Зверь из легенд Мадагаскара: то ли кошка, то ли мангуст, но правит всем островом

Зоосфера

Фосса — одно из самых загадочных животных планеты. На первый взгляд она похожа на кошку, но чем дольше смотришь, тем больше сомнений: морда вытянута, тело длинное, хвост почти равен длине туловища, а движения — как у мангуста. Неудивительно, что учёные почти 200 лет спорили, кто же она такая: кошка, куница или родственница гиен.

Фосса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фосса

Кто такая фосса

Фосса (лат. Cryptoprocta ferox) — единственный представитель рода Cryptoprocta, принадлежащего к подсемейству мадагаскарских виверр (Euplerinae). То есть, несмотря на внешнее сходство с кошкой, фосса ближе к мангустам, а не к семейству кошачьих.

Взрослая особь достигает 80 см в длину и весит до 9 кг. Тело вытянутое, мускулистое, хвост длинный и гибкий — помогает балансировать при прыжках по деревьям.

На Мадагаскаре фосса занимает особое место: это верховный хищник острова, не имеющий природных врагов. Её добыча — все, кто меньше по размеру, от крабов до крупных лемуров.

Эволюционная загадка

Фоссы появились около 20-30 миллионов лет назад, когда предки современных виверров перебрались с Африки на Мадагаскар. Отрезанные океаном, эти животные начали эволюционировать в изоляции и в итоге превратились в уникальных хищников, занявших место "кошек" острова.

Именно поэтому в облике фоссы есть черты и кошек, и мангустов — пример конвергентной эволюции, когда разные виды приходят к схожим адаптациям из-за одинаковых условий среды.

Как фосса охотится

Фосса невероятно ловкая. Её когти частично втяжные, как у кошек, — она может выпускать их полностью или прятать частично. Это помогает уверенно двигаться и по земле, и по кронам деревьев.

Охотится фосса в одиночку. В её рацион входят лемуры, птицы, грызуны, рептилии и даже домашняя птица, если хищница пробралась в деревню.

Благодаря сильным задним лапам и цепкому хвосту она способна перепрыгивать с ветки на ветку, а также бегать по деревьям головой вниз — редкое умение среди хищников.

Поведение и размножение

Фоссы ведут одиночный образ жизни. Территория самца может достигать 26 км², самки — около 13 км². Пересечение владений возможно, но лишь в брачный сезон, который длится с сентября по декабрь.

В это время самка выбирает одно дерево и остаётся на нём несколько дней, привлекая самцов запахом и звуками. Самцы дерутся за право спаривания, а сама "церемония" может длиться до трёх часов — рекорд для семейства виверров.

Беременность длится около 90 дней, после чего рождается от 1 до 6 детёнышей. Первые месяцы они полностью зависят от матери, которая одна заботится о потомстве. К 4-5 месяцам малыши начинают есть мясо, а окончательно самостоятельными становятся к году.

Фоссы живут до 20 лет в неволе, в природе — немного меньше.

Почему фоссы боятся людей

К сожалению, вокруг этих хищников сложилось множество суеверий. Местные жители нередко считают фосс злыми духами: будто бы они нападают на людей во сне, похищают детей или питаются трупами. На деле все эти мифы — выдумка.

Да, иногда фоссы действительно забираются в курятники, но в целом избегают человека. Из-за подобных предрассудков их убивают без причины, а вместе с вырубкой лесов это поставило вид на грань исчезновения.

Сегодня фосса занесена в Красную книгу МСОП со статусом уязвимый вид (VU).

Таблица "Сравнение"

Признак Фосса Кошка Мангуст
Род Cryptoprocta Felis Herpestes
Длина тела до 80 см 40-60 см 25-50 см
Вес до 9 кг до 6 кг до 3 кг
Когти частично втяжные втяжные невтяжные
Образ жизни одиночный, территориальный одиночный стайный
Питание лемуры, птицы, грызуны мелкие животные насекомые, змеи

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Считать фоссу диким котом Недооценка роли вида в экосистеме Признать её уникальным виверровым хищником
Уничтожать из-за суеверий Сокращение популяции Просвещать местное население
Разрушать леса Потеря среды обитания Создавать охраняемые территории

А что если фосс не станет

Если фоссы исчезнут, Мадагаскар лишится единственного крупного хищника, способного контролировать численность лемуров и мелких животных. Экосистема острова нарушится — как это уже происходило на других островах после исчезновения верховных хищников.

Плюсы и минусы изоляции

Плюсы Минусы
Эволюция уникального вида Отсутствие генетического разнообразия
Адаптация к островной среде Уязвимость к внешним изменениям
Отсутствие конкурентов Сильная зависимость от экосистемы леса

FAQ

Фосса — кошка или мангуст?
Генетически ближе к мангустам, но внешне и повадками напоминает кошку.

Где обитает?
Только на острове Мадагаскар, в тропических и горных лесах.

Опасна ли для человека?
Нет, избегает контакта и нападает лишь в случае угрозы.

Сколько живёт в природе?
В среднем 15 лет.

Можно ли содержать фоссу в зоопарке?
Да, но животное плохо переносит тесные вольеры и требует просторных территорий.

Мифы и правда

Миф: фоссы похищают детей.
Правда: это местное поверье, не имеющее подтверждений.

Миф: фосса — это дикая кошка.
Правда: она принадлежит к семейству виверровых, родственников мангустов.

Миф: они живут стаями.
Правда: фоссы одиночки, встречаются только в брачный период.

Исторический контекст

  1. Первое научное описание фоссы сделал натуралист Эдуард Вере в 1833 году.

  2. В XIX веке из-за внешнего сходства с кошками её считали диким мадагаскарским "пумом".

  3. Лишь в начале XXI века генетические исследования окончательно доказали родство с мангустами.

Три интересных факта

  1. Фосса — единственное животное, способное без усилий перемещаться по деревьям вверх и вниз, не слезая хвостом вперёд.

  2. Самцы и самки в детстве почти не различаются: у молодых самок даже временно появляются псевдопенисы, как у гиен.

  3. В мультфильме "Мадагаскар" фоссы представлены как злодеи, но в жизни они гораздо скромнее.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
