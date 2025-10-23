Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоозащитник Владимир Рыбалко высказал своё мнение о законопроекте, касающемся уборки за животными в домах. Он считает, что этот закон является не только бесполезным, но и несвоевременным, поскольку существуют более важные проблемы, требующие решения в сфере защиты животных.

Кошки и собаки в квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошки и собаки в квартире

Проблемы, которые требуют более срочного вмешательства

В первую очередь Рыбалко обращает внимание на отсутствие юридической привязки питомцев к своим хозяевам. В его утверждении есть важный момент: в России на данный момент нет чёткой регуляции, которая позволяла бы закрепить права на животное за конкретным человеком. Это создаёт проблемы в случае пропажи питомца или его кражи. "У нас сейчас на федеральном уровне животные никак за человеком не закрепляются, из-за чего в случае кражи и пропажи вернуть их почти невозможно", — пояснил зоозащитник. Эта ситуация требует немедленного решения, ведь отсутствие таких механизмов позволяет людям манипулировать статусом домашних животных, что, безусловно, создаёт дополнительные трудности для их владельцев.

Закон об уборке за питомцами

Что касается самого закона, то Владимир Рыбалко считает, что внимание стоит уделить более значимым вопросам. Закон, обязывающий владельцев домашних животных убирать за ними в помещениях, вряд ли окажет серьёзное влияние на реальную ситуацию. На практике, такие меры могут не только не решить существующие проблемы, но и стать лишь очередным бюрократическим шагом, не способствующим реальному улучшению условий жизни питомцев и их владельцев. Важно понимать, что текущая проблема не столько в недостаточной чистоте в помещениях, сколько в других, более актуальных вопросах, таких как отсутствие реальной юридической защиты животных.

Ограничения на посещение торговых центров с животными

Ещё одной проблемой, о которой упоминает Рыбалко, является законопроект, предусматривающий ограничение посещений магазинов и торговых центров с питомцами. В частности, зоозащитник выражает сомнение по поводу таких ограничений, считая их несправедливыми. Он настаивает на том, что маленькие собаки, которые могут быть спокойно носимы в сумках владельцев, не создают неудобств для других посетителей. Поэтому законы, касающиеся посещения с животными общественных мест, должны быть более продуманными и учитывать конкретные случаи. Например, закон должен уточнять размеры животных, которые могут находиться в торговых точках, а также чётко обозначать, в каких именно учреждениях вход с питомцами будет запрещён.

Отсутствие универсальных решений

Однако главное, что подчеркивает Владимир Рыбалко — это необходимость принятия более всесторонних и комплексных решений для улучшения условий жизни животных. Проблема защиты прав питомцев не ограничивается только уборкой за ними или доступом в торговые центры. На уровне законодательства должно быть много других мер, касающихся регистрации животных, их правового статуса, условий содержания и защиты их прав. Например, в других странах давно уже приняты меры по обязательной регистрации питомцев, что позволяет быстро находить потерянных животных и предотвращать их незаконную продажу, как сообщает "Постньюс".

В целом, зоозащитник Владимир Рыбалко полагает, что действующие законодательные инициативы, направленные на решение проблем с животными, должны быть более актуальными и практическими. Задачи, такие как создание реальной юридической привязки питомцев к их владельцам, должны стать приоритетом для российских законодателей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
