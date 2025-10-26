Флуоресцентный кошмар или новое чудо эволюции: в США нашли существ, которые сияют под ультрафиолетом

Летучие мыши, которые светятся в темноте, перестали быть легендой или атрибутом фильмов ужасов. Новое исследование американских учёных показало, что некоторые виды этих ночных существ действительно способны излучать призрачное зелёное свечение. Почему и для чего им это нужно — вопрос, на который пока нет ответа, но результаты открыли совершенно новое направление в изучении млекопитающих.
Учёные из Университета Джорджии исследовали шесть видов летучих мышей, обитающих в Северной Америке. Среди них — большие бурые летучие мыши (Eptesicus fuscus), восточные красные (Lasiurus borealis), семинолы (Lasiurus seminolus), юго-восточные и серые нетопыри (Myotis austroriparius, Myotis grisescens) и бразильские свободнохвостые летучие мыши (Tadarida brasiliensis).
Для анализа использовали 60 музейных экземпляров, облучённых ультрафиолетом. Все они, без исключения, начали излучать мягкий зелёный свет.
Это явление известно как фотолюминесценция — способность вещества поглощать свет определённой длины волны и излучать его в другой, чаще более длинной. У млекопитающих такое поведение тканей встречается крайне редко, и именно это делает открытие особенным.
"Данные свидетельствуют о том, что все эти виды летучих мышей получили это свойство от общего предка", — сказал биолог Университета Джорджии Стивен Каслберри.
Учёные отмечают, что свечение проявлялось одинаково у всех видов, полов и возрастов животных. Оно исходило от крыльев, задних лап и перепонки между ними. Цвет оставался строго зелёным, в узком диапазоне длин волн.
Такое единообразие исключает версию о том, что свечение помогает летучим мышам распознавать представителей своего вида или выбирать партнёра.
"Сейчас это может быть артефактом, поскольку, возможно, свечение выполняло какую-то функцию где-то в эволюционном прошлом, а теперь уже нет", — добавил Каслберри.
Даже если свечение попадает в спектр видимого диапазона для самих летучих мышей, остаётся вопрос: достаточно ли света в их естественной среде, чтобы эффект был заметен?
Ночные пещеры и густые леса, где живут эти животные, практически не пропускают ультрафиолет. Поэтому учёные сомневаются, что свечение проявляется в естественных условиях. Возможно, его можно увидеть лишь при искусственном облучении — например, под лабораторным УФ-светом.
Тем не менее, есть одна деталь, которая может указывать на скрытый смысл этого феномена. Зелёное свечение сосредоточено на участках тела, видимых во время полёта. Возможно, оно когда-то играло роль в навигации, коммуникации или даже в маскировке. Чтобы это подтвердить, исследователям предстоит изучить живых животных.
|Вид
|Регион обитания
|Цвет свечения
|Часть тела, где проявляется
|Особенности
|Eptesicus fuscus
|США, Канада
|Зелёный
|Крылья, перепонка
|Часто встречается рядом с городами
|Lasiurus borealis
|Восток США
|Зелёный
|Задние лапы, хвост
|Рыжий мех, одиночный образ жизни
|Lasiurus seminolus
|Юго-восток США
|Зелёный
|Крылья, перепонка
|Любит влажные леса
|Myotis austroriparius
|Южные штаты
|Зелёный
|Перепонка
|Обитает колониями
|Myotis grisescens
|Центральные штаты
|Зелёный
|Крылья, лапы
|Находится под защитой закона
|Tadarida brasiliensis
|Южные регионы США
|Зелёный
|Крылья
|Быстролет, живёт большими колониями
Учёные использовали УФ-освещение, аналогичное тому, что применяют в криминалистике или в проверке подлинности документов. Для каждого образца фиксировали интенсивность и длину волны свечения. Затем сравнивали результаты между видами и возрастами.
Эти данные помогли установить: свечение не связано с возрастом или полом и, вероятно, является наследственным свойством, доставшимся всем видам от древнего предка.
А что, если свечение всё-таки имеет поведенческое значение? Например, помогает молодым особям следовать за взрослыми во время полёта или служит ориентиром в тесных пещерах. Возможно, этот механизм работал миллионы лет назад, когда атмосферные условия и освещение Земли были другими. Если это так, то фотолюминесценция может оказаться следом древней адаптации, потерявшей функциональность, но сохранившейся в структуре тканей.
|Гипотеза
|Плюсы
|Минусы
|Эволюционное наследие
|Подтверждается у всех видов
|Нет доказательств актуальной функции
|Маскировка
|Возможна в лесах с отражённым светом
|Требует видимого УФ-излучения
|Коммуникация
|Могла использоваться между особями
|Нет различий между полами
|Навигация
|Совместима с видимостью крыльев
|Не подтверждена экспериментально
Они использовали ультрафиолетовое излучение и заметили, что крылья и перепонки начинают излучать зелёный свет.
Нет. Свечение проявляется только под воздействием УФ-лучей, поэтому в природе оно, скорее всего, незаметно.
Длина волны этого цвета наиболее характерна для белков и тканей, содержащих определённые флуоресцентные соединения.
Нет. Оно одинаково у всех особей, что говорит о наследственном происхождении.
Да. Фотолюминесценцию ранее наблюдали у утконосов, белок-летяг и даже некоторых видов опоссумов.
Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.