Зима проверяет на доброту: история маленьких пернатых, которые верят в кормушку у окна

Зимой, когда большинство птиц улетает в тёплые края, синицы остаются рядом с нами. Эти крохотные, но выносливые пернатые умеют адаптироваться к холодам и даже находить еду под снегом. Однако в морозные месяцы им особенно нужна помощь человека. Разберёмся, чем питаются синицы в природе и как правильно подкармливать их дома.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зимующие птицы на снегу у кормушки

Что едят синицы в природе

Синицы — всеядные птицы, но в их рационе преобладает белковая пища. В зависимости от времени года они меняют меню, чтобы получать максимум энергии и питательных веществ.

Летом основу рациона составляют насекомые: гусеницы, жуки, мухи, комары, тля и их личинки. Птицы ловко достают добычу из-под коры деревьев или ловят на лету. Белок необходим синицам для роста птенцов и поддержания активности.

Пауки становятся дополнительным источником белка, особенно в период выкармливания птенцов.

Осенью и зимой , когда насекомых становится мало, синицы переходят на растительную пищу — семена хвойных, сорных трав, орехи и ягоды.

Ягоды рябины, бузины и ирги дают витамины и антиоксиданты, а орехи помогают пережить морозы благодаря запасу жиров.

Весной, пока не появились насекомые, птицы могут клевать почки деревьев — источник микроэлементов и растительных белков.

Интересный факт: ещё в XIV веке Людвиг Баварский запретил вредить синицам и ввёл штраф за их убийство. Тогда этих птиц часто держали дома — они уничтожали насекомых и даже тараканов.

Какие крупы едят синицы

Эксперименты орнитологов показали, что у синиц есть свои "предпочтения" среди круп:

Крупа Популярность в рационе Пшено 60 % Ячменная крупа 13,3 % Гречневые хлопья 9,7 % Овсяные хлопья 7,7 % Воздушные зерна полбы 4,6 % Зерно овса 2,8 % Зерно пшеницы 0,6 %

Таким образом, пшено - настоящий фаворит среди пернатых гостей, а гречка и овсянка — отличное дополнение к меню.

Чем можно кормить синиц зимой

Когда мороз усиливается, а снег закрывает привычные источники пищи, птицам требуется поддержка человека. Главное — не навредить.

Что можно положить в кормушку:

неочищенные семечки подсолнечника и тыквы - помогают стачивать клюв;

несолёное сало или кусочек сливочного масла — источник энергии и жиров (подвешивайте в сетке или на нитке);

нежареные орехи - арахис, грецкий орех, фундук (можно слегка раздробить);

сушёные ягоды - рябина, шиповник, боярышник;

семена злаков - просо, овёс, пшеница;

варёные каши без соли и сахара — гречка, овсянка, рис;

сушёные фрукты - яблоки, груши, абрикосы (мелко нарезанные).

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: давать солёное сало или орехи.

Последствие: обезвоживание и нарушение обмена веществ.

Альтернатива: только несолёные продукты, без специй.

Ошибка: использовать жареные семечки и сладости.

Последствие: расстройство пищеварения и ожирение у птиц.

Альтернатива: сырые семечки и сухие ягоды.

Ошибка: кормить ржаным хлебом.

Последствие: брожение и вздутие желудка.

Альтернатива: немного каши или хлопьев без соли.

Ошибка: не чистить кормушку.

Последствие: развитие бактерий и инфекций.

Альтернатива: очищать кормушку не реже раза в неделю.

А что если под рукой нет птичьего корма?

Синицам можно дать корм для попугаев - простую зерновую смесь без добавок. Подойдут и мучные черви из зоомагазина. Но нельзя использовать комбикорм для сельхозживотных - в нём много соли и химических добавок.

Плюсы и минусы подкормки синиц

Плюсы:

помогает птицам выжить зимой;

создаёт живописную "живую" атмосферу во дворе;

способствует контролю популяций насекомых-вредителей;

полезно для детей — можно наблюдать за природой.

Минусы:

при неправильной еде можно навредить птицам;

требуется регулярный уход за кормушкой;

повышается риск привлечения крыс при неаккуратной подкормке.

FAQ

Когда начинать кормить синиц?

Когда устанавливаются отрицательные температуры — обычно с ноября. Продолжайте до весны, пока не появятся насекомые.

Можно ли кормить их каждый день?

Да, но важно поддерживать постоянство — птицы запоминают место и возвращаются.

Что лучше — кормушка или сало?

И то, и другое. Сало даёт энергию, а кормушка с зерном обеспечивает разнообразие.

Мифы и правда

Миф: синицы зимой питаются только салом.

Правда: им нужны и жиры, и белки, и зерновые — разнообразие важно.

Миф: можно дать любые орехи.

Правда: жареные и солёные вредны — только сырые и несолёные.

Миф: кормление делает птиц ленивыми.

Правда: синицы продолжают активно искать корм, подкормка лишь помогает выжить.

Интересные факты

• Синица может сделать до 40 тысяч "вылазок" за день, добывая корм для себя и птенцов.

• Эти птицы способны запоминать до 2000 тайников с запасами еды.

• Синицы объединяются с другими видами в смешанные стаи — это помогает им находить корм и защищаться от хищников.

Синицы — настоящие герои зимы. Они не боятся морозов, находят пищу под снегом и радуют нас своим щебетом. А немного зерна или кусочек сала в кормушке — лучший способ отблагодарить их за это.