Атлантика дрогнула: к канадскому побережью пришёл морской хищник-рекордсмен — размеры поражают

6:30
Зоосфера

У побережья Канады исследователи зафиксировали редкое явление — крупнейшего самца белой акулы, которого когда-либо видели в североатлантических водах. Гигант, получивший прозвище Претендент, стал настоящей сенсацией среди специалистов по морским хищникам.

Большая белая акула в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Большая белая акула в океане

Белая акула, или кархародон, — одно из самых опасных и малоизученных существ океана. Обычно самцы этого вида не превышают 4 метров в длину, однако Претендент достиг отметки в 4,5 метра, что делает его абсолютным рекордсменом среди обнаруженных особей в Атлантике.

"Он является крупнейшей особью этого вида, когда-либо замеченной человеком в районе Атлантики", — сообщили в исследовательской организации Ocearch.

Путешествие хищника через Атлантику

История Претендента началась у берегов американского штата Флорида. В январе ученые поймали акулу, оснастили спутниковым трекером и отпустили обратно в океан. Благодаря этому устройству специалисты смогли проследить путь гиганта. За 73 дня он преодолел около 1400 километров, двигаясь со скоростью почти 19 километров в сутки, и добрался до залива Святого Лаврентия у берегов Канады. Это место редко посещают белые акулы, ведь обычно они предпочитают более теплые воды.

По наблюдениям экспертов, миграция могла быть связана с поиском пищи. В северных водах обитает множество тюленей и морских свиней — любимой добычи крупных акул.

"Скорее всего, хищник заплыл в канадские воды в поисках еды", — отметил основатель Ocearch Крис Фишер.

Этот случай важен для науки

Белые акулы крайне редко встречаются в северных широтах, и каждый новый экземпляр помогает ученым понять, как меняется их ареал обитания. Исследователи считают, что потепление океанов может влиять на маршруты миграции этих животных, расширяя границы их распространения.

Кроме того, данные с трекеров позволяют изучать поведение акул в разные периоды — где они охотятся, где отдыхают и как реагируют на изменение температуры воды. Такая информация помогает разрабатывать программы защиты популяций, ведь несмотря на грозную репутацию, белые акулы находятся под угрозой исчезновения.

Сравнение: самцы и самки белых акул

Параметр Самцы Самки
Средняя длина до 4 м до 4,8 м
Средний вес 680-1100 кг до 1500 кг
Территория обитания Тёплые и умеренные широты Те же регионы, иногда ближе к побережью
Частота встреч Редко фиксируются Немного чаще из-за охотничьих маршрутов

Самки белых акул традиционно крупнее и сильнее самцов, что типично для многих видов морских хищников. Однако случай с Претендентом разрушил привычные представления — этот самец оказался почти сопоставим по размерам с самыми большими самками, зарегистрированными ранее.

Как исследователи работают с крупными акулами

Поймать и изучить белую акулу — задача не из лёгких. Исследователи используют специальные суда с платформами, на которые осторожно поднимают животных. Процедура длится не более 15 минут: ученые измеряют длину, берут образцы тканей и устанавливают маячок. После этого акулу отпускают обратно в океан.

Трекеры передают данные о перемещениях в реальном времени. Благодаря таким технологиям специалисты могут отслеживать миграцию животных и строить карты их маршрутов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка подплыть ближе ради удачного кадра.

  • Последствие: стресс у животного, возможная агрессия.

  • Альтернатива: использование телеобъективов и дронов с водонепроницаемыми корпусами.

Если белые акулы начнут чаще приплывать к северу

Если тенденция потепления океанов сохранится, учёные не исключают, что белые акулы будут чаще встречаться у берегов Канады, Гренландии и даже в северной части Европы. Это может изменить баланс экосистем, ведь в этих регионах у крупных морских млекопитающих появится новый опасный хищник.

С другой стороны, расширение ареала может помочь виду восстановить численность, пострадавшую от браконьерства и сокращения запасов рыбы.

FAQ

  • Как отследить белую акулу онлайн?
    На сайте Ocearch можно в реальном времени наблюдать перемещения помеченных особей, включая Претендента.
  • Сколько живут белые акулы?
    В среднем — от 30 до 40 лет, но некоторые особи доживают до 70 лет.
  • Опасны ли они для человека?
    Да, но атаки происходят крайне редко. Чаще всего — по ошибке, когда акула принимает пловца за тюленя.

Мифы и правда

  • Миф: белые акулы нападают на людей ради пищи.
    Правда: нападения чаще всего случаются по ошибке — человек не является частью их естественного рациона.
  • Миф: акулы не чувствуют боли.
    Правда: исследования показали, что у акул развитая нервная система, и они реагируют на повреждения тканей.
  • Миф: белые акулы живут только в тёплых морях.
    Правда: они способны адаптироваться к умеренным и даже прохладным водам, если температура не опускается ниже 12°C.

3 интересных факта о белых акулах

  • Белая акула может учуять каплю крови в 100 литрах воды.
  • Эти хищники способны разгоняться до 50 км/ч, совершая мощные броски к добыче.
  • У акул три ряда зубов, и они постоянно обновляются — за жизнь у одной особи может вырасти до 20 тысяч зубов.

Белая акула по-прежнему остаётся символом силы и тайны океана. И каждый раз, когда появляется новый рекордсмен вроде Претендента, мир получает шанс узнать о них немного больше — и напомнить себе, что даже самые опасные хищники нуждаются в защите.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
