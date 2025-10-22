Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фишинговый бум: вот как мошенники обманывают пользователей маркетплейсов
Цветы мстят за ошибку: как неправильная обрезка незаметно убивает растения и лишает сад жизни
Операция Второй шанс: в России спасают животных из Курской области
Восьмой разговор не прошёл зря: Путин и Трамп запустили таймер встречи
Каждые 12 часов — на волоске от смерти: почему крот никогда не может перестать есть
Забытое величие: Парфенон предстал во всей красе спустя 20 лет, а что скрывалось
Секретное письмо Никсона 1987 года: он угадал триумф Трампа
Дети-сироты получат долгожданную поддержку: Миронов раскрыл суммы
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения

Он весит больше человека и живёт на дне: в Азии нашли речного хищника, которого искали 20 лет

7:04
Зоосфера

Хищник-гигант, скрывавшийся на дне азиатских рек более двух десятилетий, наконец-то получил научное имя. Новый вид сома, обнаруженный в провинции Юньнань на юге Китая, оказался древним звеном в эволюции речных хищников. Его назвали Bagarius protos - "первоначальный", что точно отражает место этого существа на генеалогическом древе.

Гигантский речной сом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантский речной сом

Двадцать лет поисков

Исследования, приведшие к открытию, начались ещё в 2004 году. За двадцать лет экспедиций учёные собрали десятки образцов сомов с необычными пропорциями и массивными телами. Сначала специалисты полагали, что это уже известный вид из рода Bagarius. Однако подробный морфологический и генетический анализ показал существенные отличия — и мир узнал о новом гиганте пресных вод.

"Сом-proto один из крупнейших хищников реки, известных в Азии", — отметил исследователь Ю-Ян Цзэн.

Об открытии учёные сообщили в июньском номере журнала Zoosystematics and Evolution.

Внешность древнего хищника

У Bagarius protos широкая голова, вытянутая морда и маленькие глаза. Его кожа плотная, с бугорками неправильной формы. Окраска желтовато-серая, с пятнами и поперечными полосами, которые помогают сливаться с речным дном. Такие особенности — не просто камуфляж: они свидетельствуют о древнем происхождении вида.

Средняя длина изученных образцов составила около 48 см, однако местные рыбаки рассказывали о встречах с особями весом более 100 кг. По их словам, поймать такого гиганта удавалось лишь при помощи прочных нейлоновых канатов, прикреплённых к камням — традиционный способ ловли донных рыб в регионе.

Где живёт речной протос

Сом относится к числу бентосных существ — то есть проводит жизнь у самого дна. Его основная среда обитания — глубокие реки провинции Юньнань, но специалисты не исключают, что он встречается и за её пределами — в Мьянме и Таиланде, где речные системы естественным образом соединяются между собой.

Имя protos выбрали не случайно: этот сом занимает одно из самых древних положений в роде Bagarius. Он сохранил черты, присущие общим предкам современных гигантских сомов Азии, а значит, помогает понять, как происходила их эволюция.

Как определяли новый вид

Чтобы подтвердить открытие, учёные сравнили не только внешний облик, но и внутреннее строение рыб. Ключевыми признаками стали:

  • уменьшенный размер глаз;
  • особая форма плавников;
  • уникальная структура костей;
  • своеобразный рисунок окраски.

Генетический анализ ДНК показал различия более чем на 8% по сравнению с ближайшими родственниками рода Bagarius — этого оказалось достаточно, чтобы признать protos самостоятельным видом.

