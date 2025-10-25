Не волк и не медведь: в Европе самый опасный зверь живёт на фермах и весит под девять сотен кило

В горах неподалёку от Генуи произошёл случай, который на первый взгляд кажется невероятным: 80-летнего мужчину преследовала и сбила с ног корова. Пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу Сан-Мартино, где до сих пор остаётся под наблюдением врачей. И хотя подобные инциденты звучат как редкость, статистика говорит об обратном — коровы ежегодно становятся причиной большего числа смертей, чем волки и медведи.

Как произошёл инцидент

Несчастный случай случился в муниципалитете Ne, на дороге Монте Бишиа в долине Валь-Фонтанабуона — популярном месте для прогулок и сбора грибов. Мужчина, по данным местных СМИ, оказался слишком близко к стаду, чем, вероятно, спровоцировал корову.

Очевидцы рассказали, что животное повело себя агрессивно, начало преследовать пенсионера и в итоге сбило его с ног. На помощь пришли прохожие, которые вызвали спасателей. Мужчину эвакуировали вертолётом, его состояние стабилизировалось.

Почему коровы могут нападать

На первый взгляд, корова — символ спокойствия и кротости. Но за этим мирным образом скрывается инстинктивная защита территории и потомства.

Коровы живут группами и обладают сильным стадным инстинктом. Любое вторжение человека, особенно с собакой, они могут воспринять как угрозу. Чаще всего агрессивно ведут себя самки с телятами, защищая потомство.

"Любое животное, если оно чувствует угрозу со стороны человека и особенно при поддержке группы, может атаковать — это относится и к коровам", — пояснила ветеринар Лаура Арена.

Почему корова опаснее медведя

По данным CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний США), ежегодно фиксируется около 20 смертельных случаев, связанных с нападением крупного рогатого скота. Для сравнения: от нападений медведей в США погибает в среднем 2-3 человека в год.

Причины просты:

масса взрослой коровы может превышать 900 кг ;

скорость движения достигает 40 км/ч ;

удар такой силы сопоставим с наездом небольшого автомобиля.

Особенно часто трагедии происходят среди фермеров, ветеринаров и скотоводов, работающих в тесном контакте с животными. Но в последние годы увеличилось количество инцидентов с туристами, не знакомыми с правилами поведения вблизи стад.

Что делает коров опасными в горах

Материнский инстинкт. Самки с телятами становятся крайне агрессивными при малейшей угрозе. Территориальное поведение. Даже одиночная корова может воспринимать приближение человека как нарушение границ. Паника и непредсказуемость. В условиях гор и узких троп животное может внезапно рвануть вперёд, не замечая препятствий. Групповая реакция. Если нападает одна, за ней часто следует всё стадо.

Сравнение: риск при встрече с разными животными

Животное Средний вес Средняя скорость Смертельных случаев в год (в мире) Основная причина Корова до 900 кг до 40 км/ч 20-25 Удары, вытаптывание Медведь 200-600 кг до 50 км/ч 3-5 Защита территории Волк 40-60 кг до 45 км/ч <2 Защита стаи или добыча Кабан 100-150 кг до 35 км/ч 15-20 Атака при опасности Акула - до 50 км/ч 5-10 Ошибочная идентификация человека как добычи

Как видно, коровы и кабаны - лидеры по числу инцидентов, несмотря на их "фермерский" и привычный образ.

Советы шаг за шагом: как вести себя при встрече с коровами

Не подходите близко. Держитесь на расстоянии не менее 30-40 метров от стада. Не делайте резких движений. Даже спокойная корова может испугаться. Не гладьте телят. Мать воспримет это как угрозу. Не проходите между животными. Коровы чувствуют себя в ловушке и реагируют агрессией. Не оставляйте собаку без поводка. Лай провоцирует животных на нападение. Если корова идёт к вам — отступите боком, не отворачиваясь. При явной агрессии - ищите укрытие (камень, дерево, машина) или забирайтесь на возвышенность.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: пытаться отогнать корову криком или палкой.

Последствие: животное воспринимает это как вызов.

Альтернатива: сохраняйте спокойствие, отходите медленно.

Ошибка: приближаться ради фотографии.

Последствие: корова может атаковать, защищая стадо.

Альтернатива: использовать зум на телефоне.

Ошибка: оставлять собаку без контроля.

Последствие: нападение на собаку или человека.

Альтернатива: держать питомца рядом, на коротком поводке.

А что если корова начинает бежать?

Не пытайтесь убежать по прямой — животное быстрее. Лучше резко смените направление и двигайтесь к препятствию: дереву, забору, машине. Если рядом склон — спускайтесь вниз: на крутых участках крупный рогатый скот теряет равновесие.

Плюсы и минусы соседства с крупным рогатым скотом

Плюсы:

поддерживают экосистему пастбищ;

предотвращают зарастание лугов;

дают ценные продукты — молоко, мясо, кожу.

Минусы:

агрессия при вторжении на их территорию;

риск травм при панике или испуге;

опасность для туристов, не знакомых с правилами поведения.

FAQ

Почему коровы нападают именно в горах?

На ограниченном пространстве животные чувствуют себя уязвимыми, а встреча с человеком воспринимается как вторжение.

Можно ли успокоить корову голосом?

Нет. Животные плохо реагируют на человеческую речь, но замечают интонацию — громкие звуки только пугают.

Опасны ли быки сильнее самок?

Да, но нападки коров с телятами случаются чаще — их агрессия связана с защитой потомства.

Мифы и правда

Миф: коровы — безобидные животные.

Правда: в сельской статистике они входят в десятку самых опасных.

Миф: нападения случаются только на фермах.

Правда: туристы в горах сталкиваются с ними не реже фермеров.

Миф: если не трогать, не нападёт.

Правда: иногда достаточно просто появиться слишком близко к стаду.

Интересные факты

• Коровы способны запоминать лица людей и других животных.

• Они видят почти на 360°, но плохо различают детали прямо перед собой.

• Сердцебиение у коровы может ускоряться в три раза при чувстве угрозы.

Корова может выглядеть безобидно, но в горах она — полноценный охранник своей территории. Уважение к дистанции и знание повадок крупного рогатого скота — лучший способ избежать опасности и сохранить мирное соседство с этими мощными животными.