяют в криминалистике или в проверке подлинности документов. Для каждого образца фиксировали интенсивность и длину волны свечения. Затем сравнивали результаты между видами и возрастами.

Эти данные помогли установить: свечение не связано с возрастом или полом и, вероятно, является наследственным свойством, доставшимся всем видам от древнего предка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: предполагать, что фотолюминесценция — эффект, вызванный химикатами или пылью на шерсти.

предполагать, что фотолюминесценция — эффект, вызванный химикатами или пылью на шерсти. Последствие: неверное толкование данных, игнорирование эволюционной основы.

неверное толкование данных, игнорирование эволюционной основы. Альтернатива: использовать методы спектроскопии и ДНК-анализ, чтобы точно определить биохимическую природу свечения.

А что если…

А что, если свечение всё-таки имеет поведенческое значение? Например, помогает молодым особям следовать за взрослыми во время полёта или служит ориентиром в тесных пещерах. Возможно, этот механизм работал миллионы лет назад, когда атмосферные условия и освещение Земли были другими. Если это так, то фотолюминесценция может оказаться следом древней адаптации, потерявшей функциональность, но сохранившейся в структуре тканей.

Таблица плюсов и минусов гипотезы

Гипотеза Плюсы Минусы Эволюционное наследие Подтверждается у всех видов Нет доказательств актуальной функции Маскировка Возможна в лесах с отражённым светом Требует видимого УФ-излучения Коммуникация Могла использоваться между особями Нет различий между полами Навигация Совместима с видимостью крыльев Не подтверждена экспериментально

FAQ

Как учёные обнаружили свечение

Они использовали ультрафиолетовое излучение и заметили, что крылья и перепонки начинают излучать зелёный свет.

Можно ли увидеть это невооружённым глазом

Нет. Свечение проявляется только под воздействием УФ-лучей, поэтому в природе оно, скорее всего, незаметно.

Почему свет именно зелёный

Длина волны этого цвета наиболее характерна для белков и тканей, содержащих определённые флуоресцентные соединения.

Связано ли свечение с полом или возрастом

Нет. Оно одинаково у всех особей, что говорит о наследственном происхождении.

Есть ли другие светящиеся млекопитающие

Да. Фотолюминесценцию ранее наблюдали у утконосов, белок-летяг и даже некоторых видов опоссумов.

Мифы и правда

Миф: летучие мыши светятся, чтобы отпугивать хищников.

Правда: свечение слишком слабое, чтобы быть заметным без УФ-источника.

летучие мыши светятся, чтобы отпугивать хищников. свечение слишком слабое, чтобы быть заметным без УФ-источника. Миф: зелёный свет помогает в ориентации.

Правда: пока нет доказательств, что животные видят своё свечение.

зелёный свет помогает в ориентации. пока нет доказательств, что животные видят своё свечение. Миф: эффект связан с химией консервантов музейных образцов.

Правда: свечение наблюдается и у свежих тканей, так что причина биологическая.

Три интересных факта

Первые наблюдения светящихся млекопитающих сделаны в 2020 году — тогда свечение заметили у утконосов.

Летучие мыши — единственные млекопитающие, способные к активному полёту, и теперь они ещё и флуоресцентные.

Учёные пока не нашли ген, отвечающий за этот эффект, хотя исследования в этом направлении ведутся.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке натуралисты отмечали, что крылья некоторых летучих мышей под лампами казались необычно светлыми.

В 1950-х годах начались первые эксперименты с УФ-светом, но тогда эффект сочли оптической иллюзией.

Лишь современные приборы подтвердили, что свечение действительно существует, а не вызвано отражением света от шерсти.