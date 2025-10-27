Малыши с характером белух: кого в Чёрном море зовут свинки, и почему о них молчит весь мир

Азовка, или черноморская морская свинья, — самое незаметное и при этом самое трогательное морское млекопитающее наших южных морей. Её редко можно увидеть, а ещё реже — узнать. Большинство отдыхающих на Чёрном море даже не догадываются, что совсем рядом с ними плавают не только известные дельфины-афалины, но и их миниатюрные родственники — морские свиньи.

Кто такая азовка

Несмотря на прозвище "черноморский дельфин", азовка — не дельфин в строгом смысле. Генетически она ближе к белухам и нарвалам. Отличить её просто: у азовки короткое тупое рыло, округлое тело и совсем не дельфиний силуэт. При длине всего 130-150 см взрослые особи весят до 60 кг.

Эта миниатюрная китообразная живёт в Чёрном и Азовском морях, а иногда заходит и в устья рек. В отличие от дельфинов, она не выпрыгивает из воды, поэтому остаётся почти незаметной.

Почему азовку называют "хамсятником"

Название связано с рационом — основу питания составляют косяки хамсы, а также мелкая придонная рыба длиной всего 3-10 см. Азовки — отличные охотники: за сутки они съедают до 7 кг рыбы, поедая до 500 рыбок в час ночью. Иногда животные объединяются в стаи по 50-100 особей и устраивают "облаву" на косяки, действуя как слаженная команда.

Иногда рыбаки следят за спинными плавниками азовок, чтобы понять, где идёт рыба. Но подобная хитрость часто оборачивается бедой для самих морских свиней — они запутываются в сетях и погибают.

Как живёт "чёрноморский малыш"

Чтобы выжить в прохладных водах Чёрного и Азовского морей, азовки обзавелись 4-сантиметровым слоем жира, который защищает их от холода и помогает плавать. Зимой, когда температура воды опускается до +7 °C, это становится вопросом выживания.

Живут азовки небольшими группами. Самки рожают детёнышей каждые два-три года, выкармливая малышей молоком около года. За жизнь самка может привести всего 4-10 потомков, что делает восстановление популяции крайне медленным.

Враги и угрозы

Главные опасности для морских свиней — рыболовные сети, загрязнение воды и шум от судоходства, который дезориентирует животных, мешая им использовать эхолокацию.

Сегодня их численность продолжает снижаться, и вид занесён в Красную книгу России как находящийся под угрозой исчезновения.

Есть и неожиданные враги — афалины, те самые большие дельфины, которых туристы обожают. Исследователи не раз фиксировали нападения афалин на морских свиней. Почему это происходит, до конца не ясно: возможно, дельфины воспринимают азовок как конкурентов за еду или даже принимают их за детёнышей своего вида.

Особенности поведения

Азовки редко показываются на поверхности — обычно виден только плавник. Они не делают эффектных прыжков, как дельфины, и не приближаются к лодкам. При этом это очень социальные и умные животные: внутри стаи они общаются звуками и щелчками, поддерживают друг друга, защищают раненых.

В хорошую погоду их можно заметить утром или вечером в прибрежной зоне Чёрного моря — у берегов Крыма, Кавказа, Турции.

Таблица "Сравнение"

Признак Азовка (морская свинья) Афалина (дельфин) Длина тела 130-150 см 250-300 см Вес до 60 кг до 200 кг Рыло короткое, тупое длинное, вытянутое Поведение скрытное, не прыгает активное, выпрыгивает Популяция под угрозой стабильная Социальность небольшие стаи крупные группы

Почему важно знать об азовках

Азовки — важная часть экосистемы Чёрного моря. Они регулируют численность мелкой рыбы и служат индикатором здоровья водоёма. Если исчезнут морские свиньи — значит, море болеет.

Учёные и экологи уже несколько лет добиваются запрета на использование опасных донных сетей, призывают туристов не подплывать к животным на катерах и не выбрасывать мусор в море.

Что можно сделать

Поддерживать организации, занимающиеся защитой морских млекопитающих (например, DolphinProject или WWF Russia). Сообщать экологам, если на берег выбросило дельфинов или морских свиней. Отказываться от развлечений с участием диких животных.

Три интересных факта об азовках

Азовки способны нырять на глубину до 75 метров, оставаясь под водой до 5 минут. Они ориентируются с помощью эхолокации, как летучие мыши. У каждой особи — уникальный рисунок плавников, по которому учёные различают их при наблюдениях.

Исторический контекст

В античности морских свиней впервые описали греки, считая их "рыбами с дыханием ветра". В СССР азовку официально признали самостоятельным подвидом морской свиньи в 1950-х годах. В 2021 году вид включён в Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения.