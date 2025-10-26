Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выглядят, как новые, но хранят страшное прошлое: как подержанные авто у дилеров оказались минным полем
Ким Кардашьян ответила критикам образа дочери: почему тату и пирсинг Норт Уэст вызвали споры
Симу Лю раскритиковал ИИ в Голливуде: почему звезда Marvel призвала изучать технофеодализм
Миниатюрные убийцы растений: простые способы навсегда выгнать трипсов из теплицы
Ощущение песка в глазах: офтальмолог рассказала, о чём предупреждает этот симптом
Один шлепок по собаке запускает необратимый процесс: пёс уже видит во владельце врага
Вьетнам и США подписывают торговый пакт, который может перевернуть Азию: на кону миллиарды и влияние
Танец Мелиссы в Карибском море: как медленный ураган превращается в дождевую машину
Ивлеева призналась, с какой суммой уехала в Узбекистан: меньше, чем можно себе представить

Из милого пушистика — в неуправляемого зверя: какой этап воспитания упускают абсолютно все

4:38
Зоосфера

Первые месяцы жизни котёнка — это не только время игр и открытий, но и важный этап формирования его характера и привычек. Даже самый милый пушистик по своей природе остаётся хищником: охотничьи инстинкты заставляют его кусать, царапать и нападать — пусть даже в шутку. Но когда эти "игры" начинают сопровождаться болью, хозяину пора задуматься о воспитании.

Котёнок на руках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Котёнок на руках

Почему котята кусаются

Маленькие кошки не стремятся навредить человеку специально. Чаще всего они кусаются из-за переизбытка энергии, желания поиграть или из-за того, что хозяин неправильно реагирует на их поведение. Иногда укусы — это способ показать, что животное устало, раздражено или чувствует дискомфорт. Поэтому важно понимать причины и корректировать их с детства.

Котёнок может воспринимать руки человека как игрушку, особенно если вы часто играете с ним без специальных предметов. Со временем такое поведение закрепляется, и взрослая кошка продолжает кусаться, не осознавая, что делает больно.

Как реагировать на укусы

Первое правило — не кричать и не применять силу. Котёнок не поймёт наказание в человеческом смысле. Резкие движения и громкие звуки только напугают его и вызовут недоверие. Лучше действовать спокойно, но последовательно.

  1. Используйте пульверизатор.
    Если котёнок начинает нападать и впивается зубами в руки или ноги, слегка сбрызните его водой. Не нужно направлять сильную струю — достаточно лёгкого распыления. Несколько повторений помогут малышу понять связь между укусом и неприятным последствием.

  2. Отвлекайте внимание.
    Когда питомец слишком увлекается игрой и пускает в ход когти, предложите ему альтернативу — мячик, верёвочку, мягкую игрушку. Это безопасный способ выплеснуть энергию и удовлетворить охотничьи инстинкты.

  3. Расслабьте руку.
    Если котёнок уже схватил вас зубами, не выдёргивайте руку — это может спровоцировать его на ещё более сильный укус. Попробуйте расслабить конечность: инстинктивно он ослабит хватку, ведь "жертва" перестала сопротивляться.

  4. Не провоцируйте питомца.
    Иногда агрессия — результат излишнего внимания. Не трогайте котёнка, если он спит, ест или явно не в настроении. Не хватайте его за хвост, лапы или уши. Любое грубое обращение воспринимается как угроза, и животное начинает защищаться.

Ошибки, которых стоит избегать

Многие владельцы совершают распространённую ошибку — смеются или поощряют котёнка, когда он кусается в игре. Это кажется забавным, пока он маленький, но позже привычка превращается в проблему.
Также не стоит бить котёнка по носу или использовать физическое наказание. Это не только неэффективно, но и разрушает доверие между питомцем и человеком.

Если малыш постоянно проявляет агрессию, стоит проверить, всё ли в порядке со здоровьем. Боль, зуд, проблемы с зубами или стресс из-за переезда могут вызывать раздражительность.

Как сформировать правильное поведение

Чтобы котёнок рос послушным и дружелюбным, важно с самого начала выстраивать границы.
• Играйте с ним только с помощью игрушек, а не рук.
• Хвалите за спокойное поведение и игнорируйте агрессивные попытки.
• Позаботьтесь о регулярных играх и нагрузке — усталый котёнок не станет кусаться просто от скуки.
• Приучайте к ласке постепенно: гладьте, когда он спокоен, а не возбуждён.

Некоторые заводчики советуют использовать короткий резкий звук, например "Ай!" или "Нельзя!", чтобы обозначить недовольство. Главное — произносить это спокойно, без крика.

Почему важно воспитание с детства

Кошки отлично запоминают последствия своих действий. Если хозяин последователен, животное быстро усвоит правила. Воспитание не должно превращаться в наказание — это процесс обучения, где человек помогает питомцу адаптироваться к жизни рядом с людьми.

Со временем котёнок поймёт, что руки человека — не добыча, а источник ласки и безопасности. Правильный подход к воспитанию позволит вырастить уравновешенного, дружелюбного и преданного друга, который не будет причинять боль даже во время игры.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Эти породы собак официально запрещены в странах: причина не в агрессии, а в кое-чём похуже
Домашние животные
Эти породы собак официально запрещены в странах: причина не в агрессии, а в кое-чём похуже
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Наука и техника
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Популярное
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок

Мировой рынок нефти вновь пошатнулся: цены пошли вниз из-за сомнений в решимости США соблюдать санкции против России.

Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Последние материалы
Выглядят, как новые, но хранят страшное прошлое: как подержанные авто у дилеров оказались минным полем
Ким Кардашьян ответила критикам образа дочери: почему тату и пирсинг Норт Уэст вызвали споры
Симу Лю раскритиковал ИИ в Голливуде: почему звезда Marvel призвала изучать технофеодализм
Миниатюрные убийцы растений: простые способы навсегда выгнать трипсов из теплицы
Ощущение песка в глазах: офтальмолог рассказала, о чём предупреждает этот симптом
Один шлепок по собаке запускает необратимый процесс: пёс уже видит во владельце врага
Вьетнам и США подписывают торговый пакт, который может перевернуть Азию: на кону миллиарды и влияние
Танец Мелиссы в Карибском море: как медленный ураган превращается в дождевую машину
Ивлеева призналась, с какой суммой уехала в Узбекистан: меньше, чем можно себе представить
Одиночество на вершине? Ягудин усомнился в безоговорочном лидерстве Аделии Петросян в фигурном катании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.