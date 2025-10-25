После развода — не только детям: возможно ли в России платить алименты на животных

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

В Турции суд постановил взыскать алименты… на двух котов. Бывший супруг обязан выплачивать по 10 тысяч турецких лир каждые три месяца в течение десяти лет. После этой истории россияне задались вопросом: возможно ли подобное решение у нас? Разъясняет юрист Юрий Капштык.

кошка с хозяйкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кошка с хозяйкой

Турецкий прецедент

Согласно брачному договору, мужчина после развода обязался материально содержать двух домашних питомцев, оставшихся с его бывшей супругой. Суд признал этот пункт обязательным к исполнению.

Таким образом, алименты в Турции могут быть назначены не только на детей, но и на животных, если стороны заранее включили такое условие в контракт.

"В разных странах брачные контракты могут предусматривать расходы на содержание питомцев. Суды признают эти обязательства, особенно если животное зарегистрировано на одного из супругов", — пояснил юрист Юрий Капштык.

Российское законодательство

В России подобная практика невозможна — Семейный кодекс строго ограничивает понятие алиментов.

Алименты назначаются только на:

  • несовершеннолетних и нетрудоспособных детей;
  • детей, оставшихся без попечения родителей;
  • нетрудоспособных родителей;
  • супругов в исключительных случаях (например, при инвалидности).

"Алименты — это форма материальной поддержки, направленная на обеспечение условий для воспитания детей. Животные не подпадают под это определение", — уточнил эксперт.

Таким образом, даже если супруги разводятся и делят имущество, обязанность платить алименты на животных законом не предусмотрена.

Когда можно предусмотреть расходы на питомцев

В России возможно другое решение — закрепить ответственность за содержание питомцев в брачном договоре или мировом соглашении.
Тогда обязательства носят гражданско-правовой характер, а не алиментный.

Например:

  • стороны договариваются, кто оплачивает корм, ветеринарные услуги, страховку;
  • можно установить фиксированную сумму или долевое участие;
  • при нарушении условий можно взыскать компенсацию через суд как долг, а не как алименты.

Интересные правовые случаи

"Есть прецеденты, когда миллионеры завещали имущество своим питомцам. Например, мужчина из Европы оставил состояние золотой рыбке, а ухаживавшие за ней люди получали часть этих средств", — отметил Юрий Капштык.

Такие истории демонстрируют, что в зарубежной практике животные могут выступать объектами опеки и наследственных договоров, но в России их по-прежнему считают имуществом, а не субъектом права.

Россия vs. зарубежная практика

Страна Можно ли назначить алименты на животных Основание
Россия Нет Семейный кодекс не предусматривает содержание животных
Турция Да, по брачному договору Суд признаёт пункт контракта об уходе за питомцами
США Да, в ряде штатов Животные приравниваются к членам семьи
Германия Частично Суды могут обязать оплатить содержание питомца после развода
Франция Да В законе животные признаны "живыми существами, одарёнными чувствами"

Мифы и правда

  • Миф 1. В России можно оформить алименты на собаку или кота.
  • Правда. Нет, закон этого не предусматривает.
  • Миф 2. Если животное записано на одного из супругов, второй обязан платить за него.
  • Правда. Только если это прописано в договоре между сторонами.
  • Миф 3. После развода животное делят как ребёнка.
  • Правда. Питомец — имущество, его делят как вещь или по договорённости.

FAQ

Можно ли вписать животное в брачный контракт?

Да, можно. Но выплаты будут рассматриваться как гражданские обязательства, а не алименты.

Что делать, если бывший супруг отказывается помогать с расходами на питомца?

Можно взыскать средства через суд как компенсацию расходов, если есть доказательства договорённости или платежей.

Считается ли животное членом семьи в России?

Юридически — нет. Это имущество, принадлежащее гражданину.

Могут ли законы измениться?

Вопрос обсуждается: в последние годы зоозащитники предлагают признать животных "живыми существами с чувствами", но пока поправки не приняты.

В России алименты на животных невозможны, поскольку Семейный кодекс этого не предусматривает. Однако супруги могут добровольно прописать финансовые обязательства в брачном договоре или мировом соглашении.
Юристы напоминают: питомцы юридически не считаются членами семьи, но закон допускает их защиту от жестокого обращения и закрепление ответственности за уход за ними в гражданско-правовом порядке.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
