Реснитчатый геккон дома: как выбрать питомца, кормить, ухаживать и поддерживать влажность

Сегодня трудно представить террариумный мир без этой необычной ящерицы. Реснитчатый бананоед — геккон, который считался вымершим почти 100 лет, пока его случайно не нашли вновь в 1994 году на острове Новая Каледония. Сейчас он один из самых популярных экзотических питомцев.
Как создать идеальные условия для бананоеда, чем кормить его и как понять, что питомец здоров — разбираемся подробно.
Реснитчатый бананоед (Correlophus ciliatus) - древесная ящерица из рода новокаледонских гекконов.
Живёт в тропических лесах Новой Каледонии — архипелага в юго-западной части Тихого океана.
Эта ящерица получила своё название благодаря "ресничкам" — маленьким кожным выростам вокруг глаз и вдоль спины.
Размер: 16-18 см (с хвостом до 25 см).
Продолжительность жизни: 15-20 лет.
Характер: миролюбивый, быстро привыкает к человеку.
"Бананоеды — одни из самых контактных гекконов. Они спокойно сидят на руках и даже позволяют кормить себя с пинцета", — отмечает герпетолог Полина Григорьева.
Цветовая палитра бананоедов огромна: от кремового и серого до ярко-красного и оранжевого.
Разные морфы ценятся по редкости рисунка и насыщенности цвета.
|Морфа
|Описание
|Пламенный
|Контрастная спина, яркие полосы (красный, оранжевый, жёлтый)
|Арлекин
|Хаотичный узор с "рваными" пятнами
|Тигровый
|Вертикальные полосы по всему телу
|Далматинец
|Светлое тело с тёмными пятнами
|Пинстрайп
|Две продольные полосы вдоль спины
|Триколор
|Три оттенка в окрасе — один из самых редких вариантов
|Фантом
|Лавандовые и оливковые тона, мягкий контраст
Тревожные сигналы: дрожь, вялость, мутные глаза, отказ от еды, нарушения координации.
Грунт: мох, кокосовый субстрат, кора — они удерживают влагу и предотвращают плесень.
Обустройство:
|Параметр
|Оптимум
|Температура днём
|26-28 °C
|Температура ночью
|22-24 °C
|Влажность
|60-80%
|Свет
|рассеянный, без прямого солнца
|УФ-лампы
|не обязательны
Для поддержания влажности опрыскивайте террариум 3-6 раз в день или установите автоматическую систему туманообразования.
|Частота
|Что делать
|Каждый день
|Удалить фекалии и остатки еды, протереть стёкла
|Раз в неделю
|Промыть поилки, проверить влажность, очистить декор
|Раз в месяц
|Заменить грунт, вымыть террариум, обработать укрытия
Не используйте бытовую химию и спирт — только специальные зоосредства.
45% насекомые, 55% фрукты или готовые смеси.
Фрукты: банан, персик, груша, черника, манго, арбуз.
Насекомые: сверчки, тараканы, саранча (живые или замороженные).
Добавки: кальций и витамин D3.
"Бананоед не переносит цитрусовые — они вызывают раздражение желудка", — напоминает Полина Григорьева.
Запрещено: мед, сахар, мясо, молоко, хлеб, дикие насекомые.
|День недели
|Корм
|Пн
|Фруктовое пюре
|Вт
|Пюре + 2-3 сверчка
|Ср
|Пюре
|Чт
|Пюре + таракан
|Пт
|Пюре
|Сб
|Фрукты
|Вс
|Живой корм + кальций
Пары допускаются вне сезона размножения и в больших террариумах.
|Заболевание
|Причина
|Что делать
|Метаболическая болезнь костей
|Нехватка кальция, витамина D3
|Добавить добавки, обогрев, визит к герпетологу
|Обезвоживание
|Низкая влажность
|Повысить влажность, поить с пипетки
|Проблемы с линькой
|Сухой воздух, стресс
|Тёплая ванна, удалить старую кожу
|Воспаление глаз
|Пыль, грязь, травмы
|Промыть физраствором, обратиться к врачу
Бананоед — не "игрушечная" ящерица, но он способен привыкнуть к человеку.
Главное — дать ему 1-2 недели адаптации и не брать на руки днём.
С течением времени геккон начнёт спокойно ползать по рукам и брать еду с пальцев.
Из-за любви к фруктовым пюре, особенно банановым.
В среднем 15 лет, иногда до 20.
От 6 000 до 50 000 ₽ - зависит от морфы, пола и редкости окраса.
Нет, если температура в комнате выше 22 °C.
Редко и безболезненно, чаще от испуга.
Реснитчатый бананоед — идеальный выбор для тех, кто хочет экзотического, но неприхотливого питомца. Он не требует ультрафиолета, не пахнет, не шумит и способен прожить рядом с человеком десятилетия.
Главное — поддерживать влажность, правильное питание и немного внимания. Тогда ваш "бананоед" станет настоящим украшением дома.
