Ночной концерт кота — не каприз: три причины указывают на серьёзную проблему

Почти каждый хозяин замечал: кошки спят очень много. Кажется, что их жизнь проходит в бесконечных дремотах и потягиваниях. Однако привычка к долгому сну — не просто лень, а особенность биоритмов этих животных. Кошачий сон устроен не так, как у человека, и зависит от возраста, породы, темперамента и даже времени года.
В среднем домашний питомец спит от 12 до 15 часов в сутки, а пожилые особи — до 18. Маленькие котята и вовсе проводят почти всё время в полудрёме, просыпаясь лишь для кормления. При этом их мать, наоборот, спит очень мало. Даже если кошка живёт в спокойной домашней обстановке, инстинкт заставляет её быть настороже — ведь она защищает потомство.
Кошачий сон делится на два состояния: лёгкий и глубокий. В первом случае животное словно дремлет, улавливая все звуки вокруг. Хватает нескольких секунд, чтобы кошка мгновенно вскочила, если что-то заинтересовало или насторожило. Глубокая фаза длится недолго, но именно она восстанавливает силы.
Многие хозяева сталкиваются с проблемой ночных кошачьих концертов. Вместо сна питомец носится по квартире, громко мяукает и роняет предметы. Обычно это происходит по трём причинам:
Животное проголодалось — ужин был слишком ранним или недостаточно сытным.
У кошки что-то болит, и она пытается привлечь внимание хозяина.
Это просто активный характер. Особенно часто так ведут себя сиамские и ориентальные кошки.
Коты с ярко выраженным темпераментом могут устраивать ночные "развлечения" из вредности. Они признают только одного человека и игнорируют замечания остальных членов семьи. В таких случаях помогает плотный вечерний приём пищи и активные игры за пару часов до сна.
Днём большинство питомцев отдыхает после завтрака, но не все сразу отправляются дремать. Некоторым важно понаблюдать за хозяином, понюхать вещи, обойти квартиру. Засыпают они ближе к полудню, а потом периодически меняют места отдыха. За день кошка может переместиться из спальни в гостиную, с подоконника на стул, а затем и на табурет в кухне.
Иногда кошки спят в самых неожиданных местах: в ванной, на стопке белья или даже в коробке из-под обуви. Главное условие — безопасность и комфорт.
Когда дни становятся короче, а вечера темнеют раньше, у питомцев сбивается режим. Кошка воспринимает темноту как сигнал к ужину и начинает будить хозяев уже в пять утра. Это не голод, а привычка: "стемнело — значит, пора есть". Лучшее решение — ласково успокоить животное, погладить, уложить в тёплую лежанку. Большинство кошек после этого снова засыпают до настоящего времени кормления — около восьми-девяти вечера.
Регулярное кормление. Устанавливайте стабильное время ужина. Оптимально — за 2-3 часа до сна хозяев.
Игры перед сном. Моделируйте охотничье поведение — используйте лазерную указку, меховые игрушки, "удочку". После активности кошке легче расслабиться.
Уютное место. Мягкая лежанка или домик, желательно с бортиками. Хорошо, если место находится рядом с хозяином — кошки любят видеть человека.
Спокойная обстановка. Громкие звуки и резкие запахи мешают уснуть. Лучше не включать пылесос или телевизор рядом с питомцем.
Тепло и безопасность. Не ставьте лежанку на сквозняке или у батареи: перепады температуры вредят здоровью.
Ошибка: хозяин ругает кошку за ночные крики.
Последствие: животное пугается, стресс только усиливается.
Альтернатива: игнорируйте поведение, а днём добавьте физическую нагрузку и внимание.
Ошибка: кормить кота сразу, как только он проснулся до рассвета.
Последствие: закрепляется привычка раннего подъёма.
Альтернатива: немного подождите и кормите строго по графику.
Ошибка: постоянно менять место лежанки.
Последствие: кошка теряет чувство безопасности.
Альтернатива: выберите одно тихое место и не переставляйте его без причины.
Если питомец бодрствует почти всю ночь, часто мяукает и выглядит возбужденным, стоит показать его ветеринару. Иногда это признак боли, проблем с желудком или щитовидкой. Также бессонница бывает у котов с лишним весом — лишняя энергия просто не расходуется. Решение простое: больше движения и контроль питания.
|Плюсы
|Минусы
|Кошка чувствует безопасность и спокойствие
|Может мешать спать, если крутится или мурчит
|Тепло и уют зимой
|Возможен перенос шерсти и аллергенов на постель
|Укрепление эмоциональной связи
|Привычка спать только с человеком — сложнее переучить
Как приучить кошку спать ночью?
Играйте с ней вечером, кормите ближе к ночи и не реагируйте на ночные выходки — со временем режим нормализуется.
Почему кошка просыпается при любом шорохе?
Это естественный инстинкт. В природе кошки — хищники и одновременно добыча, поэтому даже дома сохраняют настороженность.
Можно ли давать кошке успокоительные для сна?
Без назначения ветеринара — нельзя. Лучше наладить распорядок и уменьшить стресс естественным способом.
Миф: кошка должна спать строго ночью.
Правда: кошки — сумеречные животные. Их активность приходится на рассвет и закат.
Миф: если кошка спит днём, она ленивая.
Правда: дневная дремота помогает восстанавливать энергию для игр и охоты.
Миф: питомцы спят столько же, сколько люди.
Правда: кошачий сон длится в 2-3 раза дольше человеческого, и это абсолютно нормально.
Кошачий сон напрямую связан с чувством безопасности. Чем спокойнее атмосфера дома, тем крепче и глубже спит животное. Если кошка часто ищет компанию хозяина перед сном, значит, она воспринимает человека как источник защиты. Такое доверие нужно поддерживать лаской и вниманием, но не чрезмерной опекой.
Во сне кошки могут "бежать" и шевелить усами — это отражение снов, часто охотничьих.
У диких предков домашних котов короткий сон помогал выживать — отдых по 10-15 минут между охотой.
Научно доказано, что мурлыканье при засыпании снижает стресс не только у животного, но и у человека.
