Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этикетка лжёт: украинские продукты в Польше оказались отравой
Лаванда, кофе и немного магии: лайфхак, после которого хочется открывать шкаф снова и снова
Секретный рейд Пентагона: уничтожение наркосудна в Тихом океане
Главное поздравление: Михалков признался, что его поздравил Путин
Хочешь, чтобы орхидея жила годами? Забудьте про грунт — правильную смесь легко сделать самому дома
Будапештский сюрприз: Россия и США готовят встречу президентов на венгерской земле
Экстремизм и наркотики: силовики раскрыли подпольную империю криминальных авторитетов
Европа поставила Сербии условие: подчинись или исчезни с карты мира
НДС взлетает до небес: с 2026 года россияне заплатят на 2% больше за всё

Синий язык чау-чау — не генетика: древняя легенда раскрывает жуткую тайну породы

5:55
Зоосфера

Собаки — не просто наши любимые питомцы, они также обладают богатой историей, которая тесно переплетена с развитием человеческой цивилизации. Каждая порода несет в себе элементы того времени и условий, в которых она была выведена. Множество пород собак пришли из далекого прошлого, и многие из них имеют не только уникальные характеристики, но и интересные истории происхождения. Некоторые породы связаны с древними культурами, другие стали результатом множества поколений скрещиваний, а некоторые представители были разработаны специально для определенных нужд человека.

Чау-чау с синим языком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чау-чау с синим языком

Чау-чау: тайна древнего китайского спутника

Чау-чау — одна из самых загадочных пород собак. Ее происхождение до сих пор вызывает споры среди специалистов. Считается, что чау-чау имеет не только связь с волками, но и с медведями. Такая гипотеза объясняется его внешностью и толстой шерстью. Чау-чау, родом из Китая, существовал еще в XI веке до нашей эры и был очень почитаем в китайской культуре. Этот питомец не только служил верным охранником, но и становился символом силы и мужества.

Одна из самых загадочных черт чау-чау — его необычный синий язык. Согласно древней китайской легенде, когда монах оказался в беде, чау-чау помог ему. Собаки нашли обожженные бревна в лесу, и их язык приобрел тот же цвет, что и дерево, сгоревшее в пожаре. Это объяснение существует как часть мифологии этой породы.

Сибирские хаски: спутники эскимосов

Сибирские хаски — это собаки, которые стали неотъемлемой частью жизни людей, живущих в экстремальных условиях. Эти умные и выносливые собаки помогали эскимосам передвигаться по ледяным просторам и преодолевать огромные расстояния. История хаски уходит корнями в смешение собак и волков, хотя современные хаски уже не имеют в себе этого гибридного сочетания.

Разные племена в Сибири разводили свои собственные линии хаски, и даже сегодня существует несколько разновидностей этой породы, таких как аляскинский маламут, самоед и эскимосская собака. Важно отметить, что хаски, как и другие собаки, имеют строгие родословные, и их разведение было нацелено на сохранение чистоты породы.

Ротвейлер: охранник с древней историей

Ротвейлер — одна из самых известных пород сторожевых собак. Его история начинается еще в Римской империи, когда эти животные использовались для пастьбы скота. Город Роте Виль, основанный римлянами, стал местом, где появились первые ротвейлеры, и именно от его названия произошел и сам термин "ротвейлер".

В те времена ротвейлеры помогали пастухам, но с развитием сельского хозяйства и внедрением современных методов транспортировки скота потребность в таких собаках исчезла. В 1930-х годах порода была возрождена как сторожевая, и с тех пор ротвейлеры начали использоваться в различных сферах безопасности.

Английский бульдог: от боевых арен до уютных диванов

Английский бульдог — это порода, которая претерпела огромные изменения за свою долгую историю. В XIII веке эти собаки использовались для охоты на быков и были признаны бойцовскими животными. Они принимали участие в опасных и жестоких боевых мероприятиях, которые являлись популярным зрелищем в Англии в те времена.

С течением времени, с развитием гуманистических идеалов и запретом на боевые развлечения с животными, английские бульдоги стали домашними питомцами и участниками выставок. Их популярность возрастала, и с годами бульдоги становились все более спокойными, хотя их здоровье и дыхательная система до сих пор могут вызывать проблемы.

Бультерьер: наследие вымерших пород

Бультерьер — это порода, которая стала результатом многолетних экспериментов по скрещиванию терьеров с другими собаками. В 1850 году британский заводчик Джеймс Хинкс представил эту породу, которая сочетала в себе лучшие качества охотничьих собак и бойцовских животных.

Хинкс ставил своей целью создать собаку с сильным характером и отличными боевыми качествами. В его эксперименте важную роль играло стремление получить животное с полностью белым мехом, что привело к исключению всех тигровых и пятнистых бультерьеров. Сегодня бультерьеры все чаще становятся домашними питомцами, а их внешний вид и характер продолжают вызывать восхищение.

Влияние прошлого на характер собак

Каждая порода собак несет в себе следы своего происхождения, которые в значительной степени определяют их поведение и характер. Например, сибирские хаски обладают природным инстинктом работать в группе, а чау-чау, известные своей независимостью, не всегда любят уступать хозяевам. Ротвейлеры и бультерьеры часто обладают охранными инстинктами, что делает их отличными защитниками, а английские бульдоги, хотя и являются миролюбивыми собаками, когда-то были настоящими бойцами.

Для владельцев важно понимать, как история их питомцев влияет на их поведение, чтобы правильно выбрать собаку, которая соответствует их образу жизни. Современные собаки, несмотря на все изменения, сохранили множество черт своих предков, что делает их еще более удивительными и уникальными спутниками.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Домашние животные
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Домашние животные
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Домашние животные
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Последние материалы
Хочешь, чтобы орхидея жила годами? Забудьте про грунт — правильную смесь легко сделать самому дома
Будапештский сюрприз: Россия и США готовят встречу президентов на венгерской земле
Экстремизм и наркотики: силовики раскрыли подпольную империю криминальных авторитетов
Европа поставила Сербии условие: подчинись или исчезни с карты мира
НДС взлетает до небес: с 2026 года россияне заплатят на 2% больше за всё
Скандал в коньячном мире: Пашинян ставит крест на известном напитке
Путин предупреждал Финляндию: секретный разговор перед вступлением в НАТО
2 тысячи юношей в неделю: Германия открыла двери Украине — и не справляется
Больше технологий — меньше цена: китайцы нашли идеальный баланс
Компенсация, которая убьёт: как хрупкое равновесие океана может обернуться катастрофой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.