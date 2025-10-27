Умный, чистоплотный, харизматичный: что нужно знать, прежде чем делить жильё с енотом

Енот — очаровательный и очень харизматичный зверёк, который вызывает умиление у всех, кто хоть раз видел, как он ловко "моет" лапками еду или исследует всё вокруг. Но прежде чем решиться завести этого пушистого хищника дома, стоит узнать, с какими сложностями придется столкнуться.
Зоологи обычно не советуют содержать диких животных в квартирах. Но енот — одно из редких исключений. При определённых условиях он может жить рядом с человеком, если хозяин готов обеспечить ему пространство, внимание и безопасность.
Однако семья с маленькими детьми должна отказаться от этой идеи: енот — животное с непредсказуемым поведением, и даже прирученный питомец может укусить или поцарапать.
Еноту нужно много места. Он не сможет жить в ограниченных рамках клетки или маленькой комнаты. Для комфортного проживания желательно выделить отдельное помещение или построить просторный вольер.
Помещение должно быть безопасным: уберите провода, телевизоры и мелкую технику — активный зверек способен разрушить всё за считанные минуты.
На ночь и во время отсутствия хозяина енота помещают в клетку с "домиком" для сна и тазом с водой. Вода обязательна — это не просто игра, а естественная потребность животного "полоскать" предметы. Также в клетке нужен лоток, к которому енот привыкает довольно быстро.
Еноты по природе чрезвычайно любопытны. Им нужны игрушки — мягкие, без синтепона, чтобы не навредить здоровью, а также различные шарики, каталки и игрушки, которые можно разбирать.
Игры с хозяином — важная часть общения. Без внимания енот становится агрессивным и может крушить предметы, чтобы привлечь внимание.
С кошками и собаками еноты обычно ладят. Главное — организовать безопасное пространство и возможность временно изолировать питомцев. С птицами и грызунами ситуация иная — они воспринимаются енотом как добыча. Если дома есть попугай или хомяк, придется выбирать, кто останется.
Комнатные растения тоже под угрозой — енот может вырыть землю или ободрать листья.
Даже ручной енот может не терпеть объятий. Многие особи не любят, когда их берут на руки, и могут кусаться. При этом укусы болезненные и оставляют следы.
Кроме того, с возрастом характер зверя меняется: милый малыш превращается в упрямого взрослого с выраженным территориальным инстинктом. Самцы в период гона метят территорию, и запах удалить сложно.
Енот — ночное животное. Днем он спит, а ночью шумит, бегает и требует еды. Если хозяин не готов к ночным "концертам", лучше ограничиться кошкой.
Найти ветеринара, умеющего лечить енотов, сложно. Эти животные требуют прививок от бешенства и чумки, а также регулярного осмотра. Болезни, передаваемые от енота человеку, редки, но возможны, поэтому профилактика обязательна.
Рацион енота зависит от времени года. Весной и летом — больше белковой пищи, осенью — растительной. В спячку домашний енот не впадает, но становится вялым.
Кормить его нужно 3-4 раза в день, преимущественно вечером и ночью. В рацион входят:
овощи и фрукты;
молочные и кисломолочные продукты;
морепродукты;
каши (овсянка, гречка);
орехи, мясо, рыба (кроме красной).
Запрещено давать сладости, мучное, копчёности, солёное и острое. Мед допустим в малых количествах.
Ошибка: держать енота в тесной клетке.
Последствие: агрессия и стресс, ведущие к разрушительному поведению.
Альтернатива: создать вольер с игрушками и лазами для активности.
Ошибка: не делать прививки.
Последствие: риск заражения бешенством и чумкой, опасных и для человека.
Альтернатива: ежегодные профилактические визиты к ветеринару.
Ошибка: держать енота вместе с грызунами или птицами.
Последствие: нападение и гибель других питомцев.
Альтернатива: поселить енота отдельно.
Маленький енот легко приручается, быстро учится ходить в лоток и понимает простые команды. Однако по мере взросления он становится более независимым. Если постоянно общаться с ним, хвалить и давать играть, то контакт сохранится.
Но если зверя надолго оставить одного, он начнет хулиганить — рвать ткани, открывать шкафы, выливать воду. Енот требует времени и терпения.
Плюсы:
обаятельный внешний вид;
умное и любопытное поведение;
уникальный характер;
быстрая обучаемость;
веселое общение.
Минусы:
ночная активность и шум;
склонность к порче мебели и техники;
агрессивность в период гона;
трудности с ветеринарным уходом;
неприятные запахи и частые уборки.
Если плюсы вас не отпугнули, то енот может стать другом, который принесёт в дом массу радости.
Можно ли приучить енота к лотку?
Да, если начать с раннего возраста и поощрять правильное поведение.
Сколько живёт енот в неволе?
До 15 лет при хорошем уходе.
Можно ли отпускать енота гулять на улице?
Только на шлейке — зверек может убежать или напасть на других животных.
Миф: енот — это просто пушистый кот.
Правда: енот — дикий хищник, требующий особых условий и внимания.
Миф: енот не кусается.
Правда: даже приручённый енот может укусить, если испугается.
Миф: енот не нуждается в прививках.
Правда: вакцинация обязательна, особенно от бешенства.
Еноты способны открывать замки и ручки дверей.
У них более 400 "мимических" движений мордочки.
Название "енот-полоскун" появилось из-за привычки "мыть" еду.
В Европе еноты появились в зоопарках ещё в XIX веке. В СССР первые домашние еноты появились в 1970-х, когда их завозили как экзотических питомцев. Сейчас содержание енота в квартире не запрещено, но требует регистрации и ветеринарного контроля.
