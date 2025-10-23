Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роснефть и Лукойл под ударом: США объявили новый пакет санкций против России
Египетская Зона 51: почему военные скрывают эту находку у пирамид
Пицца быстрее доставки: всего 10 минут — и секрет в тесте, которое не требует расстойки
Боднуть её стало модой: Садальский предположил, почему Пугачёву критикуют чаще других звёзд
Когда вода становится лекарством: как плавание заменяет фитнес, медитацию и массаж
Камера предала водителей: Ford отзывает 1,5 миллиона машин из-за опасного сбоя
Один цвет — тысяча оттенков: как оформить клумбу, от которой невозможно отвести взгляд
Тело может работать часами без усталости — но лишь если запустить этот скрытый механизм
Радость на уровне ДНК: что происходит в организме питомца, когда вы возвращаетесь домой

Пушистый обжора или больное животное? Как отличить привычку от тревожного симптома

Зоосфера

Каждому хозяину знакомо чувство вины, когда кошка с жалобным взглядом просит еду, даже если её миска недавно была полной. Почему же питомец постоянно голоден? Причины могут быть как безобидными, связанными с инстинктами, так и тревожными — указывающими на проблемы со здоровьем.

Голодный персидский кот
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голодный персидский кот

Инстинкт, а не прожорливость

В природе кошки охотятся несколько раз в сутки, съедая мелкие порции. Поэтому их организм приспособлен питаться часто, но понемногу. Даже домашние питомцы сохраняют этот древний инстинкт.

Если еда всегда в свободном доступе, здоровая кошка ест только при появлении аппетита. Но если она постоянно бегает к миске, это не всегда говорит о голоде — иногда просто о страхе остаться без еды, особенно если животное когда-то жило на улице.

Когда голод — сигнал о проблеме

Если питомец ест слишком много и при этом не набирает вес, стоит насторожиться. Причинами постоянного аппетита могут быть болезни:

  • гипертиреоз: повышенная активность щитовидной железы ускоряет обмен веществ;
  • диабет: нарушается уровень сахара в крови, организм требует больше энергии;
  • заболевания гипофиза: влияют на выработку гормонов аппетита;
  • паразиты: черви поглощают питательные вещества, вызывая ложное чувство голода;
  • реакция на лекарства или некачественный корм.

Дополнительные тревожные признаки:

  • резкое похудение при сохранении аппетита;
  • рвота после еды;
  • жировые отложения в области живота;
  • навязчивое поведение около миски.

В таких случаях необходимо обратиться к ветеринару и сдать анализы.

Факторы, усиливающие аппетит

  • Повышенная активность: кошки, много двигающиеся или живущие на улице, сжигают больше калорий.
  • Беременность и кормление: организму требуется больше энергии.
  • Возраст: у пожилых кошек обмен веществ нарушается, и они чаще хотят есть.
  • Конкуренция: если в доме несколько животных, питомец может есть "на опережение".
  • Долгое голодание: уличные или подобранные кошки нередко испытывают страх недоедания.

Как кормить кошку правильно

Соблюдайте режим

Взрослым кошкам достаточно 2-3 приёмов пищи в день, котятам — чаще. Еда должна быть комнатной температуры, чтобы лучше усваиваться.

Следите за качеством корма

Не стоит кормить питомца собачьей едой — у неё другой состав. Еда со стола также не подходит: специи, соль и жир вредны для кошачьей печени.

Давайте только проверенные продукты

  • запрещены сырое мясо и рыба (опасность паразитов);
  • ограничьте молоко — у многих кошек непереносимость лактозы;
  • исключите сладости и колбасу.

Всегда ставьте миску с водой

Сухой корм вызывает повышенную потребность в жидкости. Чистая вода должна быть доступна постоянно.

Классы готовых кормов: что выбрать

Класс Особенности
Эконом Много ароматизаторов, минимум мяса, возможны проблемы с почками
Средний Корма лучше сбалансированы, но основаны на субпродуктах
Премиум / Суперпремиум Натуральное мясо, без красителей, есть лечебные линейки

Несмотря на цену, высококачественные корма экономичнее — кошке достаточно меньших порций, чтобы насытиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поддаваться "жалобному взгляду" и постоянно подкармливать.
    Последствие: ожирение, диабет.
    Альтернатива: установить фиксированные приёмы пищи.

  • Ошибка: резко менять корм.
    Последствие: расстройство желудка.
    Альтернатива: вводить новый продукт постепенно.

  • Ошибка: кормить дешёвым кормом ежедневно.
    Последствие: болезни печени и мочевого пузыря.
    Альтернатива: подобрать рацион премиум-класса.

Причины повышенного аппетита

Причина Характерные признаки Решение
Инстинкт охоты Ест понемногу, часто подходит к миске Контролируйте рацион, не перекармливайте
Нехватка витаминов Линька, тусклая шерсть Добавьте витамины по назначению ветеринара
Паразиты Потеря веса, вздутие живота Проведите дегельминтизацию
Гормональные сбои Беспокойство, похудение Обратитесь к врачу, сделайте анализ крови
Стресс или скука Постоянное "просить еду" Больше игр и внимания

Три интересных факта

  • Средняя кошка ест около 60 г сухого корма в день — это эквивалент 250 ккал.
  • Кастрированные коты нуждаются в калорийности на 20% ниже, чем некастрированные.
  • Популярный миф, что кошка сама регулирует вес, неверен — при избыточном кормлении животное быстро набирает лишние килограммы.

Исторический контекст

  • Первые промышленные корма для кошек появились в 1930-х годах в Англии, но массово распространились только после Второй мировой войны.
  • В 1980-х начали выпускать лечебные корма с учётом породы и возраста.
  • Миф о том, что кошке нужна только рыба, пришёл из прибрежных регионов — в природе кошки питаются преимущественно мясом.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Мир. Новости мира
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Домашние животные
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Последние материалы
Больше трети рынка: Россия доминирует в поставках удобрений в Китай
Трёхногие ящерицы научились бегать как кенгуру: потеря лапы не приговор
Седан, который умеет быть электромобилем, даже с бензином в баке: гибрид, не боящийся разряда
5 причин взять ипотеку в МФО вместо банка (и 4 — почему этого делать не стоит)
Неожиданный поворот: куда россияне массово ринулись на ноябрьские праздники
Способ вырастить базилик без грязи и возни: секрет, который спасёт подоконник
Нам мало половин побед: Бузова и Губерниев сделали то, чего никто не ожидал
Кальмары, как в ресторане, но легче: раскроем секрет хрустящей корочки без фритюра
Меньше — значит лучше: как минимализм в уходе возвращает коже баланс
Домашние джунгли под угрозой: почему кот превращает ваш подоконник в буфет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.