Собачья улыбка засияет по-настоящему: как приучить питомца к чистке зубов без слёз, укусов и стресса

Регулярная чистка зубов — не каприз владельца, а важная гигиеническая процедура, от которой напрямую зависит здоровье питомца. Многие собаководы недооценивают значение ухода за полостью рта, пока не сталкиваются с неприятным запахом, воспалением дёсен и визитами к ветеринару. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как правильно приучить собаку к чистке зубов и почему начинать нужно с детства.
Проблемы с зубами у собак развиваются быстрее, чем у людей. Остатки пищи между зубами превращаются в налёт, а затем в зубной камень, который вызывает воспаления и боль.
По словам эксперта, многие владельцы обращаются к ветеринарам уже тогда, когда животному требуется серьёзное лечение под наркозом — хотя всего этого можно было избежать регулярным уходом.
"Поэтому приучать собаку к уходу нужно с самого раннего возраста. Если запустить проблему, в будущем это приведёт к ещё более неприятным процедурам, но уже в кабинете у ветеринарного врача", — подчеркнул президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Для ухода за зубами животного нельзя использовать человеческие средства. В зоомагазинах продаются специальные пасты для собак с безопасным составом и мягким вкусом, а также щётки в виде силиконовой насадки на палец — они удобны и позволяют контролировать силу нажима.
"Для правильного ухода необходимо использовать специальные средства: зубную пасту для животных и щётку, предпочтительно в виде силиконовой насадки на палец", — пояснил Голубев.
Главное правило — никаких резких движений и насилия. Приучение к чистке должно проходить постепенно и сопровождаться похвалой, а не угощением. Это помогает собаке воспринимать процедуру спокойно и без страха.
Такой метод позволяет не только сохранить зубы здоровыми, но и укрепить доверие между хозяином и питомцем.
Зоопсихологи советуют придерживаться одного и того же времени для чистки — например, утром после прогулки. Регулярность помогает животному воспринимать уход за зубами как естественную часть повседневного распорядка.
Если у собаки возникают страх или агрессия при прикосновениях к морде, стоит обратиться к профессиональному кинологу: он поможет скорректировать поведение и научит владельца безопасным техникам.
"Регулярность процедур в одно и то же время помогает собаке адаптироваться к чистке зубов как к привычному ритуалу", — отметил Голубев.
|Плюсы
|Минусы
|Профилактика кариеса, камня и воспалений
|Требует времени и терпения
|Приятный запах из пасти
|Некоторые собаки поначалу сопротивляются
|Экономия на лечении у ветеринара
|Нужно покупать специальные средства
|Улучшение общего самочувствия питомца
|Не всегда удобно при крупных породах
|Формирование доверия между собакой и хозяином
|Возможен стресс у тревожных животных
Даже при регулярной чистке стоит хотя бы раз в год показывать собаку стоматологу. Признаки, требующие осмотра: неприятный запах, кровоточивость дёсен, отказ от твёрдого корма, потемнение эмали.
Если болезнь запустить, лечение может включать удаление зубов под наркозом, что куда сложнее и опаснее, чем профилактика дома.
Регулярная чистка зубов — это не просто элемент ухода, а важная часть здоровья питомца. Приучить собаку к ней можно без стресса, если действовать терпеливо и последовательно. Чем раньше начать, тем меньше вероятность болезней и тем спокойнее животное переносит процедуру. Забота о зубах — это забота о качестве жизни вашего друга.
