Реснитчатый геккон дома: как выбрать питомца, кормить, ухаживать и поддерживать влажность

Сегодня трудно представить террариумный мир без этой необычной ящерицы. Реснитчатый бананоед — геккон, который считался вымершим почти 100 лет, пока его случайно не нашли вновь в 1994 году на острове Новая Каледония. Сейчас он один из самых популярных экзотических питомцев.

Как создать идеальные условия для бананоеда, чем кормить его и как понять, что питомец здоров — разбираемся подробно.

Происхождение и внешний вид

Реснитчатый бананоед (Correlophus ciliatus) - древесная ящерица из рода новокаледонских гекконов.

Живёт в тропических лесах Новой Каледонии — архипелага в юго-западной части Тихого океана.

Эта ящерица получила своё название благодаря "ресничкам" — маленьким кожным выростам вокруг глаз и вдоль спины.

Размер: 16-18 см (с хвостом до 25 см).

Продолжительность жизни: 15-20 лет.

Характер: миролюбивый, быстро привыкает к человеку.

"Бананоеды — одни из самых контактных гекконов. Они спокойно сидят на руках и даже позволяют кормить себя с пинцета", — отмечает герпетолог Полина Григорьева.

Особенности и поведение

Бананоеды активны ночью. Днём спят, прячутся в укрытиях.

Прыгают на расстояния, превышающие собственную длину.

Не моргают: глаза очищают языком.

Отлично лазают по стеклу и вертикальным поверхностям благодаря микроскопическим ворсинкам на пальцах.

При опасности отбрасывают хвост, но не отращивают его заново.

Видят в темноте почти так же хорошо, как кошки.

Окрас и морфы

Цветовая палитра бананоедов огромна: от кремового и серого до ярко-красного и оранжевого.

Разные морфы ценятся по редкости рисунка и насыщенности цвета.

Морфа Описание Пламенный Контрастная спина, яркие полосы (красный, оранжевый, жёлтый) Арлекин Хаотичный узор с "рваными" пятнами Тигровый Вертикальные полосы по всему телу Далматинец Светлое тело с тёмными пятнами Пинстрайп Две продольные полосы вдоль спины Триколор Три оттенка в окрасе — один из самых редких вариантов Фантом Лавандовые и оливковые тона, мягкий контраст

Как выбрать здорового бананоеда

Признаки здоровья:

Чистые глаза, без слизи и налёта.

Активное поведение, крепкий хват пальцами.

Хвост целый, кожа без язв и шелушений.

Тело упругое, без выступающих костей.

Тревожные сигналы: дрожь, вялость, мутные глаза, отказ от еды, нарушения координации.

Содержание в домашних условиях

Террариум

Минимум для одного геккона — 30x30x45 см.

Для пары или группы — от 45x45x60 см.

Вертикальная ориентация, вентиляция сверху и спереди.

Грунт: мох, кокосовый субстрат, кора — они удерживают влагу и предотвращают плесень.

Обустройство:

ветки, лозы, коряги для лазания;

укрытия (кокосы, листья, пещеры);

живые или искусственные растения (папоротники, бегонии, традесканции).

Климат и освещение

Параметр Оптимум Температура днём 26-28 °C Температура ночью 22-24 °C Влажность 60-80% Свет рассеянный, без прямого солнца УФ-лампы не обязательны

Для поддержания влажности опрыскивайте террариум 3-6 раз в день или установите автоматическую систему туманообразования.

Уборка террариума

Частота Что делать Каждый день Удалить фекалии и остатки еды, протереть стёкла Раз в неделю Промыть поилки, проверить влажность, очистить декор Раз в месяц Заменить грунт, вымыть террариум, обработать укрытия

Не используйте бытовую химию и спирт — только специальные зоосредства.

Кормление

Рацион

45% насекомые, 55% фрукты или готовые смеси.

Фрукты: банан, персик, груша, черника, манго, арбуз.

Насекомые: сверчки, тараканы, саранча (живые или замороженные).

Добавки: кальций и витамин D3.

"Бананоед не переносит цитрусовые — они вызывают раздражение желудка", — напоминает Полина Григорьева.

Запрещено: мед, сахар, мясо, молоко, хлеб, дикие насекомые.

Примерное меню

День недели Корм Пн Фруктовое пюре Вт Пюре + 2-3 сверчка Ср Пюре Чт Пюре + таракан Пт Пюре Сб Фрукты Вс Живой корм + кальций

Совместное содержание

Лучше всего держать по одному.

Несколько самок могут жить вместе при достаточном пространстве.

Самцов держать вместе нельзя — они дерутся.

Пары допускаются вне сезона размножения и в больших террариумах.

Болезни и профилактика

Заболевание Причина Что делать Метаболическая болезнь костей Нехватка кальция, витамина D3 Добавить добавки, обогрев, визит к герпетологу Обезвоживание Низкая влажность Повысить влажность, поить с пипетки Проблемы с линькой Сухой воздух, стресс Тёплая ванна, удалить старую кожу Воспаление глаз Пыль, грязь, травмы Промыть физраствором, обратиться к врачу

Общение с питомцем

Бананоед — не "игрушечная" ящерица, но он способен привыкнуть к человеку.

Главное — дать ему 1-2 недели адаптации и не брать на руки днём.

Сначала просто подносите руку к террариуму. Позвольте геккону сам подняться. Держите не дольше 10 минут.

С течением времени геккон начнёт спокойно ползать по рукам и брать еду с пальцев.

3 интересных факта

Бананоед не имеет век — очищает глаза языком. Может жить без хвоста всю жизнь. Окраска меняется в зависимости от температуры и настроения.

FAQ

Почему бананоед так называется?

Из-за любви к фруктовым пюре, особенно банановым.

Сколько живёт геккон в неволе?

В среднем 15 лет, иногда до 20.

Сколько стоит?

От 6 000 до 50 000 ₽ - зависит от морфы, пола и редкости окраса.

Нужен ли обогреватель?

Нет, если температура в комнате выше 22 °C.

Кусается ли бананоед?

Редко и безболезненно, чаще от испуга.

Реснитчатый бананоед — идеальный выбор для тех, кто хочет экзотического, но неприхотливого питомца. Он не требует ультрафиолета, не пахнет, не шумит и способен прожить рядом с человеком десятилетия.

Главное — поддерживать влажность, правильное питание и немного внимания. Тогда ваш "бананоед" станет настоящим украшением дома.