Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
История любви Анны Пересильд и Вани Дмитриенко: как музыкант добился внимания юной звезды
Секрет суперкомпенсации сна раскрыт: как спать, чтобы мышцы росли, а мозг перезагружался
Харрисон Форд покинул церемонию Эмми: почему актёр почувствовал себя обманутым
Вы уверены, что спите одни? Эти соседи приходят даже к тем, кто делает уборку каждый день
От столовой до гастробара: Россия готовится к самому насыщенному десятилетию в истории общепита
Когда время не властно над волосами: натуральный способ вернуть оттенок и силу
Проверено временем: что делает союз Никиты и Татьяны Михалковых нерушимым спустя полвека
Пока мотор спит — салон уже греется: система, которая решает холодную боль водителей
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться

Цвета за гранью зрения: как животные воспринимают реальность в спектрах недоступных нам

7:34
Зоосфера

Животные живут в одном мире с нами, но воспринимают его по-своему. Их зрение — результат миллионов лет эволюции, приспособившей каждое существо к особым условиям выживания. Кто-то способен различать ультрафиолет, кто-то — замечать добычу в полной темноте, а некоторые даже видят под водой так же чётко, как на воздухе.

Овца с хищным взглядом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Овца с хищным взглядом

Кошки и собаки: охотники и верные спутники

Кошачий взгляд способен видеть то, что скрыто для человека. Кошки различают около шести основных цветов и множество оттенков серого. Их особое строение сетчатки позволяет видеть при слабом освещении — именно поэтому они чувствуют себя уверенно ночью.

Собаки, в отличие от кошек, видят мир иначе: по мнению учёных, им доступны жёлтые и синие оттенки, но палитра ограничена. Они плохо различают красный и зелёный цвета, зато обладают высокой чувствительностью к движению — что делает их идеальными охотниками и сторожами.

Лошади и грызуны: панорама и восприятие

Лошади обладают монокулярным зрением: каждый глаз видит свою картинку, что создаёт обширный угол обзора. Благодаря этому животное может следить сразу за несколькими направлениями — жизненно важное качество для травоядного в дикой природе. Лошади различают синие и зелёные тона и хорошо видят при слабом освещении.

Крысы же наделены панорамным зрением, позволяющим наблюдать за окружающим почти на 360°. Они видят ультрафиолет, улавливают мельчайшие движения и точно определяют расстояние до объектов. Для ночных и норных животных это — преимущество выживания.

Птицы: глаза, острые как бритва

Почти все птицы обладают феноменальным зрением. Голуби видят цвета даже острее, чем человек, а их глаза способны улавливать мельчайшие детали и неровности поверхности. Хищные птицы вроде соколов способны заметить добычу с километровой высоты.

Многие виды различают ультрафиолет: например, моча грызунов, невидимая нам, светится в этом диапазоне — и становится "меткой" для пернатых хищников. Так природа вооружила птиц не только остротой зрения, но и способностью читать световые сигналы.

Под землёй и под водой: кроты, акулы и дельфины

Кроты не слепы, вопреки поговорке. Их глаза прикрыты тонкой кожей, защищающей от песка. Они способны воспринимать свет, но не детали, реагируя на освещение как на сигнал опасности.

Совсем иное зрение у морских существ. Акулы не различают цвета, но обладают отражающим слоем за сетчаткой, благодаря чему видят в мутной воде в десять раз лучше человека. Дельфины адаптированы к двум средам сразу: они мгновенно переключаются между подводным и воздушным восприятием, выныривая за воздухом.

Рептилии и земноводные: зрение, чувствующее тепло

Рептилии поражают разнообразием зрительных систем. У некоторых, например у змей, есть термолокаторы — органы, воспринимающие инфракрасное излучение. Это помогает охотиться ночью, различая тёплую добычу даже в полной темноте.

Ящерицы и черепахи, напротив, ориентируются днём. Они различают цвета и обладают третьим веком — прозрачной перепонкой, которая защищает глаза от пыли и повреждений. Такое строение позволяет им долго находиться на солнце, не теряя остроты зрения.

