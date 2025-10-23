Собака Буся пропала у Крымского моста и нашлась за сотни километров через месяц

Собака по кличке Буся, потерявшаяся у Крымского моста месяц назад, вдруг нашлась… в Краснодаре. Между местом, где её видели в последний раз, и местом встречи с хозяином — около 220 километров. И, похоже, она прошла этот путь сама.

Фото: Телеграм-чат "Найдем Бусю" by Анатолий is licensed under Свободно распространяемое изображение Потерянная у Крымского моста собака Буся нашлась через месяц

Буся исчезла в начале осени, когда её хозяин, крымчанин Анатолий, ехал с детьми с полуострова в Краснодар. Собака незаметно шмыгнула в машину, и семья обнаружила её уже в дороге. Суета, пробки — через мост тянулись возвращающиеся туристы, очереди на АЗС… Потом — шум, пересадка, и в какой-то момент Буся просто исчезла.

Где именно она выскочила — загадка. На заправке в Крыму? На досмотре у Крымского моста? Видеозаписи просмотрели — собаки не видно. Возможно, позже, уже за мостом, но точно где-то между полуостровом и материком Буся потеряла дорогу домой.

С тех пор её искали буквально всем югом России. От Керчи до Ростова, от Симферополя до Кубани — сотни километров, сотни людей. Более 300 волонтёров создали сеть поиска. "Девочки, мы справимся! Не теряем надежды", — писали в чате "Найдём Бусю".

Объявления висели на остановках, туристы проверяли обочины трассы А-289, дальнобойщики и таксисты пересылали фото собак, похожих на неё. Каждый день то вспышка надежды, то новое разочарование: "Видели похожую в Славянске-на-Кубани", "Кажется, она в Темрюке", — и снова мимо.

И вдруг сообщение в чате краснодарского ЖК "Новая Елизаветка":

"Возле дома 9/5 бегает собака с двумя дорогими ошейниками. Кто потерял?"

На фото — та самая морда, которую Анатолий узнал мгновенно. Он выехал ночью, усталый, но упрямый. Сел в машину, чтобы перевести дух. И тут к нему подошла она — измученная, худенькая, но счастливая.

Наутро Анатолий выложил фото и видео: Буся снова дома. В чатах — тысячи восторженных сообщений.

Позже волонтеры посчитали: радиус поисков был больше полутысячи километров "вокруг моста".

Эта история словно отклик другой — кошки Муси, живого "талисмана" Ласточкиного гнезда. Тогда безумец сбросил её со скалы. Все решили: погибла. Но Муся уцелела, приземлилась на уступ, пила дождевую воду и ждала. Её заметили волонтёры с лодки, вызвали спасателей "Крым-Спас", и альпинист спустился за ней. Сейчас Муся живёт в Ялте — у ветеринара, участвовавшего в её спасении.

Муся и Буся. Две короткие клички, две длинные дороги. И одно доказательство: чудеса случаются. Особенно в Крыму.

Уточнения

«Ла́сточкино гнездо́» - самая известная достопримечательность Крыма. В феврале 2025 года один из посетителей замка выбросил с обрыва смотровой площадки кошку Мусю, ставшую местной достопримечательностью. Он задержан, ему грозит срок. Спустя дни Муся была обнаружена живой в расщелине между скал неподалёку от замка. Её спасли - она оказалась здоровой и целой.



Федеральная автомобильная дорога А-289 — трасса федерального значения России, проходит полностью по территории Краснодарского края от станицы Елизаветинской до пересечения с А290. Длина дороги составляет 119 км.

