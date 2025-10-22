Атлантика дрогнула: к канадскому побережью пришёл морской хищник-рекордсмен — размеры поражают

У побережья Канады исследователи зафиксировали редкое явление — крупнейшего самца белой акулы, которого когда-либо видели в североатлантических водах. Гигант, получивший прозвище Претендент, стал настоящей сенсацией среди специалистов по морским хищникам.
Белая акула, или кархародон, — одно из самых опасных и малоизученных существ океана. Обычно самцы этого вида не превышают 4 метров в длину, однако Претендент достиг отметки в 4,5 метра, что делает его абсолютным рекордсменом среди обнаруженных особей в Атлантике.
"Он является крупнейшей особью этого вида, когда-либо замеченной человеком в районе Атлантики", — сообщили в исследовательской организации Ocearch.
История Претендента началась у берегов американского штата Флорида. В январе ученые поймали акулу, оснастили спутниковым трекером и отпустили обратно в океан. Благодаря этому устройству специалисты смогли проследить путь гиганта. За 73 дня он преодолел около 1400 километров, двигаясь со скоростью почти 19 километров в сутки, и добрался до залива Святого Лаврентия у берегов Канады. Это место редко посещают белые акулы, ведь обычно они предпочитают более теплые воды.
По наблюдениям экспертов, миграция могла быть связана с поиском пищи. В северных водах обитает множество тюленей и морских свиней — любимой добычи крупных акул.
"Скорее всего, хищник заплыл в канадские воды в поисках еды", — отметил основатель Ocearch Крис Фишер.
Белые акулы крайне редко встречаются в северных широтах, и каждый новый экземпляр помогает ученым понять, как меняется их ареал обитания. Исследователи считают, что потепление океанов может влиять на маршруты миграции этих животных, расширяя границы их распространения.
Кроме того, данные с трекеров позволяют изучать поведение акул в разные периоды — где они охотятся, где отдыхают и как реагируют на изменение температуры воды. Такая информация помогает разрабатывать программы защиты популяций, ведь несмотря на грозную репутацию, белые акулы находятся под угрозой исчезновения.
|Параметр
|Самцы
|Самки
|Средняя длина
|до 4 м
|до 4,8 м
|Средний вес
|680-1100 кг
|до 1500 кг
|Территория обитания
|Тёплые и умеренные широты
|Те же регионы, иногда ближе к побережью
|Частота встреч
|Редко фиксируются
|Немного чаще из-за охотничьих маршрутов
Самки белых акул традиционно крупнее и сильнее самцов, что типично для многих видов морских хищников. Однако случай с Претендентом разрушил привычные представления — этот самец оказался почти сопоставим по размерам с самыми большими самками, зарегистрированными ранее.
Поймать и изучить белую акулу — задача не из лёгких. Исследователи используют специальные суда с платформами, на которые осторожно поднимают животных. Процедура длится не более 15 минут: ученые измеряют длину, берут образцы тканей и устанавливают маячок. После этого акулу отпускают обратно в океан.
Трекеры передают данные о перемещениях в реальном времени. Благодаря таким технологиям специалисты могут отслеживать миграцию животных и строить карты их маршрутов.
Ошибка: попытка подплыть ближе ради удачного кадра.
Последствие: стресс у животного, возможная агрессия.
Альтернатива: использование телеобъективов и дронов с водонепроницаемыми корпусами.
Если тенденция потепления океанов сохранится, учёные не исключают, что белые акулы будут чаще встречаться у берегов Канады, Гренландии и даже в северной части Европы. Это может изменить баланс экосистем, ведь в этих регионах у крупных морских млекопитающих появится новый опасный хищник.
С другой стороны, расширение ареала может помочь виду восстановить численность, пострадавшую от браконьерства и сокращения запасов рыбы.
Белая акула по-прежнему остаётся символом силы и тайны океана. И каждый раз, когда появляется новый рекордсмен вроде Претендента, мир получает шанс узнать о них немного больше — и напомнить себе, что даже самые опасные хищники нуждаются в защите.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.