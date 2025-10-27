Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всего три команды превратят кошку в идеал: как добиться послушания без крика и наказаний
Кожа бледнеет, сердце бьётся чаще: как дефицит железа медленно выключает жизнь изнутри
Гости уже звонят в дверь: десерт ресторанного уровня, который готовится всего за час
Пушистый хаос под контролем: секреты клинеров для тех, кто живёт с хвостатыми друзьями
Идеальный климат и спокойная жизнь: 3 страны для пенсионеров, которые любят солнце
Возвратные заморозки — не приговор: приёмы, которые оживляют даже обмороженные грядки
Футбольный бог поможет: защитник Крыльев Советов назвал главное условие победы в РПЛ
Василиса Володина раскрыла тайну: какие знаки зодиака получат билет на удачу в 2026 году
Марс в крови человека: загадочные наноны связывают внеземную жизнь с нашими болезнями

Возвращение призрака Азова: исчезнувшая рыба снова напомнила о себе спустя 70 лет

6:05
Зоосфера

Долгие десятилетия считалось, что этот редчайший представитель осетровых безвозвратно исчез из вод России. Однако неожиданная новость из Азовского моря подарила ученым и экозащитникам надежду. Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО сообщили об обнаружении живой особи шипа — рыбы, исчезновение которой фиксировалось еще в середине прошлого века.

Рыба шип
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба шип

Возвращение призрака Азова

17 октября 2025 года в районе поселка Кучугуры рыбаки вытащили из ставного невода необычную добычу — небольшого осетра длиной 56 см и весом около 1,2 кг. Как выяснилось позже, это был молодой шип, не достигший половой зрелости. Научное сообщество восприняло находку как сенсацию: последний подтвержденный случай поимки этого вида в Азовском бассейне датируется 1955 годом.

"Это первое достоверное подтверждение присутствия шипа в Азовском море за последние семь десятилетий", — сообщили в Азово-Черноморском филиале ВНИРО.

Редкий вид с непростой судьбой

Шип — представитель семейства осетровых, обитавший некогда в бассейнах Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. В Азово-Черноморском регионе доминировала его пресноводная форма, предпочитавшая держаться ближе к рекам, а не к морю. Он встречался в Дону, Кубани, Дунае и Риони, но уже в XX веке стал исчезающим видом.

Причинами стали строительство плотин, загрязнение рек и бесконтрольный вылов. Эти факторы привели к тому, что рыба практически исчезла из природных водоемов, а её присутствие в экосистеме свелось к единичным упоминаниям в архивах.

Как шипу удалось вернуться

Ученые считают, что появление рыбы — не случайность, а результат долгой работы по восстановлению популяций осетровых в регионе. В последние годы в Кубани и других реках активно реализуются программы искусственного воспроизводства. Выпуск мальков шипа в естественную среду стал частью этих мероприятий. Цель — сохранить генетическое разнообразие и вернуть редкие виды в природный цикл.

"Появление шипа — важный сигнал: наши усилия начинают приносить плоды", — отметил представитель ВНИРО.

Этапы восстановления популяции

  1. Отбор маточного поголовья — отлавливаются здоровые особи для размножения в неволе.
  2. Инкубация икры и выращивание мальков — процесс требует постоянного контроля температуры и чистоты воды.
  3. Выпуск молоди в реки — особей выпускают в естественные условия, чаще всего в устьях рек, где они смогут адаптироваться.
  4. Мониторинг — специалисты отслеживают, выживают ли выпущенные рыбы и возвращаются ли они к нересту.

Таблица "Сравнение"

Вид осетровых Среда обитания Средний вес Статус в Азовском регионе
Белуга Солоноватые воды и реки до 1000 кг крайне редка
Севрюга Устья рек, моря до 60 кг единичные находки
Осетр русский Реки и моря до 200 кг под охраной
Шип Пресные и солоноватые воды до 20 кг считался исчезнувшим, теперь зафиксирован

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Массовое строительство плотин без учета миграции рыбы.
  • Последствие: Нарушение путей нереста и деградация популяции.
  • Альтернатива: Создание рыбопропускных каналов и экопереходов, модернизация гидроузлов.
  • Ошибка: Браконьерство и незаконный вылов осетровых ради икры.
  • Последствие: Подрыв воспроизводства и исчезновение редких видов.
  • Альтернатива: Усиление контроля, внедрение спутникового мониторинга и ужесточение наказаний.

Если шип вернётся

Если находка не единична, это может означать начало восстановления популяции. Для экосистемы Азовского моря возвращение редкого вида — хороший знак: осетровые играют важную роль в поддержании биоразнообразия. Кроме того, шип может стать индикатором улучшения экологического состояния водоемов.

Экологи уже высказывают осторожный оптимизм. Появление молоди говорит о том, что условия для выживания вида существуют, а значит, усилия по очистке и восстановлению рек дают результат.

FAQ

Можно ли теперь говорить, что шип восстановился?
Нет, пока речь идёт лишь о единичной находке. Для подтверждения стабильной популяции нужно зафиксировать регулярные поимки и нерест.

Где именно проводится выпуск молоди?
Основные участки — бассейн реки Кубань, где созданы условия для адаптации и роста молодняка.

Чем шип отличается от других осетров?
Он мельче белуги, имеет вытянутую форму тела и характерные костяные пластинки на боках, за что получил название.

Мифы и правда

  • Миф: шип — гибрид осетра и белуги.
    Правда: это самостоятельный вид, имеющий общие черты, но не являющийся гибридом.
  • Миф: шип не может жить в пресной воде.
    Правда: наоборот, именно пресноводная форма преобладала в Азово-Черноморском регионе.
  • Миф: осетровые невозможно вернуть в дикую природу.
    Правда: программы искусственного разведения уже показывают успешные результаты.

Возвращение этой рыбы — не просто удачная находка, а символ того, что природа способна восстановиться, если человек помогает, а не разрушает. Возможно, через несколько лет шип вновь станет обычным, пусть и редким, жителем Азовских вод.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Последние материалы
Она знает, когда вы устали и где притормозить: автомобиль превращается в цифрового напарника
Курорт, где можно услышать, как звучит тишина
Открыли окно — получили болото: как привычное проветривание делает квартиру влажной
Сентябрьский шопинг на 410 млрд: какие марки авто выбирали россияне
Шеф-повара раскрыли секрет: готовим баклажаны с мягким вкусом без грамма лишнего масла
Хотели укрепить иммунитет — получили интоксикацию: как мода на БАДы превращается в риск для здоровья
Возвращение призрака Азова: исчезнувшая рыба снова напомнила о себе спустя 70 лет
От вымерших гигантов до живых идей: как мамонты, славяне и мозг связаны одной эволюцией
Анна Хилькевич с дочкой погрузились в будущее: что их поразило в музее в Дубае
Тепло уходит сквозь щели: причина, по которой даже новые окна начинают дуть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.