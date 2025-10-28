Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Резкая оценка Джона Карпентера: почему Субстанция с Деми Мур в главной роли не понравилась мэтру
Модная формула тепла: шапка сезона, которая идеально сочетается и с пальто, и с объёмной паркой
Виктория Дайнеко показала свадебные кадры: вот как прошло её торжество
Обрыв троса — и капот превратился в сейф: проверенные приёмы, которые выручат без автосервиса
Не тратьте время на глажку — простые шаги к идеальному постельному белью
Маркетинг обманывает, ресницы — нет: проверенный способ понять, какая тушь действительно вам подходит
Финансовый горизонт: средняя страховая пенсия в 2026 году достигнет нового уровня
Пока земля дышит теплом: 12 дел, которые решат судьбу весенних грядок — и всего будущего урожая
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок

От миски до катастрофы: как одно угощение превращает любимца в пациента реанимации

4:55
Зоосфера

Отравление у собак — частая и опасная ситуация, которая требует от владельца быстрой, но осознанной реакции. Симптомы вроде рвоты, поноса, слабости и отдышки могут развиваться стремительно, поэтому важно знать, как действовать правильно.

Собака отравилась дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака отравилась дома

Ветеринарный врач Галина Жесткова объяснила, какие шаги стоит предпринять сразу и чего делать категорически нельзя.

Как распознать отравление

"Часто владельцы собак ошибочно предполагают, что их питомец отравился. Симптомы отравления могут быть схожи с другими заболеваниями. Поэтому первым делом необходимо провести анализ ситуации и собрать анамнез", — отметила ветеринар Галина Жесткова.

Основные признаки отравления у собак:

  • рвота и диарея;
  • вялость, отказ от еды;
  • дрожь, судороги, нарушение координации;
  • слюнотечение, бледные или синеватые десны;
  • учащённое дыхание и сердцебиение.

Эти симптомы могут напоминать вирусные или желудочно-кишечные болезни, поэтому точный диагноз должен поставить специалист.

Что делать в первые минуты

Главное — не паниковать и быстро оценить ситуацию.
Если собака могла съесть что-то подозрительное, постарайтесь сохранить упаковку, остатки вещества или даже рвотные массы — это поможет ветеринару определить токсин.

Когда нельзя вызывать рвоту

"В зависимости от типа отравляющего вещества, вызывать рвоту может быть опасно. Например, при отравлении углеводородами и метанолом этого делать нельзя. А если собака съела ксилит, рвота не рекомендуется до нормализации уровня сахара в крови", — предупредила ветеринар.

  • животное без сознания, судорожное или с трудом дышит;
  • отравление кислотами, щёлочами, бензином, растворителями;
  • с момента проглатывания прошло более 2 часов.

Как промыть желудок дома

Если прошло не более 30 минут с момента отравления и животное в сознании:

  1. Дайте молоко, йогурт или воду (0,5 чайной ложки на 1 кг веса).
  2. Дайте активированный уголь — 1-3 г на 1 кг массы тела.
  3. Через 6-8 часов повторите приём угля, уменьшив дозу вдвое.

Это временная мера, которая не заменяет визит к ветеринару.

Что делать при разных видах отравления

Вещество Что делать Что запрещено
Бытовая химия (чистящие средства) Дать молоко или воду, немедленно в клинику Не вызывать рвоту — возможны ожоги пищевода
Ибупрофен, парацетамол Вызвать рвоту, дать активированный уголь Не откладывать обращение к врачу
Шоколад Промыть желудок, дать уголь (в первые 6-8 ч) Не оставлять без наблюдения
Пищевые отходы, испорченные продукты Диета, вода, сорбенты Не кормить жирной пищей
Яды для грызунов (зоокумарины) Срочно в клинику — нужен антидот (витамин K1) Не пытаться лечить самостоятельно

Когда срочно к ветеринару

  • Симптомы усиливаются в течение часа.
  • Собака теряет сознание или не реагирует.
  • Рвота с кровью или черный стул.
  • Судороги, нарушение дыхания, сильная вялость.

"Важно, чтобы ветеринар смог назначить правильное лечение и контролировать состояние питомца, особенно в случае серьезных отравлений", — подчеркнула Галина Жесткова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка

 Последствие Что делать правильно
Давать неизвестные лекарства Усиление токсического эффекта Использовать только сорбенты и обратиться к врачу
Оттягивать визит к ветеринару Ухудшение состояния, интоксикация органов Обратиться в клинику в первые часы
Поить собаку большим количеством молока Риск рвоты и вздутия Использовать дозировано, по рекомендации
Вызывать рвоту после ядов и кислот Ожог пищевода, шок Немедленно в клинику, не провоцировать рвоту

Как избежать отравления

  • Убирайте мусорные ведра и остатки пищи из доступа.
  • Не оставляйте на полу лекарства и бытовую химию.
  • Во время прогулок следите, чтобы собака не подбирала еду.
  • Используйте намордник для склонных к "поиску угощений” питомцев.
  • Не кормите собаку шоколадом, виноградом, луком и костями.

Отравление у собак может закончиться трагично, если медлить. Главное — не навредить: не вызывать рвоту без необходимости, не заниматься самолечением и как можно скорее доставить питомца в клинику.

Помните, что даже обычный продукт или таблетка, безопасные для человека, для собаки могут стать смертельно опасными.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Садоводство, цветоводство
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Наука и техника
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Фитофтора — мимо, урожай — горой: сорт томатов, из-за которого дачники скупают семена в ноябре
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Последние материалы
Финансовый горизонт: средняя страховая пенсия в 2026 году достигнет нового уровня
Пока земля дышит теплом: 12 дел, которые решат судьбу весенних грядок — и всего будущего урожая
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Зима атакует изнутри: печка молчит, стёкла потеют — вот где искать настоящего врага
Организм сам знает, как лечиться: когда таблетки мешают, а температура — ваш союзник
Соус свернулся, но ещё можно всё исправить: приём, который спасает даже безнадежные случаи
Это нам за наши грехи: почему зрители приняли в штыки тизер 12-й части фильма Ёлки
Новый тренд на рынке аренды: студенты все чаще становятся покупателями
Запах хлора и металлический привкус: привычные фильтры не спасают — нужен другой подход
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.