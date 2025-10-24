37 лет без старости: у самой некрасивой крысы мира нашли ключ к долголетию человека

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:38
Зоосфера

Голый землекоп — крошечный грызун, живущий в подземных колониях Восточной Африки, давно поражает учёных своей уникальной способностью доживать до 37 лет. Для млекопитающего размером с мышь это почти невероятный срок. Новое исследование китайских учёных показало, что секрет долголетия этого животного скрыт в четырёх аминокислотах одного белка, которые помогают землекопу эффективнее восстанавливать повреждённую ДНК.

Голый землекоп в норе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голый землекоп в норе

Маленький фермент с большими возможностями

Главным героем исследования стал фермент cGAS — белок, который обычно помогает клеткам распознавать вирусы и активировать иммунный ответ. Однако в клетках некоторых животных, включая человека и мышь, этот фермент может мешать естественному восстановлению ДНК, блокируя важные участки репарации.

Команда под руководством Юй Чэня из Медицинской школы Университета Тунцзи (TUSM) обнаружила, что у голого землекопа cGAS ведёт себя совершенно иначе. После повреждения ДНК он остаётся активным дольше, помогает клетке завершить процесс "починки" и снижает вероятность ошибок.

"cGAS землекопа не просто сигнализирует об опасности — он помогает клетке восстанавливаться аккуратнее", — отметил молекулярный биолог Юй Чэнь.

Чтобы доказать этот эффект, исследователи внедрили версию гена землекопа в клетки плодовых мушек и старых лабораторных мышей. Через два месяца мыши стали заметно бодрее: у них уменьшились признаки старения, посветлела шерсть и снизился уровень клеточных повреждений.

Переключатель самовосстановления

Учёные выявили четыре замены аминокислот в структуре cGAS, которые уменьшают убиквитинирование — химическую "метку", после которой белки отправляются на уничтожение. Благодаря этому землекоповский cGAS не исчезает слишком быстро и остаётся в ядре клетки, где нужен для ремонта хромосом.

Это дольше присутствие фермента усиливает взаимодействие между молекулами FANCI и RAD50, отвечающими за точное соединение разорванных нитей ДНК. Такой "ремонтный отряд" работает более слаженно, снижая риск мутаций и ускоряя восстановление структуры генома.

"У землекопа cGAS действует как инженер, который остаётся на месте до конца ремонта", — пояснил генетик Чжан Минь, участник исследования.

ДНК против старения

В природе голый землекоп живёт в суровых условиях: под землёй, при нехватке кислорода и слабом обмене веществ. Этот образ жизни минимизирует клеточный стресс и позволяет организму сосредоточиться не на размножении, а на сохранении стабильности генома.

Согласно работе китайской группы, эволюция землекопа пошла по пути укрепления систем восстановления ДНК. За тысячи поколений животное выработало стратегию: тратить энергию не на рост, а на ремонт.

Подобные закономерности наблюдаются и у других долгоживущих видов. Летучие мыши, слоны и киты также демонстрируют повышенную активность систем репарации. Но вариант cGAS у землекопа стал одним из самых ярких примеров того, как природа записывает "долголетие" в структуру белка.

Как работает модификация белка

Учёные уже знали, что cGAS можно "перенастроить" с помощью посттрансляционных модификаций (PTM) — химических изменений, добавляемых к белку после его синтеза. Но у землекопа, похоже, эволюция пошла другим путём: вместо внешних меток она просто изменила саму последовательность аминокислот.

Это позволило ферменту оставаться активным дольше и координировать процессы восстановления без ошибок. В ядре клетки такой cGAS играет роль "диспетчера", регулирующего баланс между повреждением и восстановлением.

"Фермент землекопа — пример того, как природа сама нашла способ замедлить старение, не вмешиваясь в другие функции клетки", — отметил биохимик Ли Гоцян.

Долголетие как побочный эффект точности

Учёные предполагают, что способность землекопа так искусно чинить ДНК — не случайность, а результат адаптации к подземной жизни. Медленный обмен веществ, низкая температура тела и редкие контакты с внешними угрозами позволили эволюции улучшить точность восстановления вместо скорости деления клеток.

Такая стратегия обеспечила невероятную устойчивость генома. Взамен животное потеряло способность к быстрой регенерации тканей, но приобрело долговечность и устойчивость к опухолям.

"Землекоп платит за долголетие низкой скоростью обновления, но выигрывает стабильность", — подчеркнул молекулярный геронтолог Вэй Чжан.

Осторожность вместо сенсаций

Несмотря на впечатляющие результаты, исследователи подчёркивают: внедрять землекоповский ген людям пока нельзя. Любое вмешательство в пути репарации несёт риски. Слишком активное восстановление может привести к неправильному соединению фрагментов ДНК и даже к опухолевому росту.

Фермент cGAS участвует не только в ремонте, но и в иммунных реакциях. Его продукт, молекула cGAMP, способна активировать воспалительные процессы независимо от интерферона. Поэтому вмешательство в этот механизм без полного понимания может вызвать непредсказуемые эффекты.

"Открытие вдохновляет, но пока это лишь фундамент для будущих исследований, а не рецепт долголетия", — заявил руководитель лаборатории Юй Чэнь.

Возможные перспективы

Учёные считают, что понимание работы cGAS поможет не только объяснить долголетие землекопа, но и создать новые подходы к профилактике возрастных болезней у человека. Если удастся безопасно повторить принцип "ремонта без ошибок", это может привести к новым видам терапии старения и онкологии.

Механизмы долголетия у животных

Вид Ключевой механизм Средняя продолжительность жизни Особенность
Голый землекоп Усиленная репарация ДНК (модификация cGAS) До 37 лет Устойчивость к раку
Летучая мышь Сильная антиоксидантная защита До 30 лет Медленный метаболизм
Слон Дополнительные гены p53 против мутаций До 70 лет Высокая защита от опухолей
Кит гренландский Активные механизмы клеточной регенерации До 200 лет Замедленное старение тканей

FAQ

Можно ли использовать ген землекопа для продления жизни человека

Нет, пока что это только лабораторная гипотеза. Механизм требует изучения безопасности и совместимости с человеческим геномом.

Почему землекоп живёт так долго, если он маленький

Потому что его организм направляет энергию на восстановление ДНК, а не на размножение и быстрый рост.

Может ли человек достичь того же эффекта без генной терапии

Да — через контроль стресса, полноценный сон, питание и физическую активность, которые тоже влияют на стабильность ДНК.

Мифы и правда

  • Миф: долголетие землекопа связано с уникальными витаминами.
    Правда: секрет в особенностях его белков и клеточного восстановления.

  • Миф: гены землекопа можно внедрить человеку без последствий.
    Правда: это может нарушить работу иммунной системы.

  • Миф: долголетие животного — результат лабораторных условий.
    Правда: землекоп живёт десятилетиями и в природе, и в неволе.

Три интересных факта

  • Голый землекоп не чувствует боль от кислот и не стареет типично: его риск смерти не растёт с возрастом.
  • В колонии землекопов есть "королева", как у пчёл, и только она размножается.
  • Считалось, что землекоп не болеет вовсе — теперь известно, что редкие опухоли всё же встречаются.

Исторический контекст

  • В 1970-х годах голых землекопов впервые описали биологи из Кении.
  • В 2000-х началось изучение их генома, подтвердившее необычайную устойчивость к мутациям.
  • В 2020-х исследования показали, что модификации белков могут объяснить долголетие этого вида.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
