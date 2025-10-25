Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тур под угрозой срыва: после концерта во Владивостоке с Лепсом случилось непредвиденное
До марта 2031-го — всё или ничего: почему затягивать с дачной амнистией опасно
Не тратьте деньги на осушители: этот доступный метод поможет вам избавиться от влаги
Уставшая, но стильная: макияж, который делает несовершенства главным украшением
Тренажёры, которые не ломаются и не жгут спину: вот почему на них переходят даже профи
Народные советы, из-за которых грядки становятся кладбищем: 9 мифов, которые ведут к гибели сада
Острый, но нежный: суп, который примирил чили с кокосом
Детские мармеладки ведут двойную игру: вкус притягивает, а состав разрушает здоровье
Эпоха, которая не ржавеет: редкий BMW вернулся на дороги спустя четверть века

Без клеток и хлыстов: в России хотят ограничить содержание животных в цирках

4:59
Зоосфера

В России предлагают изменить подход к цирковым представлениям с участием животных. Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев рассказал в интервью телеканалу "Россия 24", что новый законопроект направлен на поэтапный отказ от эксплуатации животных без ущерба для бюджета и без резких мер.

цирковые животные
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
цирковые животные

Переход к циркам XXI века

По словам депутата, инициатива предусматривает постепенное сокращение количества животных в цирках. При этом речь идёт не о мгновенном запрете, а о контролируемом и гуманном переходе.

"Мы планируем сделать так, чтобы животные в цирках не размножались, а сами цирки не закупали новых животных", — пояснил председатель партии Алексей Нечаев.

Такой подход, по мнению авторов инициативы, позволит естественным образом прекратить использование животных в представлениях в течение 5-7 лет.

Почему нельзя просто выпустить животных

Ранее обсуждалась идея поэтапного вывода животных из цирков, но в процессе подготовки законопроекта стало ясно: выпускать их в дикую природу невозможно. Большинство цирковых зверей утратили навыки выживания, поэтому они нуждаются в особых условиях.

"Нужны специальные реабилитационные центры, где животные могли бы жить в комфортной среде. Таких центров в России пока немного", — отметил депутат.

Создание новых приютов потребовало бы значительных бюджетных расходов, поэтому инициаторы выбрали альтернативную схему, не затрагивающую государственные средства.

Экономия бюджета и гуманное решение

Новый законопроект не предполагает строительства дорогостоящих центров сразу.
Он ориентирован на естественное сокращение популяции цирковых животных:

  • запрет на размножение в неволе;
  • запрет на закупку новых особей;
  • обязательный контроль условий содержания.

"Этот законопроект гораздо более сбалансированный: он не требует денег из бюджета и позволит снизить нагрузку на цирковую отрасль", — подчеркнул Алексей Нечаев.

Цирк будущего — без клеток и кнута

Предполагается, что в течение ближайших семи лет Россия сможет перейти к современным цирковым форматам:

  • интерактивные цифровые шоу;
  • акробатические постановки;
  • световые перформансы и 3D-инсталляции.

Подобные модели уже активно развиваются в Европе и Азии, где "живой" цирк постепенно уступает место этичным спектаклям с использованием технологий.

Традиционный цирк vs Цирк XXI века

Показатель Старый формат Новый формат
Основное действие Выступления дрессированных животных Акробатика, мультимедиа, световые шоу
Участники Дрессировщики и животные Артисты, инженеры, визуальные дизайнеры
Расходы Содержание зверей, корм, ветеринария Техническое оборудование
Отношение общества Всё чаще воспринимается как устаревшее Современно и этично
Цель Развлечение Искусство и инновация

Мифы и правда

  • Миф 1. Цирки без животных никому не интересны.
  • Правда. Цифровые и воздушные шоу уже собирают аншлаги по всему миру, включая Россию.
  • Миф 2. Запрет приведёт к разорению цирков.
  • Правда. Многие цирки успешно адаптируются — создают новые программы и форматы без животных.
  • Миф 3. Законопроект потребует миллиардных затрат.
  • Правда. Инициатива не требует бюджетных вливаний, делая упор на естественное сокращение и контроль.

3 факта о реформе цирков

  1. Россия входит в топ-5 стран мира по количеству цирковых животных, находящихся в неволе.
  2. По оценкам экологов, более 60% зверей содержатся в неудовлетворительных условиях.
  3. В Европе использование диких животных в цирках полностью запрещено уже в 27 странах.

FAQ

Что изменится для зрителей?

Цирковые представления станут технологичнее и безопаснее, но без дрессированных животных.

Что будет с уже живущими животными?

Они останутся под наблюдением, без разведения, с последующим переводом в специализированные центры.

Когда реформа вступит в силу?

Если закон примут, переходный период займёт около 5-7 лет.

Коснётся ли это зоопарков?

Нет, речь идёт только о цирках и коммерческих представлениях.

Новый подход к цирковой индустрии в России может стать шагом к гуманной и современной модели развлечений.
Запрет на размножение и закупку животных позволит постепенно отказаться от их эксплуатации, сохранив цирки как культурное наследие, но без жестокости и принуждения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Домашние животные
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Еда и рецепты
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
В Казахстане спорят не о политике, а о Тимати: концерт рэпера обернулся настоящей бурей
Вкусно, но опасно: как привычка к сладкому с утра запускает цепь поломок в организме
70 миллионов лет спустя: яйцо, пережившее динозавров, может переписать историю Земли
Белый цвет — ловушка для малогабариток: лучшие цвета для стен, чтобы комната дышала
Две розы две судьбы: одна рождается вновь, другая сгорает от собственной красоты
Крутящий момент против мощности: кто из них делает автомобиль живым, а кто просто шумит
Гламур нулевых возвращается: винтажные сумки, за которые сейчас платят больше, чем за новые
Недооценённая сила чая: что добавить, чтобы напиток стал бронёй для иммунитета
Запреты, в которые трудно поверить: как в Саудовской Аравии контролируют женщин
Три штриха — и усталость исчезает: макияж, который оживляет даже после тяжёлой ночи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.