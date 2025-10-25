После развода — не только детям: возможно ли в России платить алименты на животных

В Турции суд постановил взыскать алименты… на двух котов. Бывший супруг обязан выплачивать по 10 тысяч турецких лир каждые три месяца в течение десяти лет. После этой истории россияне задались вопросом: возможно ли подобное решение у нас? Разъясняет юрист Юрий Капштык.
Согласно брачному договору, мужчина после развода обязался материально содержать двух домашних питомцев, оставшихся с его бывшей супругой. Суд признал этот пункт обязательным к исполнению.
Таким образом, алименты в Турции могут быть назначены не только на детей, но и на животных, если стороны заранее включили такое условие в контракт.
"В разных странах брачные контракты могут предусматривать расходы на содержание питомцев. Суды признают эти обязательства, особенно если животное зарегистрировано на одного из супругов", — пояснил юрист Юрий Капштык.
В России подобная практика невозможна — Семейный кодекс строго ограничивает понятие алиментов.
"Алименты — это форма материальной поддержки, направленная на обеспечение условий для воспитания детей. Животные не подпадают под это определение", — уточнил эксперт.
Таким образом, даже если супруги разводятся и делят имущество, обязанность платить алименты на животных законом не предусмотрена.
В России возможно другое решение — закрепить ответственность за содержание питомцев в брачном договоре или мировом соглашении.
Тогда обязательства носят гражданско-правовой характер, а не алиментный.
Например:
"Есть прецеденты, когда миллионеры завещали имущество своим питомцам. Например, мужчина из Европы оставил состояние золотой рыбке, а ухаживавшие за ней люди получали часть этих средств", — отметил Юрий Капштык.
Такие истории демонстрируют, что в зарубежной практике животные могут выступать объектами опеки и наследственных договоров, но в России их по-прежнему считают имуществом, а не субъектом права.
|Страна
|Можно ли назначить алименты на животных
|Основание
|Россия
|Нет
|Семейный кодекс не предусматривает содержание животных
|Турция
|Да, по брачному договору
|Суд признаёт пункт контракта об уходе за питомцами
|США
|Да, в ряде штатов
|Животные приравниваются к членам семьи
|Германия
|Частично
|Суды могут обязать оплатить содержание питомца после развода
|Франция
|Да
|В законе животные признаны "живыми существами, одарёнными чувствами"
Да, можно. Но выплаты будут рассматриваться как гражданские обязательства, а не алименты.
Можно взыскать средства через суд как компенсацию расходов, если есть доказательства договорённости или платежей.
Юридически — нет. Это имущество, принадлежащее гражданину.
Вопрос обсуждается: в последние годы зоозащитники предлагают признать животных "живыми существами с чувствами", но пока поправки не приняты.
В России алименты на животных невозможны, поскольку Семейный кодекс этого не предусматривает. Однако супруги могут добровольно прописать финансовые обязательства в брачном договоре или мировом соглашении.
Юристы напоминают: питомцы юридически не считаются членами семьи, но закон допускает их защиту от жестокого обращения и закрепление ответственности за уход за ними в гражданско-правовом порядке.
