Умный, чистоплотный, харизматичный: что нужно знать, прежде чем делить жильё с енотом

0:50
Зоосфера

Енот — очаровательный и очень харизматичный зверёк, который вызывает умиление у всех, кто хоть раз видел, как он ловко "моет" лапками еду или исследует всё вокруг. Но прежде чем решиться завести этого пушистого хищника дома, стоит узнать, с какими сложностями придется столкнуться.

Мокрый енот на пороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мокрый енот на пороге

Можно ли держать енота дома

Зоологи обычно не советуют содержать диких животных в квартирах. Но енот — одно из редких исключений. При определённых условиях он может жить рядом с человеком, если хозяин готов обеспечить ему пространство, внимание и безопасность.

Однако семья с маленькими детьми должна отказаться от этой идеи: енот — животное с непредсказуемым поведением, и даже прирученный питомец может укусить или поцарапать.

Условия для содержания

Еноту нужно много места. Он не сможет жить в ограниченных рамках клетки или маленькой комнаты. Для комфортного проживания желательно выделить отдельное помещение или построить просторный вольер.

Помещение должно быть безопасным: уберите провода, телевизоры и мелкую технику — активный зверек способен разрушить всё за считанные минуты.

На ночь и во время отсутствия хозяина енота помещают в клетку с "домиком" для сна и тазом с водой. Вода обязательна — это не просто игра, а естественная потребность животного "полоскать" предметы. Также в клетке нужен лоток, к которому енот привыкает довольно быстро.

Игры и развлечения

Еноты по природе чрезвычайно любопытны. Им нужны игрушки — мягкие, без синтепона, чтобы не навредить здоровью, а также различные шарики, каталки и игрушки, которые можно разбирать.

Игры с хозяином — важная часть общения. Без внимания енот становится агрессивным и может крушить предметы, чтобы привлечь внимание.

Совместимость с другими животными

С кошками и собаками еноты обычно ладят. Главное — организовать безопасное пространство и возможность временно изолировать питомцев. С птицами и грызунами ситуация иная — они воспринимаются енотом как добыча. Если дома есть попугай или хомяк, придется выбирать, кто останется.

Комнатные растения тоже под угрозой — енот может вырыть землю или ободрать листья.

Поведение и характер

Даже ручной енот может не терпеть объятий. Многие особи не любят, когда их берут на руки, и могут кусаться. При этом укусы болезненные и оставляют следы.

Кроме того, с возрастом характер зверя меняется: милый малыш превращается в упрямого взрослого с выраженным территориальным инстинктом. Самцы в период гона метят территорию, и запах удалить сложно.

Енот — ночное животное. Днем он спит, а ночью шумит, бегает и требует еды. Если хозяин не готов к ночным "концертам", лучше ограничиться кошкой.

Здоровье и ветеринарный уход

Найти ветеринара, умеющего лечить енотов, сложно. Эти животные требуют прививок от бешенства и чумки, а также регулярного осмотра. Болезни, передаваемые от енота человеку, редки, но возможны, поэтому профилактика обязательна.

Как кормить енота

Рацион енота зависит от времени года. Весной и летом — больше белковой пищи, осенью — растительной. В спячку домашний енот не впадает, но становится вялым.

Кормить его нужно 3-4 раза в день, преимущественно вечером и ночью. В рацион входят:

  • овощи и фрукты;

  • молочные и кисломолочные продукты;

  • морепродукты;

  • каши (овсянка, гречка);

  • орехи, мясо, рыба (кроме красной).

Запрещено давать сладости, мучное, копчёности, солёное и острое. Мед допустим в малых количествах.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: держать енота в тесной клетке.
Последствие: агрессия и стресс, ведущие к разрушительному поведению.
Альтернатива: создать вольер с игрушками и лазами для активности.

Ошибка: не делать прививки.
Последствие: риск заражения бешенством и чумкой, опасных и для человека.
Альтернатива: ежегодные профилактические визиты к ветеринару.

Ошибка: держать енота вместе с грызунами или птицами.
Последствие: нападение и гибель других питомцев.
Альтернатива: поселить енота отдельно.

А что если завести енота с детства

Маленький енот легко приручается, быстро учится ходить в лоток и понимает простые команды. Однако по мере взросления он становится более независимым. Если постоянно общаться с ним, хвалить и давать играть, то контакт сохранится.

Но если зверя надолго оставить одного, он начнет хулиганить — рвать ткани, открывать шкафы, выливать воду. Енот требует времени и терпения.

Плюсы и минусы содержания енота дома

Плюсы:

  • обаятельный внешний вид;

  • умное и любопытное поведение;

  • уникальный характер;

  • быстрая обучаемость;

  • веселое общение.

Минусы:

  • ночная активность и шум;

  • склонность к порче мебели и техники;

  • агрессивность в период гона;

  • трудности с ветеринарным уходом;

  • неприятные запахи и частые уборки.

Если плюсы вас не отпугнули, то енот может стать другом, который принесёт в дом массу радости.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли приучить енота к лотку?
Да, если начать с раннего возраста и поощрять правильное поведение.

Сколько живёт енот в неволе?
До 15 лет при хорошем уходе.

Можно ли отпускать енота гулять на улице?
Только на шлейке — зверек может убежать или напасть на других животных.

Мифы и правда

Миф: енот — это просто пушистый кот.
Правда: енот — дикий хищник, требующий особых условий и внимания.

Миф: енот не кусается.
Правда: даже приручённый енот может укусить, если испугается.

Миф: енот не нуждается в прививках.
Правда: вакцинация обязательна, особенно от бешенства.

Интересные факты

  1. Еноты способны открывать замки и ручки дверей.

  2. У них более 400 "мимических" движений мордочки.

  3. Название "енот-полоскун" появилось из-за привычки "мыть" еду.

Исторический контекст

В Европе еноты появились в зоопарках ещё в XIX веке. В СССР первые домашние еноты появились в 1970-х, когда их завозили как экзотических питомцев. Сейчас содержание енота в квартире не запрещено, но требует регистрации и ветеринарного контроля.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
