Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать

Зоосфера

Кошки с разной окраской шерсти обладают не только отличиями во внешности, но и уникальными чертами характера. Это замечание стало объектом множества обсуждений, а вот какие именно особенности связывают с определенными цветами шерсти, рассмотрим более подробно.

Пять типов личностей у кошек
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пять типов личностей у кошек

Белые кошки: нежные и зависимые

Белые кошки, как правило, характеризуются высокой степенью привязанности к своему владельцу. Это пушистые существа, которые не жалеют на проявление ласки и нежности. Они требуют внимания и постоянной заботы. Если вы решили завести белого кота, будьте готовы к тому, что этот питомец не станет независимым. Он всегда будет рядом, стремясь к вашей компании, ведь его эмоциональное состояние сильно зависит от хозяина.

Кроме того, белые кошки часто имеют ослабленное здоровье и хуже переносят болезни. Их процесс выздоровления может занимать намного больше времени по сравнению с другими кошками. Это связано с тем, что белоснежная шерсть, к сожалению, часто является признаком не только красоты, но и более чувствительного организма.

Черные кошки: игривость на всю жизнь

Коты черной окраски, как правило, отличаются непрерывной энергией и игривостью. Эти питомцы не теряют свою активность с возрастом и продолжают быть жизнерадостными и веселыми даже в зрелом возрасте. В их характере можно увидеть склонность к независимости, они не так привязаны к хозяевам, как белые кошки, но при этом имеют веселый и бодрый нрав. Черные коты часто обладают хорошим здоровьем и устойчивостью к болезням. Возможно, это и есть причина их вечной активности.

Однако их игривость может стать настоящим испытанием для владельцев, так как эти питомцы любят быть в центре внимания и могут проявлять шалости и забавные проделки, даже когда взрослеют. Такая неуёмная энергия — характерная черта черных кошек, которая не покидает их на протяжении всей жизни.

Черно-белые кошки: умные и стрессоустойчивые

Черно-белые кошки часто имеют уникальные черты характера, включая высокую стрессоустойчивость. Эти кошки, как правило, прекрасно справляются с различными трудными ситуациями, и именно поэтому их часто можно встретить среди бездомных животных. Они легко адаптируются к переменам в жизни, не поддаваясь панике или стрессу. Эти питомцы более независимы, чем белые или черные кошки, но в то же время сильно привязаны к своим хозяевам. Они становятся настоящими спутниками жизни, радуя владельцев своим присутствием, и скучают по дому, когда их оставляют.

Не стоит также забывать, что черно-белые кошки считаются одними из самых умных. Они быстро учат новые команды и могут решить различные задачи, что делает их интересными питомцами для тех, кто любит взаимодействовать с животными. Черно-белые кошки — это живые, активные и умные создания, которые всегда оставляют яркие впечатления.

Рыжие кошки: спокойствие и флегматичность

Если кошка рыжая, то скорее всего перед вами будет спокойный флегматик, который много спит и редко проявляет интерес к играм. Рыжие кошки — это истинные любители уединения и отдыха. Они не склонны к бурным играм или агрессивным поступкам, предпочитая наслаждаться тишиной и покоем. Эти питомцы могут проводить часы на одном месте, наблюдая за происходящим или мирно дремая. Их независимость и склонность к спокойствию делают их отличными компаньонами для людей, которые не хотят динамичного питомца, а предпочитают тишину и умиротворение.

Рыжие кошки обладают не только спокойным характером, но и хорошим здоровьем. Они реже страдают от заболеваний, чем их более активные собратья, и могут дожить до почтенного возраста, сохраняя свои характерные черты.

Полосатые кошки: независимость и крепкое здоровье

Полосатые котики, в свою очередь, часто являются воплощением независимости. Эти кошки редко привязываются к владельцу, они могут проводить много времени в одиночестве и не требуют постоянного внимания. Это не значит, что они не любят своих хозяев, но их отношение к ним более сдержанное и уважительное, чем у белых или черно-белых кошек. Полосатые кошки обладают отменным здоровьем, их организм устойчив к болезням, и они, как правило, живут долго и без особых проблем.

Такой питомец не создаст лишних проблем и будет чувствовать себя комфортно даже в условиях жизни на улице. Полосатые кошки — это истинные выживальщики, которых редко можно увидеть с ослабленным здоровьем. Они вполне способны справляться с любыми трудностями и продолжать вести активный образ жизни.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
