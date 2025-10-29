Собаки без хозяев, улицы без защиты: как стаи превращают город в охотничью территорию

Обозреватель ВГТРК Андрей Медведев вновь поднял тему нападений бродячих собак, которая вызывает в обществе бурные споры. Поводом послужила трагедия в Красноярском крае, где стая собак насмерть загрызла десятилетнего мальчика. В своём Telegram-канале журналист поделился жёсткой позицией: дикие собаки представляют не меньшую угрозу, чем дикие звери, и должны рассматриваться так же.
Медведев подчеркнул, что поведение бездомных животных не имеет ничего общего с поведением домашних. Их агрессия заложена природой и не поддаётся привычному контролю человека.
"А теперь вернемся к диким собакам. Вы понимаете, что они изначально не имеют внешнего контроля, в них заложены иные паттерны поведения, они полностью отличаются от домашних? Они совершенно другие, в том числе по качеству опасности", — заявил обозреватель Андрей Медведев.
По мнению журналиста, приручённая собака может стать опасной при определённых условиях — страхе, защите территории или хозяина. Но дикие псы действуют инстинктивно, без внешнего контроля, и потому непредсказуемы.
Медведев выразил недоумение тем, что собак, напавших на ребёнка, решили не усыплять, а отвезти в зооприют. Он подчеркнул: такие случаи требуют иной реакции, ведь речь идёт о животных, потерявших страх перед человеком.
Журналист убеждён, что гуманность в подобных ситуациях неуместна — опасные особи должны быть изолированы или уничтожены, как и любые другие хищники, представляющие угрозу жизни.
Ранее Медведев отмечал, что борьба с бродячими животными в России сталкивается с сопротивлением сразу двух влиятельных сил.
"Проблему бродячих собак мешают решить две очень важные силы. К первой относится неслабое лобби тех, кто зарабатывает на "как бы гуманизме' - отлове, стерилизации и чипизации. А ко второй — "коллективный зоозащитник', который за счёт дешёвой жалости увеличивает аудиторию", — писал журналист.
Он считает, что многие зоозащитники искренне хотят добра, но их позицию нередко используют в своих интересах те, кто зарабатывает на государственных программах. Из-за этого проблема не решается системно: животных ловят, стерилизуют, выпускают обратно, а агрессия стай не исчезает.
По данным Следственного комитета, трагедия произошла 25 октября в районе СНТ "Теремок" Берёзовского района. На ребёнка напала стая бродячих собак, от полученных травм мальчик скончался на месте. Этот случай вызвал волну обсуждений о том, насколько действенна программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск).
Эксперты отмечают, что в России число нападений бродячих собак ежегодно растёт. Особенно тяжело ситуация складывается в малых населённых пунктах, где нет централизованных приютов и финансирования на содержание животных.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|ОСВВ (отлов-стерилизация-выпуск)
|Снижает темпы размножения, гуманная альтернатива
|Не предотвращает нападения, требует постоянных вложений
|Масовое отловление и содержание в приютах
|Контроль численности в городах, снижение агрессии на улицах
|Переполненные приюты, нехватка финансирования
|Эвтаназия агрессивных особей
|Быстрое устранение угрозы
|Вызывает общественный резонанс и протесты
|Просветительские кампании
|Формируют ответственное отношение к животным
|Не решают острую проблему нападений
|Ужесточение ответственности владельцев
|Предотвращает выброс домашних животных на улицу
|Эффект проявляется только со временем
Медведев считает, что обществу пора отказаться от иллюзии: дикая собака — это не "несчастный бездомыш", а полноценный хищник. Их инстинкты нельзя "перевоспитать" лаской или кормом. Пока таких животных отпускают обратно в города, риски сохраняются.
Журналист подчёркивает, что ответственность за происходящее лежит не только на местных властях, но и на тех, кто прикрывает бездействие лозунгами о гуманности.
Проблема бродячих собак в России — это не вопрос сочувствия, а вопрос безопасности. Дикие животные, утратившие страх перед человеком, становятся опасными хищниками. Решение должно быть не половинчатым, а системным: строгий контроль, реалистичные программы и приоритет жизни человека.
Без этого трагедии, подобные произошедшей в Красноярском крае, будут повторяться.
