Мурлыка не оценит заботу: что скрывается за вкусняшками, которыми мы портим питомцев

Даже если вы считаете кошку полноправным членом семьи, кормить её как человека нельзя. Кошачий организм устроен иначе: то, что полезно хозяину, для питомца может обернуться проблемами с желудком или почками. Чтобы кошка оставалась здоровой, важно соблюдать правильный рацион и режим питания.

Почему нельзя кормить кошку "со стола"

Организм кошек не содержит ферментов, способных переваривать большое количество углеводов и клетчатки. Именно поэтому картофель, хлеб, макароны и каши без белка не усваиваются, а лишь перегружают пищеварительную систему. Уже к пяти-семи годам такая диета может привести к гастриту, панкреатиту и другим хроническим заболеваниям ЖКТ.

Как правильно кормить кошку при натуральном питании

При кормлении натуральными продуктами лучше придерживаться 2-3 приёмов пищи в день. Это позволит пище не застаиваться и не портиться. Объём еды должен составлять 3-5 % от идеального веса животного в сутки, в зависимости от активности, возраста и породы.

Что можно включать в рацион

Мясо и субпродукты. Говядина, индейка, курица, кролик. Свинину давать нельзя — она слишком жирная. Мясо предварительно промораживают 2-3 дня или ошпаривают кипятком. Резать лучше кусочками, а не прокручивать в фарш.

Рыба. Только отварная, без костей, не чаще одного раза в неделю. Частое употребление может вызвать дефицит витаминов группы B.

Яйца. Отварные куриные или перепелиные — источник белка и аминокислот.

Кисломолочные продукты. Подходят нежирные: кефир, ряженка, бифидумбактерин, творог, простокваша. Молоко взрослым кошкам противопоказано — после 6 месяцев у животных перестаёт вырабатываться фермент, расщепляющий лактозу.

Крупы и овощи. Источник клетчатки и витаминов. Лучше использовать овёс, гречку, рис, а также кабачок, морковь, зелёный горошек, кукурузу и пророщенную траву.

Витаминные добавки. При натуральном рационе кошке нужны витамины и микроэлементы. В зоомагазинах можно подобрать комплексы в виде таблеток, паст или порошков.

Вода. Должна быть свежей и чистой. Лучше использовать фильтрованную, кипячёную или бутилированную воду.

Что нельзя давать кошке

Кошки не способны перерабатывать соль, специи, сахар и жирные продукты. Эти вещества быстро наносят вред печени, почкам и поджелудочной железе.

хлебобулочные изделия;

солёное, сладкое, жареное, острое, жирное и копчёное;

сосиски, колбасы и консервы для людей;

креветки и морепродукты в больших количествах;

трубчатые кости и бульоны на костях;

сливочное масло, майонез, шпроты, маринады.

Даже малые дозы этих продуктов при регулярном употреблении способны вызвать воспаления и ожирение.

Сравнение: натуральный рацион и готовые корма

Показатель Натуральное питание Готовые корма Контроль состава Полный Зависит от производителя Польза для здоровья Высокая при сбалансированности Средняя, зависит от качества Риск аллергии Минимальный Возможен при низком качестве Удобство Требует времени Максимально простое Цена Средняя От дешёвой до премиальной

Если вы выбираете готовые корма, отдавайте предпочтение премиум- и суперпремиум-классу с мясом на первом месте в составе и без искусственных ароматизаторов.

Советы шаг за шагом: как организовать питание кошки

Определите идеальный вес. Ориентируйтесь на породные стандарты или рекомендацию ветеринара. Разделите дневную порцию на 2-3 приёма пищи. Кошки не должны переедать — лишний вес опасен для суставов и сердца. Следите за свежестью продуктов. Не оставляйте еду дольше 2 часов. Добавляйте клетчатку и витамины. Это поддержит пищеварение и укрепит шерсть. Регулярно проверяйте состояние питомца. Изменение аппетита, вялость или тусклая шерсть — сигнал для визита к ветеринару.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: кормить кошку только рыбой.

Последствие: дефицит витамина B1 и заболевания печени.

Альтернатива: чередовать рыбу с мясом, ограничивая её до 1 раза в неделю.

Ошибка: добавлять в рацион молоко.

Последствие: диарея и расстройства ЖКТ.

Альтернатива: заменить молоко кефиром или йогуртом без сахара.

Ошибка: давать кости.

Последствие: травмы пищевода и кишечника.

Альтернатива: крупные куски мяса, которые кошка может грызть без риска.

А что если кошка привередлива?

Некоторые животные отказываются от полезных продуктов. Попробуйте менять консистенцию (кусочки, паштет), слегка подогревать пищу или добавлять каплю рыбьего жира. Не стоит уговаривать питомца едой со стола — кошки быстро привыкают к запаху соли и специй, а потом игнорируют здоровую пищу.

Плюсы и минусы натурального кормления

Плюсы:

контроль качества продуктов;

меньше консервантов и соли;

улучшение шерсти и общего состояния.

Минусы:

требует времени и расчёта рациона;

нужен ветеринарный контроль;

без добавок возможен дефицит витаминов.

FAQ

Можно ли смешивать натуральное питание и сухой корм?

Нет, пищеварение у кошек разное для этих типов пищи. Лучше выбрать один вариант и придерживаться его.

Как понять, что кошка питается правильно?

У неё чистая шерсть, ясные глаза, нормальный вес и стабильный аппетит.

Сколько воды нужно кошке в день?

Около 30-40 мл на 1 кг массы тела. При сухом кормлении — вдвое больше.

Мифы и правда

Миф: кошка может питаться тем же, что и человек.

Правда: человеческая пища содержит слишком много соли, жира и специй.

Миф: молоко полезно кошкам.

Правда: взрослые кошки не переваривают лактозу.

Миф: готовые корма вредны.

Правда: качественные корма сбалансированы и подходят для ежедневного питания.

Интересные факты

• Дикие предки домашних кошек питались исключительно мясом, и их пищеварение не изменилось до сих пор.

• Кошка способна различать запахи в тысячу раз лучше человека.

• У домашних кошек чувство жажды слабое — поэтому доступ к свежей воде особенно важен.

Правильное питание — залог долгой и активной жизни вашей кошки. Подбирайте рацион с умом, и благодарный питомец ответит вам здоровьем, энергией и ласковым мурчанием.