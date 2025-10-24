Вместо Барсика и Шарика — Кокос и Груша: новая мода на имена покоряет московские приюты

Фантазия волонтёров и сотрудников приютов для животных безгранична. И если раньше четвероногих чаще называли привычными именами вроде Шарик, Мурка или Лорд, то сегодня всё чаще появляются питомцы с "вкусными" и яркими именами. Среди них — Арбузик, Манго, Кокос и даже Груша. О необычной тенденции рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
В приютах объясняют: "фруктовые" имена легко запоминаются, вызывают позитивные эмоции и помогают быстрее найти отклик у потенциальных хозяев. Нежные, тёплые ассоциации с фруктами делают питомцев ближе и добрее на слух. Кроме того, оригинальная кличка выделяет животное среди десятков других, что нередко помогает ему обрести дом.
"Так назвали 14 собак и одну кошку. Больше всего животных с таким именем обитает в приюте 'Бирюлево' на юге столицы", — говорится в сообщении.
Сотрудники приютов отмечают, что кличка может многое рассказать о характере питомца. "Груша" обычно ласковая и немного задумчивая, "Манго" — жизнерадостный и активный, а "Кокос" — озорной и с крепким характером. Такие имена не только вызывают улыбку, но и делают общение с животным более эмоциональным.
|Тип клички
|Плюсы
|Минусы
|"Фруктовые" (Манго, Вишня, Груша)
|Запоминающиеся, позитивные, подходят для пиар-кампаний
|Иногда сложно подобрать сокращённую форму
|Классические (Барсик, Бим, Белка)
|Просты в восприятии, привычны
|Не выделяются среди множества одноимённых питомцев
|Иностранные (Lucky, Bella, Rocky)
|Модно, звучно
|Могут быть сложны для детей и пожилых хозяев
По данным столичных приютов, особой любовью москвичей пользуются имена с "летним" настроением. Груша, Кокос и Вишня встречаются чаще других, а имена Манго и Личи набирают популярность у новых подопечных.
В приюте "Бирюлёво" на юге столицы живут сразу 14 собак и одна кошка по имени Груша. Почти в каждом учреждении есть свой Кокос, а в Троицком и Новомосковском округах чаще можно встретить Вишню.
Для волонтёров такие клички — способ привнести лёгкость и радость в непростую работу. Ведь каждое имя становится символом надежды на новую жизнь для питомца, ждущего хозяина.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Давать слишком длинное имя
|Животное не запоминает и не откликается
|Используйте 1-2 слога
|Часто менять кличку
|Питомец теряет ориентацию, стрессует
|Закрепите одно имя и хвалите за отклик
|Использовать негативные ассоциации
|Имя может вызывать раздражение у окружающих
|Выбирайте доброжелательные и нейтральные слова
|Давать кличку "на удачу" без смысла
|Теряется связь с животным
|Пусть имя отражает характер или историю питомца
Чтобы сделать животных заметнее и повысить их шансы быть замеченными будущими хозяевами.
Да, но делать это нужно постепенно — добавляя новое имя к старому, чтобы животное привыкло.
Короткое, звонкое, с шипящими звуками — кошки хорошо на них реагируют.
Закрепляйте кличку похвалой и лакомством каждый раз, когда животное реагирует.
"Фруктовые" имена стали символом доброты и тепла в московских приютах. Они поднимают настроение, создают у животных "историю" и делают их ближе людям. Возможно, именно за это москвичи чаще всего выбирают Грушу, Кокоса или Вишню — простые, но тёплые имена, за которыми стоит желание подарить любовь и новый дом.
