В России предлагают изменить подход к цирковым представлениям с участием животных. Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев рассказал в интервью телеканалу "Россия 24", что новый законопроект направлен на поэтапный отказ от эксплуатации животных без ущерба для бюджета и без резких мер.
По словам депутата, инициатива предусматривает постепенное сокращение количества животных в цирках. При этом речь идёт не о мгновенном запрете, а о контролируемом и гуманном переходе.
"Мы планируем сделать так, чтобы животные в цирках не размножались, а сами цирки не закупали новых животных", — пояснил председатель партии Алексей Нечаев.
Такой подход, по мнению авторов инициативы, позволит естественным образом прекратить использование животных в представлениях в течение 5-7 лет.
Ранее обсуждалась идея поэтапного вывода животных из цирков, но в процессе подготовки законопроекта стало ясно: выпускать их в дикую природу невозможно. Большинство цирковых зверей утратили навыки выживания, поэтому они нуждаются в особых условиях.
"Нужны специальные реабилитационные центры, где животные могли бы жить в комфортной среде. Таких центров в России пока немного", — отметил депутат.
Создание новых приютов потребовало бы значительных бюджетных расходов, поэтому инициаторы выбрали альтернативную схему, не затрагивающую государственные средства.
Новый законопроект не предполагает строительства дорогостоящих центров сразу.
Он ориентирован на естественное сокращение популяции цирковых животных:
"Этот законопроект гораздо более сбалансированный: он не требует денег из бюджета и позволит снизить нагрузку на цирковую отрасль", — подчеркнул Алексей Нечаев.
Предполагается, что в течение ближайших семи лет Россия сможет перейти к современным цирковым форматам:
Подобные модели уже активно развиваются в Европе и Азии, где "живой" цирк постепенно уступает место этичным спектаклям с использованием технологий.
|Показатель
|Старый формат
|Новый формат
|Основное действие
|Выступления дрессированных животных
|Акробатика, мультимедиа, световые шоу
|Участники
|Дрессировщики и животные
|Артисты, инженеры, визуальные дизайнеры
|Расходы
|Содержание зверей, корм, ветеринария
|Техническое оборудование
|Отношение общества
|Всё чаще воспринимается как устаревшее
|Современно и этично
|Цель
|Развлечение
|Искусство и инновация
Цирковые представления станут технологичнее и безопаснее, но без дрессированных животных.
Они останутся под наблюдением, без разведения, с последующим переводом в специализированные центры.
Если закон примут, переходный период займёт около 5-7 лет.
Нет, речь идёт только о цирках и коммерческих представлениях.
Новый подход к цирковой индустрии в России может стать шагом к гуманной и современной модели развлечений.
Запрет на размножение и закупку животных позволит постепенно отказаться от их эксплуатации, сохранив цирки как культурное наследие, но без жестокости и принуждения.
Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.