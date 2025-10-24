Чудо в буковом лесу: редкий альпийский усач снова ожил в горах Южного Тироля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:41
Зоосфера

В буковых лесах Южного Тироля произошло событие, которое экологи называют настоящим чудом. Один из самых эффектных и редких жуков Европы — альпийский керамбис (Rosalia alpina) — вновь найден в своём естественном ареале. Долгие годы этот вид считался исчезнувшим в регионе, но летом 2025 года специалисты зафиксировали устойчивую популяцию насекомого в лесу Кастельвеккьо над Кальдаро.

Альпийский керамбис в буковом лесу Южного Тироля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Альпийский керамбис в буковом лесу Южного Тироля

Возвращение исчезнувшего вида

Эту сенсационную находку сделали участники совместного исследования, проведённого организациями Unser Wald — il nostro Bosco, WWF Trentino-Alto Adige/Südtirol, Ассоциацией биологов Южного Тироля, энтомологом Фаусто Леандри и центром Eurac Research. В ходе наблюдений было зафиксировано более 50 экземпляров редчайшего жука — случай, который сам Леандри назвал уникальным:

"Эта находка показывает, что лес Кастельвеккьо здоров и обладает высоким биоразнообразием", — отметил энтомолог Фаусто Леандри.

Прежде в регионе встречались лишь единичные особи. Теперь же можно с уверенностью сказать: альпийский керамбис нашёл здесь постоянное место обитания и успешно размножается.

Кто такой альпийский керамбис

Альпийский керамбис, или альпийский усач, считается одним из самых красивых жуков Европы. Его легко узнать по ярко-голубым надкрыльям с чёрными бархатистыми пятнами и длинным кольчатым усам.

Этот вид занесён в Красную книгу Европы и охраняется Бернской конвенцией. В Италии керамбис находится на северной границе своего ареала, и до последнего времени считалось, что в Южном Тироле он исчез окончательно.

Подтверждённая популяция под Кальдаро стала первым доказательством того, что этот редкий вид всё же способен восстанавливать численность при благоприятных условиях.

Почему его появление так важно

Главная причина исчезновения альпийского керамбиса — уничтожение старых буковых лесов, где личинки жука развиваются в трухлявых стволах и валежнике. Именно поэтому учёные добиваются того, чтобы лес Кастельвеккьо получил статус охраняемой природной территории.

"Эта находка — сильный сигнал экологической ценности леса Кастельвеккьо. Она подтверждает, что в Южном Тироле всё ещё существуют очень ценные природные леса, которые заслуживают максимальной защиты", — подчеркнул президент WWF Trentino-Alto Adige/Südtirol Аарон Иемма. 

"Тот факт, что альпийский керамбис размножается здесь, — важное достижение для защиты природы. Это напоминание о нашей ответственности перед будущими поколениями", — добавила резидент Ассоциации Unser Wald Анна Мария Рамосер.

Угроза для новой популяции

Учёные опасаются, что любые строительные работы — например, проекты водохранилищ или расчистка лесных участков — могут поставить под угрозу хрупкую экосистему, где обитает жук. Буковые леса, особенно старовозрастные, — это не просто деревья, а уникальные биоценозы, в которых живут десятки редких видов насекомых, грибов и птиц.

Разрушение мёртвой древесины, где развиваются личинки керамбиса, может уничтожить молодое поколение жуков. Поэтому экологи настаивают на введении особого режима охраны, который исключал бы любые вмешательства в жизненно важные участки леса.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: удаление старых и гниющих деревьев ради "санитарной чистоты".
    Последствие: потеря среды обитания редких насекомых.
    Альтернатива: сохранять валежник и сухостой как важный элемент лесного биоразнообразия.

  • Ошибка: прокладка дорог и строительство водохранилищ в зоне обитания.
    Последствие: разрушение местообитаний и гибель личинок.
    Альтернатива: перенос инфраструктурных проектов за пределы охраняемых зон.

  • Ошибка: недостаточный мониторинг редких видов.
    Последствие: исчезновение популяции незаметно для науки.
    Альтернатива: регулярные наблюдения и учёт численности.

Плюсы и минусы охраны леса Кастельвеккьо

Плюсы Минусы
Сохранение редкого вида Rosalia alpina Ограничения на лесохозяйственные работы
Повышение экологической ценности региона Увеличение расходов на охрану и мониторинг
Развитие экотуризма и научных программ Снижение хозяйственной прибыли от леса
Улучшение репутации региона как природного заповедника Необходимость строгого контроля и сотрудничества с местными властями

Мифы и правда

  • Миф: редкие жуки исчезают сами по себе.
    Правда: главная причина их исчезновения — деятельность человека.

  • Миф: мёртвые деревья вредят лесу.
    Правда: именно в старых стволах обитают тысячи насекомых и грибов, необходимых для экосистемы.

  • Миф: защита одного вида не имеет смысла.
    Правда: охрана керамбиса защищает целый комплекс лесных организмов.

FAQ

Почему именно буковые леса важны для керамбиса?
Личинки жука развиваются только в трухлявой древесине буков — без неё вид не выживает.

Можно ли увидеть этого жука в дикой природе?
Да, но только летом, с июня по август, когда взрослые особи появляются из личинок.

Есть ли подобные популяции в других регионах Европы?
Да, но они крайне разрозненные — в Альпах, Карпатах и некоторых районах Центральной Европы.

Что грозит керамбису в будущем?
Основная опасность — потеря местообитаний из-за вырубок и климатических изменений.

Может ли находка стать стимулом для охраны лесов?
Да, экологи уже подали заявку на присвоение буковым лесам Кальдаро статуса охраняемой природной территории.

Возвращение альпийского керамбиса — не просто научное открытие. Это символ надежды на то, что природа всё ещё способна восстанавливаться, если ей дать шанс. Лес Кастельвеккьо теперь стал не просто зелёным участком на карте — это живое доказательство того, что даже один редкий жук может изменить отношение людей к сохранению планеты.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
