Убить оказалось проще: почему приютам и стерилизации предпочли эвтаназию

Зоосфера

В Новосибирске продолжаются протесты против закона, который разрешает эвтаназию агрессивных бездомных животных. Это вызвало бурю негодования среди зоозащитников, которые уверены, что для решения проблемы нужно искать более гуманные методы, а не прибегать к крайним мерам.

Котята
Фото: unsplash.com by Sergey Ovchinnikov is licensed under Free to use under the Unsplash License
Котята

Активисты против эвтаназии

С 23 октября в центре города проходят одиночные пикеты, организованные местными активистами. Они выражают протест против принятия регионального закона, который разрешает усыпление бездомных собак, признанных агрессивными или опасными. Главным аргументом протестующих является то, что легче убить животное, чем найти более гуманное решение проблемы. Ольга Малкова, одна из участниц пикета, заявила, что убийство бездомных животных — это просто способ избавиться от проблемы, не предлагая длительных и сложных решений.

"Убить всегда проще, чем создавать что-то", — подчеркнула она.

Зоозащитники считают, что закон является экономически выгодным для местных властей, поскольку он позволяет сэкономить на строительстве приютов и стерилизации животных. Вместо того, чтобы решать проблему с помощью доступной стерилизации и создания приютов, предлагается вариант, который сводит проблему к убийству животных.

Позиция активистов

Активисты считают, что большинство бездомных животных — это результат безответственного отношения людей к питомцам. Часто домашние собаки и кошки, которых выкидывают на улицу, становятся причиной появления новых поколений бездомных животных. По словам Ирины Семидоцких, другого участника пикета, проблему можно решить не через эвтаназию, а путем создания приютов и более доступной стерилизации.

Кроме того, активисты указывают на то, что существующая практика не решает главную проблему: безнадзорные животные продолжают появляться в результате безответственного отношения людей. Однако они полагают, что гуманное обращение с животными может существенно снизить количество бездомных питомцев.

Обсуждение и митинги

Зоозащитники организовали митинг и активно собирают подписи против принятия закона. В ответ на протесты планируется проведение круглого стола, на котором будут обсуждаться альтернативные способы решения проблемы. Также они записались на встречу с заместителем прокурора области, чтобы выразить свою позицию и предложить изменения в законопроект.

Кроме того, активисты подготовили заявку на проведение митинга 29 октября, хотя власти согласовали акцию только в другом месте, в сквере Чаплыгина, как сообщает Сиб.фм.

Перспективы принятия закона

Законопроект о регулировании численности бездомных животных был одобрен в первом чтении 14 октября и теперь предстоит второе чтение. Документ предусматривает создание пунктов временного содержания для животных и определяет порядок обращения с агрессивными собаками. Усыпление будет разрешено только в случае, если животное совершит нападение на человека или проявит немотивированную агрессию.

Этот закон вызывает споры, так как большинство активистов считают его неэффективным и жестоким. Они уверены, что для решения проблемы нужно искать более гуманные и долгосрочные меры, такие как массовая стерилизация и создание приютов для животных.

Протесты против закона об эвтаназии бездомных животных в Новосибирске — это не просто борьба за права животных, но и попытка обратить внимание на более гуманные способы решения проблемы с бездомными питомцами. Закон, допускающий усыпление агрессивных животных, не решает главную проблему — массовое появление бездомных собак и кошек. Зоозащитники уверены, что необходимо создать систему приютов, доступную стерилизацию и просвещение граждан для того, чтобы избежать трагедий, связанных с бездомными животными.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
