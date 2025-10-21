Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Честный знак станет платным входом в рынок: пошлина запустит цепную реакцию цен
Шашлык против времени: как древнее блюдо стало символом отдыха и мужской философии
Проклятие фараона оживает: почему гробница Тутанхамона снова в центре тревог
Секрет идеальных бровей: забудьте о салоне, нужен только этот гель
Тайное стало явным: Клебо вынес жёсткий вердикт по участию россиян в лыжных соревнованиях
Никакого уважения к зрителям: чем Григорий Лепс шокировал поклонников на концерте во Владивостоке
Один вдох решает всё: как дыхание превращает обычную тренировку в суперэффективную
FIS закрыла двери: российские лыжники в отчаянии — что дальше
FIS поставила крест на мечтах: российским лыжникам закрыли путь к Олимпиаде-2026

Ночной концерт кота — не каприз: три причины указывают на серьёзную проблему

Зоосфера

Почти каждый хозяин замечал: кошки спят очень много. Кажется, что их жизнь проходит в бесконечных дремотах и потягиваниях. Однако привычка к долгому сну — не просто лень, а особенность биоритмов этих животных. Кошачий сон устроен не так, как у человека, и зависит от возраста, породы, темперамента и даже времени года.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка спит

Сколько и как спят кошки

В среднем домашний питомец спит от 12 до 15 часов в сутки, а пожилые особи — до 18. Маленькие котята и вовсе проводят почти всё время в полудрёме, просыпаясь лишь для кормления. При этом их мать, наоборот, спит очень мало. Даже если кошка живёт в спокойной домашней обстановке, инстинкт заставляет её быть настороже — ведь она защищает потомство.

Кошачий сон делится на два состояния: лёгкий и глубокий. В первом случае животное словно дремлет, улавливая все звуки вокруг. Хватает нескольких секунд, чтобы кошка мгновенно вскочила, если что-то заинтересовало или насторожило. Глубокая фаза длится недолго, но именно она восстанавливает силы.

Почему кошка бодрствует ночью

Многие хозяева сталкиваются с проблемой ночных кошачьих концертов. Вместо сна питомец носится по квартире, громко мяукает и роняет предметы. Обычно это происходит по трём причинам:

  1. Животное проголодалось — ужин был слишком ранним или недостаточно сытным.

  2. У кошки что-то болит, и она пытается привлечь внимание хозяина.

  3. Это просто активный характер. Особенно часто так ведут себя сиамские и ориентальные кошки.

Коты с ярко выраженным темпераментом могут устраивать ночные "развлечения" из вредности. Они признают только одного человека и игнорируют замечания остальных членов семьи. В таких случаях помогает плотный вечерний приём пищи и активные игры за пару часов до сна.

Дневной режим: кошка-бродяга и кошка-домосед

Днём большинство питомцев отдыхает после завтрака, но не все сразу отправляются дремать. Некоторым важно понаблюдать за хозяином, понюхать вещи, обойти квартиру. Засыпают они ближе к полудню, а потом периодически меняют места отдыха. За день кошка может переместиться из спальни в гостиную, с подоконника на стул, а затем и на табурет в кухне.

Иногда кошки спят в самых неожиданных местах: в ванной, на стопке белья или даже в коробке из-под обуви. Главное условие — безопасность и комфорт.

Осенне-зимние "будильники"

Когда дни становятся короче, а вечера темнеют раньше, у питомцев сбивается режим. Кошка воспринимает темноту как сигнал к ужину и начинает будить хозяев уже в пять утра. Это не голод, а привычка: "стемнело — значит, пора есть". Лучшее решение — ласково успокоить животное, погладить, уложить в тёплую лежанку. Большинство кошек после этого снова засыпают до настоящего времени кормления — около восьми-девяти вечера.

Советы шаг за шагом: как наладить кошачий сон

  1. Регулярное кормление. Устанавливайте стабильное время ужина. Оптимально — за 2-3 часа до сна хозяев.

  2. Игры перед сном. Моделируйте охотничье поведение — используйте лазерную указку, меховые игрушки, "удочку". После активности кошке легче расслабиться.

  3. Уютное место. Мягкая лежанка или домик, желательно с бортиками. Хорошо, если место находится рядом с хозяином — кошки любят видеть человека.

