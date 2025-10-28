Не всем по зубам: кому нельзя брать собаку из приюта — даже из лучших побуждений

Взять собаку из приюта — благородный поступок. Но, как подчеркивают специалисты, это решение требует не только добрых намерений, но и готовности к трудностям. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, кому лучше воздержаться от поспешного усыновления питомца.

Приютская собака — не игрушка

"Важно помнить, что животное — это не игрушка, а живое существо со своими проблемами", — напомнил Владимир Голубев.

Многие приютские собаки пережили голод, жестокое обращение или длительное пребывание в замкнутом пространстве. Такое прошлое оставляет след: животные могут бояться людей, не доверять, реагировать на резкие звуки или новые запахи паникой.

Поэтому решение взять питомца должно быть осознанным и ответственным, а не эмоциональным порывом после жалобного взгляда на фото.

Кому не стоит усыновлять собаку из приюта

1. Тем, кто никогда не держал собак

"Человеку без опыта лучше завести щенка у заводчика", — отметил Голубев.

Приютская собака часто нуждается в особом подходе и терпеливом обучении. Владельцам без опыта сложно справиться с проблемным поведением, а ошибки в дрессировке только усугубляют ситуацию.

2. Людям с ограниченным временем

Собака из приюта требует внимания, прогулок и адаптации к дому. Если у вас плотный график и вы часто отсутствуете, животное будет страдать от одиночества и тревожности.

3. Семьям с маленькими детьми

Питомец с травматичным опытом может настороженно реагировать на активные движения или громкие звуки. Чтобы избежать риска, лучше подождать, пока дети подрастут.

4. Тем, кто не готов к тратам

У собак из приюта часто бывают невыявленные болезни, и первое, что придется сделать новому владельцу, — полное обследование у ветеринара. Лечение, вакцинация, корм, амуниция — всё это дополнительные расходы, которые нужно учитывать заранее.

Почему возвращать собаку — нельзя

Многие недооценивают, насколько сложно адаптировать взрослое животное. Первые недели могут сопровождаться непослушанием, лаем, метками или испугом.

"У многих собак из приюта нет опыта социализации и дрессировки. Это может привести к проблемному поведению", — пояснил Голубев.

Исправить привычки можно, но это требует времени и терпения. К сожалению, часть владельцев сдаются и возвращают питомца. Для собаки это становится новой травмой — она теряет доверие к людям окончательно.

Как волонтеры выбирают хозяев

Перед передачей животного волонтеры проводят собеседование: спрашивают об условиях проживания, составе семьи, опыте общения с животными. Иногда кандидату отказывают — не из-за предвзятости, а чтобы избежать нового стресса для собаки.

"Мы ищем не просто хозяина, а человека, который станет другом. Возврат для питомца — это шаг назад в его реабилитации", — объясняют волонтеры.

Как помочь приюту, если вы не готовы взять собаку

Помощь не обязательно означает усыновление. Сделать доброе дело можно другими способами:

передать корм, лекарства или игрушки;

стать волонтёром и помочь с уборкой, выгулом или социализацией животных;

сделать пожертвование на лечение и обустройство вольеров;

распространять информацию о приютах и искать новых ответственных хозяев.

Даже несколько часов в месяц или пара пакетов корма могут стать для животных огромной поддержкой.

Ошибка Последствие Как лучше поступить Взять собаку спонтанно, под эмоциями Трудности в адаптации, возможный возврат Оценить силы, проконсультироваться с кинологом Ожидать "идеального" поведения Разочарование и раздражение Быть готовым к работе и обучению Не закладывать расходы на ветеринара Финансовые трудности, отказ от животного Рассчитать бюджет заранее Игнорировать советы волонтеров Ошибки в уходе и воспитании Прислушаться к рекомендациям приюта

Приютская собака — это не готовый компаньон, а живое существо, которому нужно дать шанс и время. Если вы уверены, что справитесь с трудностями и готовы к ответственности, наградой станет безграничная преданность и любовь.

А если пока не уверены — помогите тем, кто ждёт дом, другим способом. Даже небольшое участие способно изменить жизнь животного к лучшему.