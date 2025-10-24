Косточка не спасёт: привычки, из-за которых псу грозит воспаление дёсен — боль при каждом кусочке

У собак, как и у людей, состояние зубов напрямую влияет на общее здоровье. От воспалений и налета до потери зубов и проблем с пищеварением — все начинается с незаметных сигналов. Владельцам важно не только чистить зубы питомцу, но и понимать, когда требуется помощь ветеринара.
"Иногда встречается мнение, что собаки не нуждаются в тщательном уходе, поскольку не употребляют сладкое. Другой аргумент — дикие животные обходятся без гигиены. Это неверно — в природе они также страдают от проблем полости рта. У вашего же питомца есть возможность избежать заболеваний, если вы обеспечите качественный уход", — подчеркнул президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Если от собаки исходит резкий, гнилостный запах, это тревожный сигнал. У здорового питомца может быть специфический, но не зловонный аромат. Галитоз возникает при скоплении зубного камня, воспалении дёсен, поражении зубов или даже нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта.
Профилактика проста — регулярная чистка зубов. Используйте специальные щетки-насадки и пасты из зоомагазинов. Человеческая зубная паста может вызвать отравление из-за содержания фтора и других химических компонентов.
Собака, которая внезапно перестала есть сухой корм, но охотно берет мягкую пищу, скорее всего, испытывает боль. Кариес, воспаление дёсен, абсцессы или расшатывание зубов делают процесс жевания мучительным.
Понаблюдайте за питомцем: если он жует на одну сторону, роняет кусочки еды или уходит от миски — это повод обратиться в ветеринарную клинику. Часто за такими симптомами скрываются серьезные воспаления, которые нельзя игнорировать.
Облизывание — естественное поведение собаки, но если оно становится навязчивым, это может быть реакцией на боль. Питомец может пытаться избавиться от неприятных ощущений, трогать морду лапой или проявлять беспокойство.
В этом случае не стоит ждать, что всё пройдет само. Только ветеринар способен определить причину: это может быть воспаление слизистой, повреждение зуба или инородный предмет в пасти.
Наличие крови на игрушках, кости для жевания или в миске с водой — повод немедленно записаться к врачу. Даже небольшая кровоточивость говорит о гингивите или пародонтите. Если их не лечить, дёсны отступают, зубы расшатываются и выпадают.
Особенно важно обращать внимание на молодых собак во время смены зубов и пожилых питомцев — у них ткани десен становятся уязвимыми.
Некоторые животные панически боятся щетки. В этом случае помогут альтернативы: специальные жидкости для питьевой воды, спреи с антибактериальным эффектом и жевательные палочки, уменьшающие налет. Главное — не применять силу. Постепенно приучайте питомца, сочетая процедуру с похвалой и угощением.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Зубная щетка и паста
|Эффективное удаление налета
|Требует терпения и привыкания
|Жевательные лакомства
|Удобно, вкусно для питомца
|Не заменяет полноценную чистку
|Спреи и добавки в воду
|Поддерживают свежесть дыхания
|Менее эффективны при наличии камня
|Профессиональная чистка
|Полное очищение и диагностика
|Стоимость и стресс для животного
Как часто чистить зубы собаке?
Оптимально — 2-3 раза в неделю. Маленьким породам чаще, так как у них быстрее образуется налет.
Сколько стоит профессиональная чистка?
Цена зависит от клиники и размера животного: от 3 до 10 тысяч рублей.
Что лучше: корм или натуральная пища для профилактики?
Сухой корм помогает механически очищать зубы, но важно, чтобы он подходил по возрасту и породе.
Можно ли давать сырые кости?
Нет. Они могут травмировать дёсны и вызвать трещины эмали. Безопаснее использовать прессованные жевательные кости из зоомагазина.
Регулярная чистка зубов и внимательное отношение к поведению питомца — залог долгой и комфортной жизни вашего четвероногого друга. Забота о зубах — это не косметика, а часть настоящей профилактики здоровья.
