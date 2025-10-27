Рога длиной в два с половиной метра: что скрывают самые загадочные коровы планеты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Когда первые европейцы увидели этих рогатых великанов в сердце Африки, они воскликнули: "Ух, ничего себе рога-то!" И действительно — коровы ватусси выглядят так, будто сошли со страниц мифов: стройное тело, гладкая шкура и огромные, по-настоящему царственные рога. Их длина может достигать 2,5 метра, а вес каждого рога — до 40 килограммов! Но как оказалось, эти впечатляющие украшения вовсе не для красоты.

Африканская корова ватусси
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Африканская корова ватусси

Откуда взялась порода ватусси

История ватусси уходит на пять тысяч лет назад. Когда-то в Африку проник древний тур — дикий предок домашних коров, а на континенте уже паслась египетская зебу — горбатая корова, приспособленная к жаркому климату. В результате скрещивания этих двух видов появился новый подвид крупного рогатого скота, унаследовавший от тура мощь и огромные рога, а от зебу — выносливость и способность выживать при +50 °C.

Сегодня ватусси считаются особо крупной породой, вес взрослых особей достигает 400-800 кг.

Зачем ватусси такие огромные рога

Огромные рога — не просто украшение. Это естественная система охлаждения организма, идеально адаптированная к африканскому климату.

Рога пронизаны густой сетью кровеносных сосудов. Горячая кровь, циркулируя по ним, остывает под действием ветра, а затем возвращается в тело, снижая температуру животного. Получается природный радиатор или "встроенный кондиционер".

Кроме того, широкая поверхность рогов защищает голову от перегрева — так же, как уши у слона помогают рассеивать тепло.

Таким образом, рога ватусси — не просто символ силы, а спасение от жары, позволяющее животному пастись под палящим солнцем весь день.

Где живут эти коровы

Ватусси пасутся в саваннах Центральной и Восточной Африки: в Уганде, Руанде, Бурунди, Кении, Анголе и Южном Судане. Их разводят племена масаи, тутси, динка и банту. В последние десятилетия небольшие стада появились и за пределами Африки — в США, Германии и Крыму.

Рога у ватусси могут быть разной формы: прямые, дугообразные или изогнутые в виде полумесяца. Но какими бы они ни были, это всегда впечатляющее зрелище.

Зачем разводят ватусси

Несмотря на внушительные размеры, ватусси не относятся к продуктивным породам.

  • Молока дают немного — до 3 литров в день, зато жирность рекордная — около 10%.

  • Мясо жёсткое и волокнистое, для еды почти не используют.

  • Плодовитость низкая — самка приносит одного телёнка в год.

Зато у этих коров масса достоинств: они устойчивы к паразитам и болезням, спокойно переносят жару, засуху и дефицит воды, питаются даже грубой растительностью.

И, конечно, ватусси — красивая и статусная порода, поэтому в Африке её разводят не ради выгоды, а ради гордости и престижа.

Что делают с ватусси

Для народов тутси, масаи, динка, мандари ватусси — священное животное и символ богатства. Количество коров в стаде определяет социальное положение семьи.

  • У тутси ватусси называют иньямбо — "корова с очень длинными рогами".

  • У масаи быки ватусси участвуют в обрядах и праздниках, а в пищу они употребляют смесь молока и крови — традиционный энергетический напиток.

  • У динка эти животные живут буквально бок о бок с людьми: в их селениях коровы спят рядом с хозяевами, защищая их от хищников.

Несмотря на внушительный вид, ватусси — крайне мирные и спокойные животные. А вот защищать себя умеют: от таких рогов даже львы предпочитают держаться подальше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Считать рога оружием Недооценка их роли в терморегуляции Понимать: это природный радиатор
Использовать породу на мясо Низкая рентабельность Разводить как декоративную и статусную
Держать в холодном климате без укрытия Обморожение рогов и ушей Поддерживать температуру выше +10 °C

А что если рога убрать

Без рогов ватусси не сможет эффективно регулировать температуру тела. Это приведёт к перегреву и снижению выносливости. Поэтому обрезка рогов категорически запрещена — она лишает животное естественного механизма охлаждения.

Плюсы и минусы породы

Плюсы Минусы
Высокая устойчивость к жаре и болезням Низкая продуктивность
Красивый внешний вид, символ статуса Медленный рост молодняка
Мирный характер Мясо жёсткое
Адаптация к экстремальным условиям Требовательность к теплу

Три интересных факта

  1. Рога ватусси могут содержать до 5 литров крови, которая охлаждается в них во время жары.

  2. Самые крупные рога занесены в Книгу рекордов Гиннесса — их размах составил 3,25 метра.

  3. В Кении и Уганде ватусси участвуют в церемониях мира — их жертвуют духам как знак примирения племён.

Исторический контекст

  1. Порода ватусси известна с древнеегипетских времён — изображения этих коров встречаются на настенных фресках.

  2. В Африке ватусси называют также анколе, по имени народа из Уганды.

  3. Современные селекционеры используют кровь ватусси для выведения жароустойчивых пород в странах с тропическим климатом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
