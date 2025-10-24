Чудо в буковом лесу: редкий альпийский усач снова ожил в горах Южного Тироля

В буковых лесах Южного Тироля произошло событие, которое экологи называют настоящим чудом. Один из самых эффектных и редких жуков Европы — альпийский керамбис (Rosalia alpina) — вновь найден в своём естественном ареале. Долгие годы этот вид считался исчезнувшим в регионе, но летом 2025 года специалисты зафиксировали устойчивую популяцию насекомого в лесу Кастельвеккьо над Кальдаро.
Эту сенсационную находку сделали участники совместного исследования, проведённого организациями Unser Wald — il nostro Bosco, WWF Trentino-Alto Adige/Südtirol, Ассоциацией биологов Южного Тироля, энтомологом Фаусто Леандри и центром Eurac Research. В ходе наблюдений было зафиксировано более 50 экземпляров редчайшего жука — случай, который сам Леандри назвал уникальным:
"Эта находка показывает, что лес Кастельвеккьо здоров и обладает высоким биоразнообразием", — отметил энтомолог Фаусто Леандри.
Прежде в регионе встречались лишь единичные особи. Теперь же можно с уверенностью сказать: альпийский керамбис нашёл здесь постоянное место обитания и успешно размножается.
Альпийский керамбис, или альпийский усач, считается одним из самых красивых жуков Европы. Его легко узнать по ярко-голубым надкрыльям с чёрными бархатистыми пятнами и длинным кольчатым усам.
Этот вид занесён в Красную книгу Европы и охраняется Бернской конвенцией. В Италии керамбис находится на северной границе своего ареала, и до последнего времени считалось, что в Южном Тироле он исчез окончательно.
Подтверждённая популяция под Кальдаро стала первым доказательством того, что этот редкий вид всё же способен восстанавливать численность при благоприятных условиях.
Главная причина исчезновения альпийского керамбиса — уничтожение старых буковых лесов, где личинки жука развиваются в трухлявых стволах и валежнике. Именно поэтому учёные добиваются того, чтобы лес Кастельвеккьо получил статус охраняемой природной территории.
"Эта находка — сильный сигнал экологической ценности леса Кастельвеккьо. Она подтверждает, что в Южном Тироле всё ещё существуют очень ценные природные леса, которые заслуживают максимальной защиты", — подчеркнул президент WWF Trentino-Alto Adige/Südtirol Аарон Иемма.
"Тот факт, что альпийский керамбис размножается здесь, — важное достижение для защиты природы. Это напоминание о нашей ответственности перед будущими поколениями", — добавила резидент Ассоциации Unser Wald Анна Мария Рамосер.
Учёные опасаются, что любые строительные работы — например, проекты водохранилищ или расчистка лесных участков — могут поставить под угрозу хрупкую экосистему, где обитает жук. Буковые леса, особенно старовозрастные, — это не просто деревья, а уникальные биоценозы, в которых живут десятки редких видов насекомых, грибов и птиц.
Разрушение мёртвой древесины, где развиваются личинки керамбиса, может уничтожить молодое поколение жуков. Поэтому экологи настаивают на введении особого режима охраны, который исключал бы любые вмешательства в жизненно важные участки леса.
Ошибка: удаление старых и гниющих деревьев ради "санитарной чистоты".
Последствие: потеря среды обитания редких насекомых.
Альтернатива: сохранять валежник и сухостой как важный элемент лесного биоразнообразия.
Ошибка: прокладка дорог и строительство водохранилищ в зоне обитания.
Последствие: разрушение местообитаний и гибель личинок.
Альтернатива: перенос инфраструктурных проектов за пределы охраняемых зон.
Ошибка: недостаточный мониторинг редких видов.
Последствие: исчезновение популяции незаметно для науки.
Альтернатива: регулярные наблюдения и учёт численности.
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение редкого вида Rosalia alpina
|Ограничения на лесохозяйственные работы
|Повышение экологической ценности региона
|Увеличение расходов на охрану и мониторинг
|Развитие экотуризма и научных программ
|Снижение хозяйственной прибыли от леса
|Улучшение репутации региона как природного заповедника
|Необходимость строгого контроля и сотрудничества с местными властями
Миф: редкие жуки исчезают сами по себе.
Правда: главная причина их исчезновения — деятельность человека.
Миф: мёртвые деревья вредят лесу.
Правда: именно в старых стволах обитают тысячи насекомых и грибов, необходимых для экосистемы.
Миф: защита одного вида не имеет смысла.
Правда: охрана керамбиса защищает целый комплекс лесных организмов.
Почему именно буковые леса важны для керамбиса?
Личинки жука развиваются только в трухлявой древесине буков — без неё вид не выживает.
Можно ли увидеть этого жука в дикой природе?
Да, но только летом, с июня по август, когда взрослые особи появляются из личинок.
Есть ли подобные популяции в других регионах Европы?
Да, но они крайне разрозненные — в Альпах, Карпатах и некоторых районах Центральной Европы.
Что грозит керамбису в будущем?
Основная опасность — потеря местообитаний из-за вырубок и климатических изменений.
Может ли находка стать стимулом для охраны лесов?
Да, экологи уже подали заявку на присвоение буковым лесам Кальдаро статуса охраняемой природной территории.
Возвращение альпийского керамбиса — не просто научное открытие. Это символ надежды на то, что природа всё ещё способна восстанавливаться, если ей дать шанс. Лес Кастельвеккьо теперь стал не просто зелёным участком на карте — это живое доказательство того, что даже один редкий жук может изменить отношение людей к сохранению планеты.
