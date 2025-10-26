Он топил корабли и пожирал моряков: кем было чудовище, державшее Константинополь в страхе

Это морское чудовище топило корабли у берегов Константинополя на протяжении полувека. Но кем оно было — гигантским кашалотом, косаткой или персонажем, созданным человеческим воображением? Историк VI века Прокопий оставил загадку, которую учёные пытаются разгадать до сих пор.

Тайна Порфирия

В хрониках византийского историка Прокопия описано существо, получившее имя Порфирий. Оно наводило ужас на моряков и жителей Константинополя, нападало на суда, переворачивало их и, по словам автора, "причиняло беспокойство пассажирам многих кораблей". Источник утверждает, что чудовище действовало почти пять десятилетий и было уничтожено только тогда, когда выбросилось на берег, преследуя дельфинов.

"Она потопила много кораблей и причинила беспокойство пассажирам многих других", — отметил историк Прокопий.

Современному читателю это описание может напомнить современные истории о косатке Белой Глэдис, которая вместе со своей группой атаковала яхты у берегов Испании и Португалии. Однако в случае с Порфирием речь идёт о VI веке, когда наблюдения за морскими животными редко фиксировались точно, а мифы легко переплетались с фактами.

Версия первая: кашалот

Прокопий указывает, что чудовище было длиной около 14 метров — примерно как современный школьный автобус. По словам профессора Института морских наук Техасского университета в Остине Ли Фуймана, таких размеров достигают лишь немногие морские обитатели — синие и гренландские киты, финвалы, китовые акулы и кашалоты. Но только кашалоты являются активными хищниками.

Учёные предполагают, что именно кашалот мог стать прототипом легенды. Эти животные живут до 60 лет, что соответствует описанному периоду активности Порфирия. Они способны случайно перевернуть лодку, особенно если дезориентированы или защищают детёнышей. Однако Прокопий писал, что существо охотилось на дельфинов — а кашалоты, как известно, питаются в основном кальмарами.

Версия вторая: косатка

Другая гипотеза кажется более правдоподобной. Косатки — социальные и умные хищники, известные охотой на дельфинов, тюленей и даже крупных китов. Они тоже иногда выбрасываются на берег, преследуя добычу.

Фуйман отмечает, что самки косаток могут доживать до 90 лет, а это значит, что одна особь действительно могла терроризировать море несколько десятилетий. Тем не менее есть сомнения: косатки редко заплывают в восточную часть Средиземного моря, где находился Константинополь.

К тому же Прокопий не упоминает характерную чёрно-белую окраску животного. Имя Порфирий (в переводе — "пурпурный") может быть символом силы и царственности, а не указанием на цвет тела.

Версия третья: миф, выросший из правды

Доцент Силезского университета Райан Денсон, автор исследования о древних морских чудовищах, обращает внимание на то, что Прокопий не был очевидцем событий. Его рассказы могли включать элементы преувеличения и легенды.

"Мы должны с подозрением относиться к некоторым фактам, которые могут быть преувеличениями", — отметил доцент Райан Денсон.

По словам Денсона, слово кетос, использованное Прокопием, может обозначать как кита, так и любое крупное морское существо — даже мифического зверя. Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что Порфирий действительно существовал. История могла быть символом хаоса моря или метафорой силы природы.

Сравнение версий

Признак Кашалот Косатка Мифическое существо Длина тела до 18 м до 9,5 м произвольная Питание кальмары дельфины, тюлени неопределённо Среда обитания глубокие воды умеренные широты любое место Возможность нападения на лодки случайно намеренно или игра условно

А что если…

Если бы Порфирий действительно оказался косаткой, он мог бы стать первым зафиксированным случаем взаимодействия человека и дикого кита, закончившимся конфликтом. Возможно, его поведение было реакцией на корабельный шум или охоту людей. Если же это был кашалот, он мог попасть в мелководье и случайно переворачивать лодки, защищаясь.

С другой стороны, история могла быть политическим образом — Прокопий часто использовал аллегории, описывая "чудовищ", чтобы подчеркнуть власть или хаос. В таком случае Порфирий — не реальное животное, а символ угроз, нависших над империей.

Плюсы и минусы версий

Версия Плюсы Минусы Кашалот соответствует размеру и долголетию не охотится на дельфинов Косатка хищник, охотящийся на дельфинов редко встречается в регионе Миф объясняет преувеличения и символизм не даёт научного объяснения

Исторический контекст

VI век нашей эры — время правления императора Юстиниана (527-565 гг.). Историки предполагают, что он действительно знал о нападениях на корабли и мог даже посылать воинов с гарпунами, чтобы остановить чудовище.

Византия активно торговала по морю, и каждое кораблекрушение имело значение для экономики и мифологии.

Морские чудовища часто появлялись в античных хрониках. Они символизировали природные катаклизмы, страх перед неизвестным и гнев богов.

Три интересных факта

В античных текстах слово кетос встречается и в Библии, где описывает Левиафана — чудовище, живущее в глубинах.

Самый старый кашалот из известных достиг возраста около 70 лет — почти столько, сколько длилась история Порфирия.

Нет археологических свидетельств, подтверждающих существование чудовища у берегов Константинополя, хотя древние мозаики иногда изображают странных морских существ.