Лягушки же видят только движущиеся объекты: насекомое в полёте они заметят мгновенно, а неподвижную добычу — проигнорируют.

Насекомые и моллюски: иная геометрия зрения

Зрение насекомых — отдельная вселенная. У мух глаза состоят из тысяч крошечных фасеток, каждая из которых видит часть картины. Вместе они создают мозаичное изображение — быстрое и эффективное, хотя и нечеткое.

Пчёлы способны видеть ультрафиолет и различать белый, жёлтый, синий цвета. Для них лепестки цветов прозрачны, словно стекло, а нектар "подсвечен" особым узором в спектре, недоступном нашему глазу. Именно поэтому пчёлы безошибочно находят путь к источнику пищи.

Интересно и зрение морских моллюсков. Глаза осьминога удивительно похожи на человеческие: у них развитая сетчатка и хрусталик, а глаза составляют до 10% массы тела. Благодаря этому осьминоги обладают исключительной зоркостью и способны мгновенно менять окраску, реагируя на малейшие изменения света.

Обезьяны и их зрение как у нас

Приматы видят мир почти как человек. Они различают красный и зелёный цвета — важнейшее преимущество для жизни в джунглях, где от способности отличить спелый плод зависит питание. Зрение обезьян в три раза острее человеческого, что помогает им точно определять расстояние при прыжках по деревьям.

Сравнение зрительных способностей животных

Животное Цветовое восприятие Особенности зрения Уникальные способности
Кошка до 6 цветов, 25 оттенков серого ночное зрение ориентация в темноте
Собака жёлтый, синий чувствительность к движению охотничье зрение
Лошадь синий, зелёный монокулярное широкий обзор
Пчела белый, жёлтый, синий, УФ мозаичное восприятие видит нектар сквозь лепестки
Голубь цветное, сверхострое распознаёт мельчайшие детали "рентген" поверхностей
Акула без цвета отражающий слой за сетчаткой видит в темноте
Осьминог почти человеческое крупные глаза реагирует на свет мгновенно

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: считать, что животные видят мир так же, как люди.
    Последствие: неверное понимание поведения питомцев и диких животных.
    Альтернатива: учитывать особенности зрения при уходе, дрессировке и содержании.

  • Ошибка: использование ярких, но неподходящих цветов при изготовлении игрушек или кормушек.
    Последствие: животные могут не реагировать или испытывать стресс.
    Альтернатива: подбирать цвета, воспринимаемые конкретным видом.

А что если мир для животных ярче нашего

Учёные предполагают, что некоторые виды — например, птицы и насекомые — видят мир в спектрах, недоступных человеческому глазу. Для них привычный пейзаж наполнен бликами ультрафиолета, узорами тепла и отражениями, которые мы даже не способны представить. Возможно, наш "серый" мир для животных полон тайных красок, которые только им открыты.

Плюсы и минусы зрения животных

  • Плюсы: адаптация к условиям среды, способность охотиться и защищаться, ориентироваться без света.

  • Минусы: ограниченность восприятия цвета и формы, зависимость от движения и освещения.

Зрение животных — это не просто биологическая функция, а способ восприятия мира. Каждый вид видит по-своему, но именно в этом разнообразии — чудо природы, которая позволила каждому существу видеть жизнь под своим углом.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Наука и техника
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Домашние животные
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Наука и техника
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Последние материалы
От столовой до гастробара: Россия готовится к самому насыщенному десятилетию в истории общепита
Когда время не властно над волосами: натуральный способ вернуть оттенок и силу
Проверено временем: что делает союз Никиты и Татьяны Михалковых нерушимым спустя полвека
Пока мотор спит — салон уже греется: система, которая решает холодную боль водителей
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Этот суперфуд работает как гормональный регулятор: чем полезен мед при умеренном употреблении
Секретные глубины прошлого: в США нашли акул, которые моложе динозавров на 100 миллионов лет
Тыквенный рулет, который пахнет осенью: секрет уюта на кухне — без сливок и лишнего жира
Цвета за гранью зрения: как животные воспринимают реальность в спектрах недоступных нам
Во Франции задержали подозреваемых в ограблении Лувра: как преступники проникли в музей за семь минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.