Без клеток и хлыстов: в России хотят ограничить содержание животных в цирках

Зоосфера

В России предлагают изменить подход к цирковым представлениям с участием животных. Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев рассказал в интервью телеканалу "Россия 24", что новый законопроект направлен на поэтапный отказ от эксплуатации животных без ущерба для бюджета и без резких мер.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) цирковые животные

Переход к циркам XXI века

По словам депутата, инициатива предусматривает постепенное сокращение количества животных в цирках. При этом речь идёт не о мгновенном запрете, а о контролируемом и гуманном переходе.

"Мы планируем сделать так, чтобы животные в цирках не размножались, а сами цирки не закупали новых животных", — пояснил председатель партии Алексей Нечаев.

Такой подход, по мнению авторов инициативы, позволит естественным образом прекратить использование животных в представлениях в течение 5-7 лет.

Почему нельзя просто выпустить животных

Ранее обсуждалась идея поэтапного вывода животных из цирков, но в процессе подготовки законопроекта стало ясно: выпускать их в дикую природу невозможно. Большинство цирковых зверей утратили навыки выживания, поэтому они нуждаются в особых условиях.

"Нужны специальные реабилитационные центры, где животные могли бы жить в комфортной среде. Таких центров в России пока немного", — отметил депутат.

Создание новых приютов потребовало бы значительных бюджетных расходов, поэтому инициаторы выбрали альтернативную схему, не затрагивающую государственные средства.

Экономия бюджета и гуманное решение

Новый законопроект не предполагает строительства дорогостоящих центров сразу.

Он ориентирован на естественное сокращение популяции цирковых животных:

запрет на размножение в неволе;

запрет на закупку новых особей;

обязательный контроль условий содержания.

"Этот законопроект гораздо более сбалансированный: он не требует денег из бюджета и позволит снизить нагрузку на цирковую отрасль", — подчеркнул Алексей Нечаев.

Цирк будущего — без клеток и кнута

Предполагается, что в течение ближайших семи лет Россия сможет перейти к современным цирковым форматам:

интерактивные цифровые шоу;

акробатические постановки;

световые перформансы и 3D-инсталляции.

Подобные модели уже активно развиваются в Европе и Азии, где "живой" цирк постепенно уступает место этичным спектаклям с использованием технологий.

Традиционный цирк vs Цирк XXI века

Показатель Старый формат Новый формат Основное действие Выступления дрессированных животных Акробатика, мультимедиа, световые шоу Участники Дрессировщики и животные Артисты, инженеры, визуальные дизайнеры Расходы Содержание зверей, корм, ветеринария Техническое оборудование Отношение общества Всё чаще воспринимается как устаревшее Современно и этично Цель Развлечение Искусство и инновация

Мифы и правда

Миф 1. Цирки без животных никому не интересны.

Правда. Цифровые и воздушные шоу уже собирают аншлаги по всему миру, включая Россию.

Миф 2. Запрет приведёт к разорению цирков.

Правда. Многие цирки успешно адаптируются — создают новые программы и форматы без животных.

Миф 3. Законопроект потребует миллиардных затрат.

Правда. Инициатива не требует бюджетных вливаний, делая упор на естественное сокращение и контроль.

3 факта о реформе цирков

Россия входит в топ-5 стран мира по количеству цирковых животных, находящихся в неволе. По оценкам экологов, более 60% зверей содержатся в неудовлетворительных условиях. В Европе использование диких животных в цирках полностью запрещено уже в 27 странах.

FAQ

Что изменится для зрителей?

Цирковые представления станут технологичнее и безопаснее, но без дрессированных животных.

Что будет с уже живущими животными?

Они останутся под наблюдением, без разведения, с последующим переводом в специализированные центры.

Когда реформа вступит в силу?

Если закон примут, переходный период займёт около 5-7 лет.

Коснётся ли это зоопарков?

Нет, речь идёт только о цирках и коммерческих представлениях.

Новый подход к цирковой индустрии в России может стать шагом к гуманной и современной модели развлечений.

Запрет на размножение и закупку животных позволит постепенно отказаться от их эксплуатации, сохранив цирки как культурное наследие, но без жестокости и принуждения.