Питомец в небе, хозяин на нервах: как избежать кошмара при перелёте с домашним животным

Перелёт для животного — испытание, а не приключение. Незнакомые запахи, шум, вибрации и перепады давления могут вызвать у питомца сильный стресс. Тем не менее всё больше людей не хотят расставаться с четвероногими друзьями и берут их в отпуск. Как сделать путешествие безопасным и комфортным, рассказали специалисты S7 Airlines и зоопсихолог Алена Добрунова.

Подготовка начинается задолго до вылета

Первое, о чём стоит задуматься, — подойдёт ли вашему питомцу вообще авиаперелёт. Для некоторых животных это слишком сильное испытание, и тогда разумнее выбрать поезд или автомобиль.

"Во время авиаперелета собака испытывает повышенные физические и психоэмоциональные нагрузки, поэтому от полета лучше отказаться владельцам щенков до трёх месяцев, собак старше семи лет, а также животных с сепарационной тревогой", — пояснила зоопсихолог Алена Добрунова.

Отдельная категория — брахицефальные породы (мопсы, бульдоги, пекинесы, ши-тцу и др.). Из-за особенностей строения черепа и дыхательных путей им перелёты противопоказаны.

"Нельзя на борт беременным самкам, собакам с неврологическими, лёгочными и кардиологическими заболеваниями", — уточнила специалист.

Подготовку к перелёту стоит начать за 3-4 месяца. Главное — выбрать переноску нужного размера: питомец должен вставать в полный рост, поворачиваться на 360°, тянуться вперёд и назад. Никакой тесноты быть не должно.

Приучение к переноске: пошаговый подход

Авиабокс нужно превратить для животного в уютное место. За пару недель до поездки поставьте переноску дома с открытой дверцей, положите туда любимую игрушку или лакомство. Когда питомец спокойно лежит внутри, можно начинать закрывать дверцу на короткое время.

Хороший метод адаптации — короткие поездки на машине или общественном транспорте в переноске. Такие "репетиции" снижают тревожность и приучают к ограниченному пространству.

Как отметила Добрунова, в 95% случаев именно правильная подготовка к переноске гарантирует успешное путешествие, снижая стресс и у животного, и у хозяина.

В день вылета: стабильность и привычный ритм

Животные чувствуют настроение владельца, поэтому в день полёта важно сохранять спокойствие и придерживаться привычного распорядка. Питомца нужно выгулять перед выходом из дома и по прибытии в аэропорт.

"Кормить и поить животное в день вылета стоит по привычному расписанию. Корм во время полета не обязателен, но вода должна быть в постоянном доступе — в стрессовой ситуации повышается температура тела и усиливается жажда", — рассказала Добрунова.

Если перелёт длительный или у питомца чувствительное пищеварение, возьмите дополнительную порцию корма с собой.

Полёт в салоне и в багажном отсеке

Для мелких животных лучшее решение — путешествие в салоне рядом с хозяином. Знакомый запах и голос снижают стресс и создают ощущение безопасности. Но важно заранее уточнить правила авиакомпании: ограничения по весу, размерам переноски и условиям размещения.

Во время полёта питомец может проявлять беспокойство — скулить, вертеться, царапать переноску. Главное — не паниковать. Ваше спокойствие напрямую влияет на животное. Возьмите с собой любимую игрушку или вещь с домашним запахом — это поможет питомцу успокоиться.

"Если ваш питомец путешествует в багажном отсеке, обеспечьте его любимым пледом, интересной игрушкой или вкусняшкой. Если же летит в салоне — захватите интеллектуальную игрушку с лакомством, чтобы отвлечься и успокоиться", — добавила Добрунова.

После посадки: дайте время на адаптацию

По прибытии не спешите — животное должно адаптироваться к новой обстановке. Даже спокойные питомцы после перелёта могут быть дезориентированы или перевозбуждены. Лучше дать им время и тишину, не устраивая долгих прогулок и встреч.

"После перелета питомец может временно отказаться от корма или, наоборот, есть больше обычного, а также спать дольше. Это нормальная реакция — животное просто восстанавливается после перенесенной нагрузки", — пояснила кинолог.

Главное — как можно быстрее вернуться к привычному режиму и стабильной обстановке.

Ошибки, которые совершают владельцы

Выбирают неправильную переноску. Слишком тесная коробка усиливает стресс и может привести к травмам. Пытаются успокоить питомца лекарствами без консультации ветеринара. Это опасно и может вызвать побочные эффекты. Кормят перед полётом слишком плотно. Волнение и турбулентность могут вызвать рвоту. Не фиксируют бирку с контактами. Если переноску перепутают, найти питомца будет гораздо сложнее.

Плюсы и минусы перелёта с питомцем

Плюсы Минусы Можно путешествовать всей семьёй, не оставляя животное дома Высокий уровень стресса для питомца Возможность избежать проблем с передержкой и разлукой Ограничения по породам, весу и состоянию здоровья Совместный отдых укрепляет связь с питомцем Необходимость заранее готовиться и собирать документы Удобно при переезде или длительной командировке Стоимость билета и доплата за перевозку животного Новые впечатления и адаптация к новым условиям Возможны осложнения при резких перепадах давления

Полезные советы от экспертов

За неделю до полёта проверьте требования авиакомпании: список документов, справки, форма переноски.

Не забудьте ветеринарный паспорт с отметками о прививках и разрешение на вывоз животного.

Если летите за границу — уточните правила ввоза в страну назначения: где-то требуется карантин или микрочип.

Для спокойствия можно использовать феромоновые спреи или специальные антистресс-ошейники, но только после консультации с ветеринаром.

Перелёт с питомцем — это не просто логистика, а проверка вашей заботы и подготовки. Спокойствие хозяина, правильная переноска и ранняя адаптация — три кита успешного путешествия. Главное — помнить: животное доверяет вам полностью, а значит, ваша уверенность и доброжелательность — лучшая гарантия того, что дорога пройдёт без стресса и осложнений.