Волгоград замахивается на мировой уровень: парк с альпаками собрался подвинуть столичные зоопарки

В Волгограде создается новый парк с участием альпак, который будет размещен в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Это станет продолжением успешного проекта, связанного с животными, который в прошлом году привлек внимание горожан и туристов. Новый парк, по мнению создателей, будет более удобным как для животных, так и для людей, обеспечивая более комфортные условия для обоих.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Детеныш альпаки

Размещение животных и особенности территории

Первая партия животных, включая альпак, лам, ланей, кроликов и коз, уже прибыла в Волгоград. Однако, прежде чем они смогут быть выставлены для всеобщего обозрения, им предстоит пройти обязательный 30-дневный карантин, который является стандартной процедурой по предписаниям Россельхознадзора. В течение этого времени животные будут под наблюдением ветеринаров и получать необходимые анализы.

Ранее в ЦПКиО уже существовал парк альпак, который работал с 2024 года, но по ряду причин сотрудничество с предыдущими организаторами было прекращено. По словам представителей местной власти, был выбран новый подход, который решит проблемы, возникшие на предыдущем этапе работы. Основными претензиями со стороны посетителей стали высокие цены — 1000 рублей за билет, отсутствие круглосуточного контроля за животными и запах, который появлялся вокруг парка.

Преимущества нового местоположения

Новый парк будет расположен в более удобном месте, которое находится дальше от жилых домов. Это должно снизить уровень шума и других неудобств для местных жителей. Также территория парка станет значительно более благоустроенной. Уже сейчас строятся специальные домики для животных, а работы по улучшению территории продолжаются.

В новой локации парку предстоит преобразиться. Деревьев здесь намного больше, что поможет создать необходимую тень и улучшить условия для животных. Кроме того, проект благоустройства включает в себя элементы ландшафтного дизайна, такие как водопады, ручьи и зеленые лужайки. Это не только улучшит условия для обитателей парка, но и сделает его более привлекательным для посетителей.

Развитие парка и новые идеи

ЦПКиО активно развивает парк с животными, и на базе этого проекта уже создали зоологическую службу, в которой работают специалисты с большим опытом работы с животными. Также парк планирует вступить в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов, что позволит наладить сотрудничество с другими зоопарками и обмениваться опытом с профессиональными специалистами.

"Столичный парк этот путь уже прошел. И тогда мы тоже рассмотрели в концепции развития ЦПКиО создание различных объектов, которые можно использовать весь год, в том числе парк альпак, парк динозавров и крытый автодром", — рассказал Андрей Еркин, директор ЦПКиО.

Новый парк будет соответствовать всем ГОСТам и современным требованиям безопасности. При строительстве учтены даже такие детали, как глубина защитной сетки вокруг зоны проживания животных — она будет закопана на 50 см, чтобы исключить проникновение грызунов сообщает novostivolgograda.ru.

Перспективы и планы на будущее

Ожидается, что новый парк с животными откроется в декабре 2025 года. В дальнейшем ЦПКиО планирует улучшать и развивать парк, привлекать новых специалистов и внедрять современные практики содержания животных.

Также в проекте развития предусмотрены долгосрочные планы, которые включают в себя создание новых объектов, направленных на разнообразие досуга для горожан, в том числе зимних развлекательных зон и специальных пространств для проведения мероприятий.

Волгоградский ЦПКиО, развивая свой парк с альпаками и другими животными, стремится сделать его не только привлекательным для туристов, но и удобным для местных жителей. Новый подход к организации и размещению животных позволит избежать прежних проблем и создать комфортные условия как для зверей, так и для посетителей.