Не волк и не медведь: в Европе самый опасный зверь живёт на фермах и весит под девять сотен кило

В горах неподалёку от Генуи произошёл случай, который на первый взгляд кажется невероятным: 80-летнего мужчину преследовала и сбила с ног корова. Пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу Сан-Мартино, где до сих пор остаётся под наблюдением врачей. И хотя подобные инциденты звучат как редкость, статистика говорит об обратном — коровы ежегодно становятся причиной большего числа смертей, чем волки и медведи.
Несчастный случай случился в муниципалитете Ne, на дороге Монте Бишиа в долине Валь-Фонтанабуона — популярном месте для прогулок и сбора грибов. Мужчина, по данным местных СМИ, оказался слишком близко к стаду, чем, вероятно, спровоцировал корову.
Очевидцы рассказали, что животное повело себя агрессивно, начало преследовать пенсионера и в итоге сбило его с ног. На помощь пришли прохожие, которые вызвали спасателей. Мужчину эвакуировали вертолётом, его состояние стабилизировалось.
На первый взгляд, корова — символ спокойствия и кротости. Но за этим мирным образом скрывается инстинктивная защита территории и потомства.
Коровы живут группами и обладают сильным стадным инстинктом. Любое вторжение человека, особенно с собакой, они могут воспринять как угрозу. Чаще всего агрессивно ведут себя самки с телятами, защищая потомство.
"Любое животное, если оно чувствует угрозу со стороны человека и особенно при поддержке группы, может атаковать — это относится и к коровам", — пояснила ветеринар Лаура Арена.
По данным CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний США), ежегодно фиксируется около 20 смертельных случаев, связанных с нападением крупного рогатого скота. Для сравнения: от нападений медведей в США погибает в среднем 2-3 человека в год.
Причины просты:
масса взрослой коровы может превышать 900 кг;
скорость движения достигает 40 км/ч;
удар такой силы сопоставим с наездом небольшого автомобиля.
Особенно часто трагедии происходят среди фермеров, ветеринаров и скотоводов, работающих в тесном контакте с животными. Но в последние годы увеличилось количество инцидентов с туристами, не знакомыми с правилами поведения вблизи стад.
Материнский инстинкт. Самки с телятами становятся крайне агрессивными при малейшей угрозе.
Территориальное поведение. Даже одиночная корова может воспринимать приближение человека как нарушение границ.
Паника и непредсказуемость. В условиях гор и узких троп животное может внезапно рвануть вперёд, не замечая препятствий.
Групповая реакция. Если нападает одна, за ней часто следует всё стадо.
|Животное
|Средний вес
|Средняя скорость
|Смертельных случаев в год (в мире)
|Основная причина
|Корова
|до 900 кг
|до 40 км/ч
|20-25
|Удары, вытаптывание
|Медведь
|200-600 кг
|до 50 км/ч
|3-5
|Защита территории
|Волк
|40-60 кг
|до 45 км/ч
|<2
|Защита стаи или добыча
|Кабан
|100-150 кг
|до 35 км/ч
|15-20
|Атака при опасности
|Акула
|-
|до 50 км/ч
|5-10
|Ошибочная идентификация человека как добычи
Как видно, коровы и кабаны - лидеры по числу инцидентов, несмотря на их "фермерский" и привычный образ.
Не подходите близко. Держитесь на расстоянии не менее 30-40 метров от стада.
Не делайте резких движений. Даже спокойная корова может испугаться.
Не гладьте телят. Мать воспримет это как угрозу.
Не проходите между животными. Коровы чувствуют себя в ловушке и реагируют агрессией.
Не оставляйте собаку без поводка. Лай провоцирует животных на нападение.
Если корова идёт к вам — отступите боком, не отворачиваясь.
При явной агрессии - ищите укрытие (камень, дерево, машина) или забирайтесь на возвышенность.
Ошибка: пытаться отогнать корову криком или палкой.
Последствие: животное воспринимает это как вызов.
Альтернатива: сохраняйте спокойствие, отходите медленно.
Ошибка: приближаться ради фотографии.
Последствие: корова может атаковать, защищая стадо.
Альтернатива: использовать зум на телефоне.
Ошибка: оставлять собаку без контроля.
Последствие: нападение на собаку или человека.
Альтернатива: держать питомца рядом, на коротком поводке.
Не пытайтесь убежать по прямой — животное быстрее. Лучше резко смените направление и двигайтесь к препятствию: дереву, забору, машине. Если рядом склон — спускайтесь вниз: на крутых участках крупный рогатый скот теряет равновесие.
Плюсы:
поддерживают экосистему пастбищ;
предотвращают зарастание лугов;
дают ценные продукты — молоко, мясо, кожу.
Минусы:
агрессия при вторжении на их территорию;
риск травм при панике или испуге;
опасность для туристов, не знакомых с правилами поведения.
Почему коровы нападают именно в горах?
На ограниченном пространстве животные чувствуют себя уязвимыми, а встреча с человеком воспринимается как вторжение.
Можно ли успокоить корову голосом?
Нет. Животные плохо реагируют на человеческую речь, но замечают интонацию — громкие звуки только пугают.
Опасны ли быки сильнее самок?
Да, но нападки коров с телятами случаются чаще — их агрессия связана с защитой потомства.
Миф: коровы — безобидные животные.
Правда: в сельской статистике они входят в десятку самых опасных.
Миф: нападения случаются только на фермах.
Правда: туристы в горах сталкиваются с ними не реже фермеров.
Миф: если не трогать, не нападёт.
Правда: иногда достаточно просто появиться слишком близко к стаду.
• Коровы способны запоминать лица людей и других животных.
• Они видят почти на 360°, но плохо различают детали прямо перед собой.
• Сердцебиение у коровы может ускоряться в три раза при чувстве угрозы.
Корова может выглядеть безобидно, но в горах она — полноценный охранник своей территории. Уважение к дистанции и знание повадок крупного рогатого скота — лучший способ избежать опасности и сохранить мирное соседство с этими мощными животными.
