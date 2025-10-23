Создание из кошмара: кислотный плевок, клешни как ножи и панцирь, прочнее стали

Среди самых необычных паукообразных планеты особое место занимает телифон — существо, внешность которого будто создана для фильмов ужасов. Сочетая черты скорпиона и паука, оно вызывает тревогу одним своим видом. И не без причины: этот обитатель тропиков способен распылять обжигающую кислоту, а его клешни настолько сильны, что могут порвать кожу человека.
Однако за устрашающим обликом скрывается довольно мирное создание, которое предпочитает избегать встречи с людьми и ведёт ночной образ жизни.
Гигантский телифон (лат. Mastigoproctus giganteus) обитает в южных районах Северной Америки, Центральной Америке и на Карибах. Его длина достигает 8-9 см, не считая тонкого, похожего на хлыст придатка, которым животное управляет, как антенной.
От пауков телифон унаследовал восемь лап, хелицеры (челюсти) и хитиновый покров. От скорпиона — длинный сегментированный "хвост" и способность использовать химическую защиту.
Научное название вида переводится как "носитель жгута", и это вполне соответствует внешности: задний придаток действительно напоминает тонкий хлыст длиной до 5 см, который служит одновременно органом чувств и оружием.
Тело телифона разделено на две части — головогрудь и брюшко, покрытые прочным тёмным панцирем. Передняя пара конечностей преобразована в длинные чувствительные щупальца, которые заменяют глаза: они помогают животному ориентироваться даже в полной темноте.
Вторая пара конечностей — педипальпы, превращённые в массивные клешни. Ими телифон хватает добычу, удерживает врагов или откапывает норы. При укусе яда он не вводит, но царапины от клешней получаются глубокие, болезненные и плохо заживают.
Главная особенность телифона — способность распылять кислотную жидкость. На конце брюшка у него находятся специальные железы, из которых при опасности выбрасывается тонкая струйка вещества. Дальность "выстрела" достигает до 80 сантиметров, а точность поражения поражает — паукообразное прицельно бьёт в глаза или рот противника.
Секрет выделяемого раствора содержит:
84% уксусной кислоты;
5% каприловой кислоты;
11% воды.
Такой состав делает "плевок" сравнимым по действию с концентрированным уксусом, способным вызвать химический ожог кожи и слизистых. В резервуарах животного хранится до семи доз токсина. После применения телифон долго восстанавливает запас жидкости, поэтому использует оружие только при прямой угрозе.
Несмотря на устрашающий арсенал, телифон не агрессивен. Он выходит на охоту ночью, а днём прячется в земле. Норы роет самостоятельно, тратя на их устройство около недели. В отличие от многих хищных членистоногих, не отнимает чужие укрытия, а обустраивает собственные тоннели.
Питается мелкими насекомыми и другими членистоногими — жуками, многоножками, гусеницами, пауками. Нападает из засады, используя антенны для ориентации, а клешни — для молниеносного захвата.
С человеком телифон практически не конфликтует. Напасть способен только если его потревожить. В некоторых районах США и Мексики его даже считают полезным соседом — он охотится на скорпионов и ядовитых пауков.
|Параметр
|Значение
|Таксономия
|Класс паукообразные, отряд телифоны (Thelyphonida)
|Размер тела
|6-9 см без хвоста
|Среда обитания
|Тропические и субтропические зоны Америки
|Оружие
|Распыление уксусной кислоты
|Дальность поражения
|20-80 см
|Продолжительность жизни
|4-7 лет
|Активность
|Ночная
|Питание
|Насекомые, пауки, личинки
|Ядовитость
|Не имеет яда, но опасен кислотой
Телифоны живут дольше большинства своих сородичей — до семи лет. Половой зрелости достигают только к трёхлетнему возрасту и размножаются один раз за жизнь.
Период спаривания приходится на осень. Самец и самка находят друг друга с помощью феромонов. Перед спариванием устраивают своеобразный танец ухаживания — касаются педипальпами и антеннами, двигаясь навстречу друг другу. Если самка не проявляет агрессии, самец оставляет на земле капсулу с семенным материалом, которую она подбирает.
Через несколько недель самка откладывает 20-40 яиц, скрепляя их в мешочек и прикрепляя к нижней стороне тела. После вылупления малыши некоторое время живут на спине матери, питаясь её запасами и находясь под защитой. Организм самки после этого ослабевает, и она погибает через 2-3 месяца, оставив потомство в безопасности.
При опасности телифон поднимает заднюю часть тела, выставляя "жгут" вперёд — именно так он целится кислотной струёй. Перед атакой животное предупреждает врага характерным шипением, издаваемым трением панциря.
Если угроза не уходит, следует "выстрел" — вещество распыляется веерообразно, образуя облачко едких капель. После атаки телифон стремится скрыться в укрытии.
Несмотря на устрашающий вид, в естественной среде он чаще становится жертвой крупных птиц, ящериц и млекопитающих, чем сам нападает первым.
Если телифон появляется рядом с домом, бояться его не стоит. Он не нападает без причины и помогает избавиться от нежелательных насекомых. Эти членистоногие не переносят холод, поэтому при понижении температуры уходят глубоко в землю.
|Польза
|Потенциальные неудобства
|Уничтожает вредных насекомых и скорпионов
|Может пугать внешним видом
|Не повреждает растения и строения
|При защите выделяет едкую кислоту
|Не агрессивен к людям
|Встречается редко, но вызывает тревогу
Уксусный запах, который выделяет телифон при защите, настолько сильный, что им можно отпугивать змей и грызунов.
В некоторых американских штатах этих паукообразных содержат как экзотических питомцев.
Несмотря на устрашающий вид, укус телифона безопасен — опасна только кислота, которая быстро нейтрализуется водой.
Название "телифон" происходит от греческого thely-phon - "носитель звука", хотя на самом деле это совпадение с латинским Thelyphonida — "несущий хлыст".
Первое научное описание гигантского телифона сделал немецкий натуралист Иоганн Герман в 1804 году.
В фольклоре Мексики эти паукообразные считались "хранителями пещер" и символом терпения — за привычку жить в одиночестве и выжидать добычу.