  4. Спокойная обстановка. Громкие звуки и резкие запахи мешают уснуть. Лучше не включать пылесос или телевизор рядом с питомцем.

  5. Тепло и безопасность. Не ставьте лежанку на сквозняке или у батареи: перепады температуры вредят здоровью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хозяин ругает кошку за ночные крики.
    Последствие: животное пугается, стресс только усиливается.
    Альтернатива: игнорируйте поведение, а днём добавьте физическую нагрузку и внимание.

  • Ошибка: кормить кота сразу, как только он проснулся до рассвета.
    Последствие: закрепляется привычка раннего подъёма.
    Альтернатива: немного подождите и кормите строго по графику.

  • Ошибка: постоянно менять место лежанки.
    Последствие: кошка теряет чувство безопасности.
    Альтернатива: выберите одно тихое место и не переставляйте его без причины.

А что если кошка не спит вообще?

Если питомец бодрствует почти всю ночь, часто мяукает и выглядит возбужденным, стоит показать его ветеринару. Иногда это признак боли, проблем с желудком или щитовидкой. Также бессонница бывает у котов с лишним весом — лишняя энергия просто не расходуется. Решение простое: больше движения и контроль питания.

Таблица "Плюсы и минусы" сна рядом с хозяином

Плюсы Минусы
Кошка чувствует безопасность и спокойствие Может мешать спать, если крутится или мурчит
Тепло и уют зимой Возможен перенос шерсти и аллергенов на постель
Укрепление эмоциональной связи Привычка спать только с человеком — сложнее переучить

FAQ

Как приучить кошку спать ночью?
Играйте с ней вечером, кормите ближе к ночи и не реагируйте на ночные выходки — со временем режим нормализуется.

Почему кошка просыпается при любом шорохе?
Это естественный инстинкт. В природе кошки — хищники и одновременно добыча, поэтому даже дома сохраняют настороженность.

Можно ли давать кошке успокоительные для сна?
Без назначения ветеринара — нельзя. Лучше наладить распорядок и уменьшить стресс естественным способом.

Мифы и правда

  • Миф: кошка должна спать строго ночью.
    Правда: кошки — сумеречные животные. Их активность приходится на рассвет и закат.

  • Миф: если кошка спит днём, она ленивая.
    Правда: дневная дремота помогает восстанавливать энергию для игр и охоты.

  • Миф: питомцы спят столько же, сколько люди.
    Правда: кошачий сон длится в 2-3 раза дольше человеческого, и это абсолютно нормально.

Сон и психология

Кошачий сон напрямую связан с чувством безопасности. Чем спокойнее атмосфера дома, тем крепче и глубже спит животное. Если кошка часто ищет компанию хозяина перед сном, значит, она воспринимает человека как источник защиты. Такое доверие нужно поддерживать лаской и вниманием, но не чрезмерной опекой.

Интересные факты

  1. Во сне кошки могут "бежать" и шевелить усами — это отражение снов, часто охотничьих.

  2. У диких предков домашних котов короткий сон помогал выживать — отдых по 10-15 минут между охотой.

  3. Научно доказано, что мурлыканье при засыпании снижает стресс не только у животного, но и у человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Домашние животные
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Садоводство, цветоводство
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Популярное
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии

Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Последние материалы
Гений или хулиган: как отцовский урок повлиял на судьбу Никиты Михалкова
Голубика или черника? Ошибаются даже знатоки: раскрываем древний ягодный обман
Восточный секрет на вашей кухне: щепотка этой специи превращает любое блюдо в шедевр
Легенда трещит по швам: вот почему современные Volvo уже не те, что были раньше
Детская комната и три питомца: как живёт Агата Муцениеце и Пётр Дранга в новом доме
Форель, которая пахнет солнцем и лаймом: рецепт, после которого вы забудете про сёмгу
Цветёт не один, а три раза: секрет, который превращает декабрист в рекордсмена
Сахалин, о котором не расскажут путеводители: что скрывает забытый мыс с маяком-призраком
Максим Галкин* расплатился: вот что заставило комика погасить долги перед Родиной
Неуязвимая Примадонна: почему четыре суда отказались рассматривать иски к Алле Пугачёвой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.