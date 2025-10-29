Собаки без хозяев, улицы без защиты: как стаи превращают город в охотничью территорию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:51
Зоосфера

Обозреватель ВГТРК Андрей Медведев вновь поднял тему нападений бродячих собак, которая вызывает в обществе бурные споры. Поводом послужила трагедия в Красноярском крае, где стая собак насмерть загрызла десятилетнего мальчика. В своём Telegram-канале журналист поделился жёсткой позицией: дикие собаки представляют не меньшую угрозу, чем дикие звери, и должны рассматриваться так же.

Бродячие собаки во дворе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бродячие собаки во дворе

"Они совершенно другие": в чём опасность диких собак

Медведев подчеркнул, что поведение бездомных животных не имеет ничего общего с поведением домашних. Их агрессия заложена природой и не поддаётся привычному контролю человека.

"А теперь вернемся к диким собакам. Вы понимаете, что они изначально не имеют внешнего контроля, в них заложены иные паттерны поведения, они полностью отличаются от домашних? Они совершенно другие, в том числе по качеству опасности", — заявил обозреватель Андрей Медведев.

По мнению журналиста, приручённая собака может стать опасной при определённых условиях — страхе, защите территории или хозяина. Но дикие псы действуют инстинктивно, без внешнего контроля, и потому непредсказуемы.

Возмущение решением отправить животных в приют

Медведев выразил недоумение тем, что собак, напавших на ребёнка, решили не усыплять, а отвезти в зооприют. Он подчеркнул: такие случаи требуют иной реакции, ведь речь идёт о животных, потерявших страх перед человеком.

Журналист убеждён, что гуманность в подобных ситуациях неуместна — опасные особи должны быть изолированы или уничтожены, как и любые другие хищники, представляющие угрозу жизни.

Почему проблему бродячих собак не могут решить

Ранее Медведев отмечал, что борьба с бродячими животными в России сталкивается с сопротивлением сразу двух влиятельных сил.

"Проблему бродячих собак мешают решить две очень важные силы. К первой относится неслабое лобби тех, кто зарабатывает на "как бы гуманизме' - отлове, стерилизации и чипизации. А ко второй — "коллективный зоозащитник', который за счёт дешёвой жалости увеличивает аудиторию", — писал журналист.

Он считает, что многие зоозащитники искренне хотят добра, но их позицию нередко используют в своих интересах те, кто зарабатывает на государственных программах. Из-за этого проблема не решается системно: животных ловят, стерилизуют, выпускают обратно, а агрессия стай не исчезает.

Проблема, которую невозможно игнорировать

По данным Следственного комитета, трагедия произошла 25 октября в районе СНТ "Теремок" Берёзовского района. На ребёнка напала стая бродячих собак, от полученных травм мальчик скончался на месте. Этот случай вызвал волну обсуждений о том, насколько действенна программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск).

Эксперты отмечают, что в России число нападений бродячих собак ежегодно растёт. Особенно тяжело ситуация складывается в малых населённых пунктах, где нет централизованных приютов и финансирования на содержание животных.

Плюсы и минусы существующих подходов

Подход Плюсы Минусы
ОСВВ (отлов-стерилизация-выпуск) Снижает темпы размножения, гуманная альтернатива Не предотвращает нападения, требует постоянных вложений
Масовое отловление и содержание в приютах Контроль численности в городах, снижение агрессии на улицах Переполненные приюты, нехватка финансирования
Эвтаназия агрессивных особей Быстрое устранение угрозы Вызывает общественный резонанс и протесты
Просветительские кампании Формируют ответственное отношение к животным Не решают острую проблему нападений
Ужесточение ответственности владельцев Предотвращает выброс домашних животных на улицу Эффект проявляется только со временем

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выпускать собак после стерилизации обратно на улицу.
  • Последствие: животные продолжают охранять территорию и нападать.
  • Альтернатива: создавать контролируемые приюты с проверкой поведения.
  • Ошибка: подменять безопасность "гуманностью".
  • Последствие: растёт число трагедий и нападений.
  • Альтернатива: развивать программу ответственного содержания и регулировать численность профессионально.
  • Ошибка: игнорировать случаи нападений.
  • Последствие: потеря доверия к властям и рост социальной напряжённости.
  • Альтернатива: оперативное расследование и жёсткие меры к виновным.

Почему нужны решительные меры

Медведев считает, что обществу пора отказаться от иллюзии: дикая собака — это не "несчастный бездомыш", а полноценный хищник. Их инстинкты нельзя "перевоспитать" лаской или кормом. Пока таких животных отпускают обратно в города, риски сохраняются.

Журналист подчёркивает, что ответственность за происходящее лежит не только на местных властях, но и на тех, кто прикрывает бездействие лозунгами о гуманности.

Проблема бродячих собак в России — это не вопрос сочувствия, а вопрос безопасности. Дикие животные, утратившие страх перед человеком, становятся опасными хищниками. Решение должно быть не половинчатым, а системным: строгий контроль, реалистичные программы и приоритет жизни человека.

Без этого трагедии, подобные произошедшей в Красноярском крае, будут повторяться.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