Сравнение с другими азиатскими сомами

Характеристика Bagarius protos Bagarius yarrelli Bagarius bagarius
Масса до 100 кг до 80 кг до 70 кг
Среда обитания горные реки Юньнани, Мьянмы бассейн Меконга Индия, Непал
Окраска пятнистая, жёлто-серая тёмно-серая буроватая
Размер глаз маленькие средние крупные
Эволюционное положение древнейшее производное промежуточное

Как изучают новых речных гигантов

  • Поиск и сбор образцов: экспедиции ведут учёные-ихтиологи, используя сети, донные ловушки и подводные камеры.
  • Первичный анализ: измеряются пропорции тела, форма плавников и структура чешуи.
  • Генетическое сравнение: исследуется ДНК, чтобы определить степень различия от других видов.
  • Публикация результатов: только после рецензирования и подтверждения другими специалистами открытие признаётся официально.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что крупный сом из Юньнани - обычный вид.
  • Последствие: упущена возможность описать новую ветвь эволюции.
  • Альтернатива: применять комплексный подход — морфологию, ДНК-анализ, наблюдения в естественной среде.

А что если Bagarius protos исчезнет

Этот вид уже сегодня находится под угрозой. Местные рыбаки ценят его мясо, а плотины и загрязнение вод мешают размножению. Если меры защиты не будут приняты, человечество рискует потерять живой "фрагмент" древней Азии.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширяет знания об эволюции пресноводных хищников Требуются значительные ресурсы для охраны популяции
Помогает определить родственные связи между сомами Местное население продолжает вылавливать рыбу
Привлекает внимание к сохранению экосистем Юго-Восточной Азии Возможен интерес браконьеров

FAQ

Какой максимальный размер Bagarius protos

По свидетельствам рыбаков, отдельные особи достигают веса более 100 кг.

Сколько лет может жить этот сом

Учёные предполагают, что продолжительность жизни может превышать 20 лет, как у других крупных бентосных видов.

Можно ли увидеть его в аквариуме

Нет, этот вид крайне чувствителен к условиям и не выживает в неволе.

Почему открытие важно для науки

Оно помогает восстановить эволюционную картину пресноводной фауны Азии и определить направления её сохранения.

Мифы и правда

  • Миф: все крупные сомы в Азии относятся к одному виду.
    Правда: генетические данные подтверждают наличие нескольких древних линий, включая Bagarius protos.
  • Миф: речные гиганты исчезли из-за климатических изменений.
    Правда: основная причина — человеческая деятельность: строительство плотин и чрезмерный промысел.
  • Миф: подобные открытия случайны.
    Правда: за каждым стоит десятилетия системной работы и международного сотрудничества.

Три интересных факта

  • Название protos означает "первый" на древнегреческом, подчеркивая эволюционную древность вида.
  • Bagarius protos способен маскироваться под песчаное дно, меняя оттенок кожи.
  • Некоторые местные жители верят, что этот сом приносит удачу рыбакам.

Исторический контекст

  • Первые описания рода Bagarius появились в научной литературе в XIX веке.
  • В XX веке азиатские сомы активно изучались из-за их роли в речных экосистемах и промысле.
  • Считается, что легенды о "речных чудовищах" в Мьянме могли быть вдохновлены именно этим видом.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Домашние животные
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Краны снова засверкают: трюк сантехников, который побеждает известковый налёт без усилий
Недвижимость
Краны снова засверкают: трюк сантехников, который побеждает известковый налёт без усилий
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Последние материалы
Эта простая асана возвращает чувство безопасности — вот как ее правильно делать
На этикетке — натурально, а внутри — сахар и масла: четыре главных обмана супермаркета
Война началась — противник размером с рисинку: вот какое оружие действует против мошек
Ипотечный долг россиян вырос: Центробанк раскрыл новые данные
Эпоха иномарок закончилась: на дорогах России правят новые имена — и не те, что вы думаете
Подготовьтесь заранее: советы, которые весной спасут вашу малину от неурожая
Генетический код долголетия: люди с высоким IQ живут дольше
Перечень лекарств под ударом: в Госдуме предлагают лишать прав за следы в крови
Бьюти-туризм: как россияне превратили уход за собой в увлекательное путешествие
Он весит больше человека и живёт на дне: в Азии нашли речного хищника, которого искали 20 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.