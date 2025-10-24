Вместо Барсика и Шарика — Кокос и Груша: новая мода на имена покоряет московские приюты

6:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Фантазия волонтёров и сотрудников приютов для животных безгранична. И если раньше четвероногих чаще называли привычными именами вроде Шарик, Мурка или Лорд, то сегодня всё чаще появляются питомцы с "вкусными" и яркими именами. Среди них — Арбузик, Манго, Кокос и даже Груша. О необычной тенденции рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рыжая кошка в приюте

Почему животным дают "съедобные" имена

В приютах объясняют: "фруктовые" имена легко запоминаются, вызывают позитивные эмоции и помогают быстрее найти отклик у потенциальных хозяев. Нежные, тёплые ассоциации с фруктами делают питомцев ближе и добрее на слух. Кроме того, оригинальная кличка выделяет животное среди десятков других, что нередко помогает ему обрести дом.

"Так назвали 14 собак и одну кошку. Больше всего животных с таким именем обитает в приюте 'Бирюлево' на юге столицы", — говорится в сообщении.

Сотрудники приютов отмечают, что кличка может многое рассказать о характере питомца. "Груша" обычно ласковая и немного задумчивая, "Манго" — жизнерадостный и активный, а "Кокос" — озорной и с крепким характером. Такие имена не только вызывают улыбку, но и делают общение с животным более эмоциональным.

Плюсы и минусы необычных кличек

Тип клички Плюсы Минусы "Фруктовые" (Манго, Вишня, Груша) Запоминающиеся, позитивные, подходят для пиар-кампаний Иногда сложно подобрать сокращённую форму Классические (Барсик, Бим, Белка) Просты в восприятии, привычны Не выделяются среди множества одноимённых питомцев Иностранные (Lucky, Bella, Rocky) Модно, звучно Могут быть сложны для детей и пожилых хозяев

Тенденция московских приютов

По данным столичных приютов, особой любовью москвичей пользуются имена с "летним" настроением. Груша, Кокос и Вишня встречаются чаще других, а имена Манго и Личи набирают популярность у новых подопечных.

В приюте "Бирюлёво" на юге столицы живут сразу 14 собак и одна кошка по имени Груша. Почти в каждом учреждении есть свой Кокос, а в Троицком и Новомосковском округах чаще можно встретить Вишню.

Для волонтёров такие клички — способ привнести лёгкость и радость в непростую работу. Ведь каждое имя становится символом надежды на новую жизнь для питомца, ждущего хозяина.

Советы шаг за шагом: как выбрать имя для питомца

Опирайтесь на характер. Задумчивому подойдёт Спокой или Персик, активному — Ветерок или Манго. Избегайте слишком длинных кличек. Животные лучше откликаются на короткие, звонкие имена. Проверьте звучание. Имя должно быть простым для произношения всех членов семьи. Не копируйте модные тренды. Попробуйте придумать уникальное имя — оно сделает питомца особенным. Учитывайте породу и внешний вид. Рыжему коту подойдёт Апельсин, а белоснежной кошке — Кокос или Личи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Давать слишком длинное имя Животное не запоминает и не откликается Используйте 1-2 слога Часто менять кличку Питомец теряет ориентацию, стрессует Закрепите одно имя и хвалите за отклик Использовать негативные ассоциации Имя может вызывать раздражение у окружающих Выбирайте доброжелательные и нейтральные слова Давать кличку "на удачу" без смысла Теряется связь с животным Пусть имя отражает характер или историю питомца

Мифы и правда о кличках животных

Миф 1. Не имеет значения, как назвать питомца.

Правда. Кличка влияет на восприятие, эмоциональную связь и даже поведение животного.

Миф 2. Собакам всё равно, как их зовут.

Правда. Они запоминают звуковой рисунок и интонацию, реагируя на привычное сочетание звуков.

Миф 3. Чем оригинальнее имя, тем лучше.

Правда. Необычное имя может быть сложным для произношения — важно найти баланс между оригинальностью и удобством.

3 исторических факта о кличках животных

В древнем Египте кошек называли словами, обозначающими звуки мурлыканья — "Миау" и "Пау". Первые официальные собачьи клички начали регистрировать в Англии в XIX веке вместе с племенными книгами. В СССР было популярно давать животным имена из еды и природы — отсюда традиции называть кошек Рябинкой, Снежкой, Лапушкой.

FAQ

Почему в приютах дают питомцам необычные имена?

Чтобы сделать животных заметнее и повысить их шансы быть замеченными будущими хозяевами.

Можно ли менять имя, если берёшь питомца из приюта?

Да, но делать это нужно постепенно — добавляя новое имя к старому, чтобы животное привыкло.

Какое имя лучше выбрать для кошки?

Короткое, звонкое, с шипящими звуками — кошки хорошо на них реагируют.

Что делать, если питомец не откликается на имя?

Закрепляйте кличку похвалой и лакомством каждый раз, когда животное реагирует.

"Фруктовые" имена стали символом доброты и тепла в московских приютах. Они поднимают настроение, создают у животных "историю" и делают их ближе людям. Возможно, именно за это москвичи чаще всего выбирают Грушу, Кокоса или Вишню — простые, но тёплые имена, за которыми стоит желание подарить любовь и новый дом.