Одна мама — три отца: как природа позволила кошкам нарушать все правила наследственности

0:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда в одном помёте рождаются котята, не похожие друг на друга, владельцы часто недоумевают: как у одной кошки могли появиться дети от разных отцов? С научной точки зрения это вполне объяснимое явление, и даже имеет официальное название — суперфекундация.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка с разноцветными котятами

Что такое суперфекундация

Суперфекундацией называют оплодотворение нескольких яйцеклеток одной самки семенной жидкостью разных самцов. Иными словами, у кошки могут быть котята от двух, трёх и даже четырёх "пап". Происходит это в пределах одного овуляционного цикла, когда яйцеклетки выходят в разное время, а сперматозоиды сохраняют жизнеспособность до пяти суток.

Кошачий организм устроен таким образом, что овуляция запускается не по календарю, а в ответ на сам акт спаривания. Каждый новый партнёр стимулирует выброс лютеинизирующего гормона, который вызывает созревание и выход новых яйцеклеток. Поэтому, если кошка встречает нескольких котов за короткий промежуток, вероятность разноотцовского помёта резко возрастает.

Почему кошка может забеременеть от нескольких котов

У кошек овуляция — "индуцированная", то есть происходит только после контакта. В течение суток после первой вязки в организме кошки созревает и выходит несколько яйцеклеток. Если на следующий день происходит новая встреча с другим самцом, то часть ещё не оплодотворённых клеток может соединиться со спермой второго партнёра.

Так рождаются котята, у которых общая мать, но разные отцы. Они будут генетически сводными братьями и сёстрами, хотя внешне могут сильно различаться.

Почему котята из одного помёта не похожи

Даже при единственном отце котята могут отличаться по окрасу и форме мордочки — так работает генетика. У кошки и кота своя комбинация наследственных признаков, и природа "мешает карты" каждый раз по-новому.

Но если мать спаривалась с несколькими самцами, различия становятся очевиднее. В одном помёте могут быть, например, рыжие короткошёрстные и чёрные пушистые малыши. Каждый набор признаков отражает вклад конкретного отца.

Несколько самцов за сутки — не редкость

Свободно гуляющие кошки часто контактируют с несколькими самцами в течение короткого времени. Это естественное поведение, заложенное инстинктом. В природе оно повышает шансы на успешное оплодотворение и разнообразие потомства.

С научной точки зрения, процесс выглядит так:

Происходит первое спаривание — начинается выброс гормонов, стимулирующих овуляцию. Через 24-36 часов выходят первые яйцеклетки, которые могут быть оплодотворены сперматозоидами первого кота. Следующая встреча с другим самцом запускает новую волну овуляции. Сперматозоиды обоих самцов остаются активными несколько дней, что создаёт условия для множественного оплодотворения.

Таким образом, все партнёры, с которыми кошка спаривалась в течение двух-трёх суток, потенциально могут стать отцами котят одного помёта.

Вроде и братья, но не совсем

Суперфекундация не является редкостью и не влияет на здоровье потомства. Такие котята развиваются нормально и ничем не отличаются от тех, что имеют одного отца. Это не патология, а естественная биологическая стратегия, повышающая генетическое разнообразие.

Определить разноотцовство можно лишь с помощью ДНК-теста. Внешний вид не всегда даёт точную подсказку, ведь даже у котят от одного самца могут быть разные окрасы и типы шерсти.

А что если кошка породистая

Для обычных домашних питомцев суперфекундация не несёт проблем. Но для заводчиков, занимающихся разведением породистых кошек, ситуация может оказаться серьёзной. Если кошка спаривалась с несколькими самцами, происхождение котят окажется под вопросом — ведь не все партнёры могут быть чистокровными.

Чтобы сохранить чистоту породы, профессиональные заводчики:

Контролируют момент вязки. Допускают к спариванию только выбранного кота. Сразу после акта изолируют кошку, чтобы исключить повторное оплодотворение.

Это единственный способ быть уверенным, что весь помёт имеет одного отца.

Плюсы и минусы суперфекундации

Плюсы Минусы Повышает генетическое разнообразие потомства Нарушает чистоту породы у племенных кошек Увеличивает шансы на успешное оплодотворение Затрудняет определение родословной Потомство, как правило, жизнеспособное и здоровое Возможны отличия в темпераменте и внешности котят

FAQ

Это опасно для кошки?

Нет. Суперфекундация не представляет угрозы для здоровья самки и потомства.

Можно ли предотвратить множественное оплодотворение?

Да, только контролируя вязку и изолируя кошку после спаривания с выбранным самцом.

Как понять, что котята от разных отцов?

Точно определить можно только с помощью генетического анализа ДНК.

Мифы и правда

Миф: такие котята слабее обычных.

Правда: суперфекундация не влияет на здоровье потомства.

Миф: это редкое явление.

Правда: у кошек оно встречается часто, особенно у гуляющих на улице.

Миф: отцов можно определить по цвету шерсти.

Правда: окрас не всегда показывает, от кого родился котёнок.

Три интересных факта

У кошек овуляция начинается только после спаривания — это уникальная особенность. Сперматозоиды в организме кошки живут до пяти дней, что повышает вероятность суперфекундации. Аналогичный процесс встречается и у собак, лошадей и даже у людей, но крайне редко.

Исторический контекст

Термин "суперфекундация" появился в XIX веке в трудах зоолога Вильгельма Гиса. Первые зафиксированные случаи разноотцовских помётов у кошек описаны в начале XX века. Суперфекундация использовалась в племенной селекции для усиления генетических линий в дикой природе.