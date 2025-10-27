Зверь из легенд Мадагаскара: то ли кошка, то ли мангуст, но правит всем островом

Фосса — одно из самых загадочных животных планеты. На первый взгляд она похожа на кошку, но чем дольше смотришь, тем больше сомнений: морда вытянута, тело длинное, хвост почти равен длине туловища, а движения — как у мангуста. Неудивительно, что учёные почти 200 лет спорили, кто же она такая: кошка, куница или родственница гиен.
Фосса (лат. Cryptoprocta ferox) — единственный представитель рода Cryptoprocta, принадлежащего к подсемейству мадагаскарских виверр (Euplerinae). То есть, несмотря на внешнее сходство с кошкой, фосса ближе к мангустам, а не к семейству кошачьих.
Взрослая особь достигает 80 см в длину и весит до 9 кг. Тело вытянутое, мускулистое, хвост длинный и гибкий — помогает балансировать при прыжках по деревьям.
На Мадагаскаре фосса занимает особое место: это верховный хищник острова, не имеющий природных врагов. Её добыча — все, кто меньше по размеру, от крабов до крупных лемуров.
Фоссы появились около 20-30 миллионов лет назад, когда предки современных виверров перебрались с Африки на Мадагаскар. Отрезанные океаном, эти животные начали эволюционировать в изоляции и в итоге превратились в уникальных хищников, занявших место "кошек" острова.
Именно поэтому в облике фоссы есть черты и кошек, и мангустов — пример конвергентной эволюции, когда разные виды приходят к схожим адаптациям из-за одинаковых условий среды.
Фосса невероятно ловкая. Её когти частично втяжные, как у кошек, — она может выпускать их полностью или прятать частично. Это помогает уверенно двигаться и по земле, и по кронам деревьев.
Охотится фосса в одиночку. В её рацион входят лемуры, птицы, грызуны, рептилии и даже домашняя птица, если хищница пробралась в деревню.
Благодаря сильным задним лапам и цепкому хвосту она способна перепрыгивать с ветки на ветку, а также бегать по деревьям головой вниз — редкое умение среди хищников.
Фоссы ведут одиночный образ жизни. Территория самца может достигать 26 км², самки — около 13 км². Пересечение владений возможно, но лишь в брачный сезон, который длится с сентября по декабрь.
В это время самка выбирает одно дерево и остаётся на нём несколько дней, привлекая самцов запахом и звуками. Самцы дерутся за право спаривания, а сама "церемония" может длиться до трёх часов — рекорд для семейства виверров.
Беременность длится около 90 дней, после чего рождается от 1 до 6 детёнышей. Первые месяцы они полностью зависят от матери, которая одна заботится о потомстве. К 4-5 месяцам малыши начинают есть мясо, а окончательно самостоятельными становятся к году.
Фоссы живут до 20 лет в неволе, в природе — немного меньше.
К сожалению, вокруг этих хищников сложилось множество суеверий. Местные жители нередко считают фосс злыми духами: будто бы они нападают на людей во сне, похищают детей или питаются трупами. На деле все эти мифы — выдумка.
Да, иногда фоссы действительно забираются в курятники, но в целом избегают человека. Из-за подобных предрассудков их убивают без причины, а вместе с вырубкой лесов это поставило вид на грань исчезновения.
Сегодня фосса занесена в Красную книгу МСОП со статусом уязвимый вид (VU).
|Признак
|Фосса
|Кошка
|Мангуст
|Род
|Cryptoprocta
|Felis
|Herpestes
|Длина тела
|до 80 см
|40-60 см
|25-50 см
|Вес
|до 9 кг
|до 6 кг
|до 3 кг
|Когти
|частично втяжные
|втяжные
|невтяжные
|Образ жизни
|одиночный, территориальный
|одиночный
|стайный
|Питание
|лемуры, птицы, грызуны
|мелкие животные
|насекомые, змеи
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Считать фоссу диким котом
|Недооценка роли вида в экосистеме
|Признать её уникальным виверровым хищником
|Уничтожать из-за суеверий
|Сокращение популяции
|Просвещать местное население
|Разрушать леса
|Потеря среды обитания
|Создавать охраняемые территории
Если фоссы исчезнут, Мадагаскар лишится единственного крупного хищника, способного контролировать численность лемуров и мелких животных. Экосистема острова нарушится — как это уже происходило на других островах после исчезновения верховных хищников.
|Плюсы
|Минусы
|Эволюция уникального вида
|Отсутствие генетического разнообразия
|Адаптация к островной среде
|Уязвимость к внешним изменениям
|Отсутствие конкурентов
|Сильная зависимость от экосистемы леса
Фосса — кошка или мангуст?
Генетически ближе к мангустам, но внешне и повадками напоминает кошку.
Где обитает?
Только на острове Мадагаскар, в тропических и горных лесах.
Опасна ли для человека?
Нет, избегает контакта и нападает лишь в случае угрозы.
Сколько живёт в природе?
В среднем 15 лет.
Можно ли содержать фоссу в зоопарке?
Да, но животное плохо переносит тесные вольеры и требует просторных территорий.
Миф: фоссы похищают детей.
Правда: это местное поверье, не имеющее подтверждений.
Миф: фосса — это дикая кошка.
Правда: она принадлежит к семейству виверровых, родственников мангустов.
Миф: они живут стаями.
Правда: фоссы одиночки, встречаются только в брачный период.
Первое научное описание фоссы сделал натуралист Эдуард Вере в 1833 году.
В XIX веке из-за внешнего сходства с кошками её считали диким мадагаскарским "пумом".
Лишь в начале XXI века генетические исследования окончательно доказали родство с мангустами.
Фосса — единственное животное, способное без усилий перемещаться по деревьям вверх и вниз, не слезая хвостом вперёд.
Самцы и самки в детстве почти не различаются: у молодых самок даже временно появляются псевдопенисы, как у гиен.
В мультфильме "Мадагаскар" фоссы представлены как злодеи, но в жизни они гораздо скромнее.
