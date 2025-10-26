Они мурчат — мы подчиняемся: мурлыканье оказалось способом воздействия на человеческий мозг

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:18
Зоосфера

Кошки издавна считаются загадочными животными, но теперь наука подтвердила одно из самых интригующих предположений: они действительно умеют манипулировать людьми. Исследование специалистов из Сассекского университета показало, что мурлыканье — это не просто проявление удовольствия, а тонкий инструмент общения и влияния.

Девушка гладит кошку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка гладит кошку

Как кошки используют мурлыканье

Учёные выяснили, что кошки меняют тональность и частоту вибраций в зависимости от ситуации. Когда животное хочет поесть, оно мурчит на более высоких частотах, создавая особое звучание, напоминающее плач младенца.
Такой приём действует безотказно — человек реагирует быстрее и чаще уступает питомцу, не осознавая, что им управляют.

"Мурлыканье голодных кошек обладает звуковыми сигнатурами, схожими с плачем младенцев", — говорится в отчёте Сассекского университета.

В спокойной обстановке, когда кошку гладят или она просто отдыхает, её мурчание звучит мягче и ниже. Разница настолько ощутима, что даже неподготовленные слушатели могут отличить "выпрашивающее" мурлыканье от "довольного".

Почему мурчание действует на человека

По мнению исследователей, кошки интуитивно подстраиваются под человеческое восприятие звуков. Высокочастотные колебания вызывают у людей чувство тревоги и желание помочь — именно так реагируют родители на плач ребёнка.
Таким образом, мурлыканье становится для кошек своеобразным языком убеждения, а не просто знаком удовлетворения.

Интересно, что многие владельцы отмечают: кошка реже прибегает к мяуканью, когда хочет еды. Мяуканье питомцы воспринимают как "жёсткую просьбу", тогда как мурчание — как мягкое напоминание. Эта разница делает общение с кошкой более "цивилизованным", а человек чаще идёт навстречу.

Влияние на здоровье человека

Оказалось, что мурлыканье воздействует не только на психику, но и на физическое состояние человека.

Американские исследования подтвердили: владельцы кошек примерно на 30 % реже страдают инфарктами и инсультами, чем люди, у которых нет пушистых питомцев.
Учёные объясняют это сочетанием эмоционального успокоения, снижения уровня стресса и мягких вибраций, которые стабилизируют сердечный ритм.

Плюсы и минусы кошачьего мурчания

Плюсы Минусы
Снижает стресс и тревожность Может усиливать чувство вины, если кошка "выпрашивает" что-то
Улучшает работу сердца Способствует формированию зависимости у хозяина
Повышает уровень окситоцина Иногда мешает спать, если кошка мурчит ночью

А что если кошка манипулирует сознательно

Некоторые биологи считают, что кошки научились использовать мурлыканье как осознанный инструмент влияния. Питомцы быстро запоминают, какие звуки вызывают нужную реакцию, и повторяют их.

Но другие исследователи полагают, что это скорее инстинктивное поведение, подкреплённое опытом: животное просто замечает, что определённое мурлыканье приводит к успеху.

Так или иначе, кошки доказали, что способны выстраивать с людьми сложные эмоциональные связи, где даже мягкое урчание может служить способом управления.

FAQ

Как кошки меняют мурлыканье

Они варьируют частоту и громкость звука. "Просящее" мурлыканье — более высокое и ритмичное.

Можно ли отличить разные виды мурчания

Да. Люди интуитивно различают интонации: просьба звучит настойчиво, тогда как довольство — спокойно.

Действительно ли мурлыканье лечит

Исследования показывают, что частоты 25-150 Гц, характерные для кошачьего урчания, способствуют расслаблению мышц и снижению давления.

Мифы и правда

  • Миф: кошки мурчат только когда счастливы.
    Правда: мурлыканье используется и для просьб, и для самоуспокоения.

  • Миф: мурчание — случайный побочный звук.
    Правда: это осмысленная форма коммуникации, направленная на взаимодействие с человеком.

  • Миф: мурлыканье действует только эмоционально.
    Правда: доказано его физиологическое воздействие — вибрации благоприятно влияют на сосуды и нервы.

Три интересных факта

  • Частоты мурлыканья совпадают с диапазоном вибраций, используемых в физиотерапии для восстановления костей.
  • Некоторые дикие кошки, например сервал, тоже мурчат, но делают это реже и тише.
  • Мурлыканье помогает кошкам восстанавливаться после травм — оно стимулирует регенерацию тканей.

Исторический контекст

  • В древнем Египте кошек считали священными существами: их мурчание воспринимали как благословение богини Бастет.
  • В средневековой Европе мурлыканье связывали с магией, полагая, что оно отпугивает злых духов.
  • Современная этология впервые описала поведенческую функцию мурчания лишь в 1950-х годах.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
