Хозяева умиляются, а кошка уже на грани: что на самом деле скрывает высунутый язык

4:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый хозяин кошки хоть раз замечал, как его питомец делает нечто странное — высовывает язык и дышит тяжело, словно собака. Если это поведение редкое и не сопровождается другими тревожными симптомами, возможно, причин для беспокойства нет. Однако если кошка продолжает так себя вести, важно разобраться в возможных причинах и своевременно принять меры.

Фото: Wikipedia by Creador1921, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Язык кошки

Почему кошка может высовывать язык?

В отличие от собак, кошки редко высовывают язык, а если это происходит, обычно за этим стоит какая-то физическая или эмоциональная причина. Рассмотрим основные факторы, которые могут быть причиной такого поведения.

1. Тепловой удар

Если кошка интенсивно дышит и вы видите, что она высовывает язык, возможно, это симптом теплового удара. Кошки, как и люди, могут перегреваться, особенно в жаркие дни. Тепловой удар может привести к серьезным последствиям, таким как паралич или даже смерть, если не оказать помощь вовремя.

"При тепловом ударе кошка начинает активно дышать, пытаясь охладить своё тело, и высовывает язык, как это делает собака", — объяснил ветеринар Иван Петров.

В таком случае важно немедленно охладить животное. Переместите кошку в прохладное место, обеспечьте её доступом к свежей воде и, если симптомы не исчезают, обратитесь к ветеринару.

2. Пищевое отравление

Кошки могут высовывать язык также в случае пищевого отравления. Когда животное съедает что-то, что не усваивается или оказывается токсичным для организма, оно может начать терять аппетит, выглядеть вялым, а также делать непривычные движения, например, высовывать язык.

В таком случае также не стоит медлить. Если питомец подозревается в отравлении, нужно немедленно показать его ветеринару, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения.

3. Проблемы с зубами или ротовой полостью

Если кошка испытывает боль в зубах или деснах, она может начать высовывать язык в попытке облегчить болевые ощущения. Это может быть связано с воспалением или инфекцией в ротовой полости. Осмотрите рот питомца, чтобы проверить наличие язв, воспалений или следов кровоточивости.

"Проблемы с зубами и деснами — частая причина неприятных ощущений у кошек. Они могут высовывать язык в попытке облегчить боль", — заметил ветеринар Мария Соколова.

4. Заболевания, связанные с дыхательными путями

Иногда кошки могут начать дышать тяжело и высовывать язык, если у них есть проблемы с дыхательными путями, такие как астма или инфекционные заболевания. Это может сопровождаться кашлем, чиханием и даже выделениями из носа. Если кошка выглядит обеспокоенной и затруднительно дышит, необходимо немедленно обратиться к специалисту.

5. Стресс и тревожность

В некоторых случаях кошки могут высовывать язык как реакцию на стресс или тревожность. Это может быть связано с изменениями в окружающей обстановке, появлением нового питомца или другими факторами, вызывающими беспокойство.

Как помочь кошке?

Если вы заметили, что ваша кошка начала вести себя необычно — высовывает язык, дышит тяжело и выглядит вялой, важно принять несколько шагов для её безопасности.

Обеспечьте прохладу - если причиной является перегрев, переведите животное в прохладное место и обеспечьте её достаточным количеством воды. Проверьте рот и зубы - если кошка не ест или реагирует на прикосновения в районе рта, возможно, ей требуется помощь стоматолога. Наблюдайте за симптомами - если помимо высовывания языка кошка страдает от других симптомов, таких как рвота, понос или отказ от еды, обратитесь к ветеринару. Не откладывайте визит к ветеринару - если поведение кошки вас беспокоит, не медлите с посещением врача.

Когда обращаться к ветеринару?

Если кошка продолжает высовывать язык более нескольких минут, сопровождается другими симптомами, такими как судороги, отказ от еды, или если поведение сохраняется в течение длительного времени, немедленно обратитесь к ветеринару.

Ветеринар проведет необходимые исследования, чтобы установить точную причину. Быстрое реагирование может помочь предотвратить более серьезные проблемы со здоровьем вашего питомца.