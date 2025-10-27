Малыши с характером белух: кого в Чёрном море зовут свинки, и почему о них молчит весь мир

Азовка, или черноморская морская свинья, — самое незаметное и при этом самое трогательное морское млекопитающее наших южных морей. Её редко можно увидеть, а ещё реже — узнать. Большинство отдыхающих на Чёрном море даже не догадываются, что совсем рядом с ними плавают не только известные дельфины-афалины, но и их миниатюрные родственники — морские свиньи.
Несмотря на прозвище "черноморский дельфин", азовка — не дельфин в строгом смысле. Генетически она ближе к белухам и нарвалам. Отличить её просто: у азовки короткое тупое рыло, округлое тело и совсем не дельфиний силуэт. При длине всего 130-150 см взрослые особи весят до 60 кг.
Эта миниатюрная китообразная живёт в Чёрном и Азовском морях, а иногда заходит и в устья рек. В отличие от дельфинов, она не выпрыгивает из воды, поэтому остаётся почти незаметной.
Название связано с рационом — основу питания составляют косяки хамсы, а также мелкая придонная рыба длиной всего 3-10 см. Азовки — отличные охотники: за сутки они съедают до 7 кг рыбы, поедая до 500 рыбок в час ночью. Иногда животные объединяются в стаи по 50-100 особей и устраивают "облаву" на косяки, действуя как слаженная команда.
Иногда рыбаки следят за спинными плавниками азовок, чтобы понять, где идёт рыба. Но подобная хитрость часто оборачивается бедой для самих морских свиней — они запутываются в сетях и погибают.
Чтобы выжить в прохладных водах Чёрного и Азовского морей, азовки обзавелись 4-сантиметровым слоем жира, который защищает их от холода и помогает плавать. Зимой, когда температура воды опускается до +7 °C, это становится вопросом выживания.
Живут азовки небольшими группами. Самки рожают детёнышей каждые два-три года, выкармливая малышей молоком около года. За жизнь самка может привести всего 4-10 потомков, что делает восстановление популяции крайне медленным.
Главные опасности для морских свиней — рыболовные сети, загрязнение воды и шум от судоходства, который дезориентирует животных, мешая им использовать эхолокацию.
Сегодня их численность продолжает снижаться, и вид занесён в Красную книгу России как находящийся под угрозой исчезновения.
Есть и неожиданные враги — афалины, те самые большие дельфины, которых туристы обожают. Исследователи не раз фиксировали нападения афалин на морских свиней. Почему это происходит, до конца не ясно: возможно, дельфины воспринимают азовок как конкурентов за еду или даже принимают их за детёнышей своего вида.
Азовки редко показываются на поверхности — обычно виден только плавник. Они не делают эффектных прыжков, как дельфины, и не приближаются к лодкам. При этом это очень социальные и умные животные: внутри стаи они общаются звуками и щелчками, поддерживают друг друга, защищают раненых.
В хорошую погоду их можно заметить утром или вечером в прибрежной зоне Чёрного моря — у берегов Крыма, Кавказа, Турции.
|Признак
|Азовка (морская свинья)
|Афалина (дельфин)
|Длина тела
|130-150 см
|250-300 см
|Вес
|до 60 кг
|до 200 кг
|Рыло
|короткое, тупое
|длинное, вытянутое
|Поведение
|скрытное, не прыгает
|активное, выпрыгивает
|Популяция
|под угрозой
|стабильная
|Социальность
|небольшие стаи
|крупные группы
Азовки — важная часть экосистемы Чёрного моря. Они регулируют численность мелкой рыбы и служат индикатором здоровья водоёма. Если исчезнут морские свиньи — значит, море болеет.
Учёные и экологи уже несколько лет добиваются запрета на использование опасных донных сетей, призывают туристов не подплывать к животным на катерах и не выбрасывать мусор в море.
Поддерживать организации, занимающиеся защитой морских млекопитающих (например, DolphinProject или WWF Russia).
Сообщать экологам, если на берег выбросило дельфинов или морских свиней.
Отказываться от развлечений с участием диких животных.
Азовки способны нырять на глубину до 75 метров, оставаясь под водой до 5 минут.
Они ориентируются с помощью эхолокации, как летучие мыши.
У каждой особи — уникальный рисунок плавников, по которому учёные различают их при наблюдениях.
В античности морских свиней впервые описали греки, считая их "рыбами с дыханием ветра".
В СССР азовку официально признали самостоятельным подвидом морской свиньи в 1950-х годах.
В 2021 году вид включён в Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения.
