Три трупа и миллионы долларов: Флорида ведёт войну с хищниками, которые вышли из-под контроля

Во Флориде вновь обострилась экологическая проблема, которая тянется десятилетиями. Бирманские питоны, завезённые когда-то как экзотические питомцы, сегодня превратились в одну из самых разрушительных угроз для экосистемы южных болот — национального парка Эверглейдс. После нескольких трагических случаев, в том числе гибели людей, власти штата приняли решение усилить меры по контролю и выделили миллионы долларов на борьбу с этими хищниками.

Питон

Вспышка активности и тревожная статистика

В июле текущего года количество уничтоженных питонов утроилось по сравнению с прошлым. Если год назад охотники и экологи отчитались о 235 особях, то теперь их число достигло 748. Этот рост связан с увеличением финансирования и расширением программ профессиональной охоты.

Штат Флорида направил 2 миллиона долларов на реализацию инициатив, направленных на регулирование популяции питонов и восстановление экологического баланса в Эверглейдс. Эти средства пошли на оплату охотничьих контрактов, научные исследования, а также сотрудничество государственных структур с частными компаниями, занимающимися переработкой кожи змей.

Почему питоны опасны для Эверглейдс

Бирманский питон — крупная, всеядная змея, родом из Юго-Восточной Азии. Во Флориду она попала через рынок домашних животных: часть особей сбежала из частных террариумов и питомников, а после урагана "Эндрю" в 1992 году их популяция стала быстро расти.

Сегодня эти рептилии заполонили болота Эверглейдс, практически уничтожив местную фауну. В их рацион входят птицы, аллигаторы, черепахи, лани и даже домашние животные. Из-за отсутствия естественных врагов питоны бесконтрольно размножаются, вытесняя коренные виды.

"У них зверский аппетит, поэтому они проедают себе дорогу через Эверглейдс", — сказала охотница на питонов Эми Сив.

Меры по истреблению и результаты

Для борьбы с инвазивным видом Флоридская комиссия по охране дикой природы (FWC) заключила партнёрство с частной компанией Inversa, перерабатывающей змеиную кожу в изделия. Такая кооперация позволяет объединить экономическую выгоду с экологической задачей.

Совместная программа рассчитана на несколько лет, однако промежуточные цели были достигнуты значительно раньше — на полтора года до запланированного срока. Это стало одним из наиболее успешных примеров взаимодействия бизнеса и государства в сфере охраны природы.

"FWC и Inversa утроили количество уничтоженных питонов", — отметил губернатор Флориды Рон ДеСантис.

Почему охота остаётся главным методом

Несмотря на активное финансирование и рост числа ликвидированных особей, специалисты признают: проблему полностью решить пока не удалось. Питоны хорошо маскируются, способны жить под водой, и даже при регулярных рейдах найти их крайне сложно.

"Охота — самое эффективное, что у нас есть сейчас, но оно не очень эффективно", — сказала Эми Сив. "Нам нужно что-то большее, ведутся многочисленные исследования, чтобы найти лучшее решение".

Основная стратегия сегодня — сдерживание роста популяции, чтобы выиграть время для разработки новых методов биологического контроля. Среди рассматриваемых вариантов — использование ловушек с феромонами, стерилизация самцов и внедрение технологий теплового дронирования, которые помогут находить змей в труднодоступных местах.

Факты о бирманском питоне

Параметр Значение Средняя длина взрослой особи 4-5 метров Максимальная зафиксированная длина 7 метров Вес взрослой змеи до 90 кг Среднее количество яиц в кладке 60-100 Естественные враги во Флориде отсутствуют

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагать, что питоны не выходят за пределы болот.

Последствие: рост числа встреч с людьми и нападений.

Альтернатива: расширение зон мониторинга и информирование населения.

Ошибка: сокращение финансирования охотничьих программ.

Последствие: взрывной рост популяции и уничтожение экосистемы.

Альтернатива: долгосрочное планирование и сотрудничество с частными компаниями.

Ошибка: попытки истребления без научного подхода.

Последствие: временное сокращение популяции без устойчивого результата.

Альтернатива: комбинированные программы — охота, биоконтроль и исследования.

А что если питонов не остановить

Экологи предупреждают: если численность этих змей не сократить, через несколько десятилетий Эверглейдс рискуют потерять до половины местных видов млекопитающих. Питоны уже встречаются всё дальше на север, и, по прогнозам, могут распространиться до границ Джорджии и Алабамы.

Контроль над инвазивными видами становится не только природоохранной задачей, но и вопросом безопасности: зафиксированы случаи нападения питонов на домашних животных и людей.

Плюсы и минусы охоты на питонов

Плюсы Минусы Сокращает численность хищников Не решает проблему размножения Дает работу местным жителям Опасна для охотников Повышает осведомлённость о проблеме Требует значительных затрат Спасает местную фауну Неэффективна в труднодоступных зонах

Три интересных факта

Бирманский питон способен проглотить добычу, в 1,5 раза превышающую его диаметр тела.

Некоторые охотники продают кожу питонов, а мясо используют в фермерских целях.

В 2023 году во Флориде был пойман крупнейший питон в истории — длиной почти 6 метров и весом 97 кг.

Исторический контекст

В 1970-х питоны стали популярными домашними животными в США.

После урагана "Эндрю" 1992 года тысячи особей вырвались из разрушенных вольеров.

С начала 2000-х Эверглейдс превратился в центр инвазии: питоны полностью вытеснили некоторых местных хищников.

В 2017 году во Флориде запущена первая государственная программа по найму профессиональных охотников на питонов.