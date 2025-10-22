Он весит больше человека и живёт на дне: в Азии нашли речного хищника, которого искали 20 лет

Хищник-гигант, скрывавшийся на дне азиатских рек более двух десятилетий, наконец-то получил научное имя. Новый вид сома, обнаруженный в провинции Юньнань на юге Китая, оказался древним звеном в эволюции речных хищников. Его назвали Bagarius protos - "первоначальный", что точно отражает место этого существа на генеалогическом древе.
Исследования, приведшие к открытию, начались ещё в 2004 году. За двадцать лет экспедиций учёные собрали десятки образцов сомов с необычными пропорциями и массивными телами. Сначала специалисты полагали, что это уже известный вид из рода Bagarius. Однако подробный морфологический и генетический анализ показал существенные отличия — и мир узнал о новом гиганте пресных вод.
"Сом-proto один из крупнейших хищников реки, известных в Азии", — отметил исследователь Ю-Ян Цзэн.
Об открытии учёные сообщили в июньском номере журнала Zoosystematics and Evolution.
У Bagarius protos широкая голова, вытянутая морда и маленькие глаза. Его кожа плотная, с бугорками неправильной формы. Окраска желтовато-серая, с пятнами и поперечными полосами, которые помогают сливаться с речным дном. Такие особенности — не просто камуфляж: они свидетельствуют о древнем происхождении вида.
Средняя длина изученных образцов составила около 48 см, однако местные рыбаки рассказывали о встречах с особями весом более 100 кг. По их словам, поймать такого гиганта удавалось лишь при помощи прочных нейлоновых канатов, прикреплённых к камням — традиционный способ ловли донных рыб в регионе.
Сом относится к числу бентосных существ — то есть проводит жизнь у самого дна. Его основная среда обитания — глубокие реки провинции Юньнань, но специалисты не исключают, что он встречается и за её пределами — в Мьянме и Таиланде, где речные системы естественным образом соединяются между собой.
Имя protos выбрали не случайно: этот сом занимает одно из самых древних положений в роде Bagarius. Он сохранил черты, присущие общим предкам современных гигантских сомов Азии, а значит, помогает понять, как происходила их эволюция.
Чтобы подтвердить открытие, учёные сравнили не только внешний облик, но и внутреннее строение рыб. Ключевыми признаками стали:
Генетический анализ ДНК показал различия более чем на 8% по сравнению с ближайшими родственниками рода Bagarius — этого оказалось достаточно, чтобы признать protos самостоятельным видом.
|Характеристика
|Bagarius protos
|Bagarius yarrelli
|Bagarius bagarius
|Масса
|до 100 кг
|до 80 кг
|до 70 кг
|Среда обитания
|горные реки Юньнани, Мьянмы
|бассейн Меконга
|Индия, Непал
|Окраска
|пятнистая, жёлто-серая
|тёмно-серая
|буроватая
|Размер глаз
|маленькие
|средние
|крупные
|Эволюционное положение
|древнейшее
|производное
|промежуточное
Этот вид уже сегодня находится под угрозой. Местные рыбаки ценят его мясо, а плотины и загрязнение вод мешают размножению. Если меры защиты не будут приняты, человечество рискует потерять живой "фрагмент" древней Азии.
|Плюсы
|Минусы
|Расширяет знания об эволюции пресноводных хищников
|Требуются значительные ресурсы для охраны популяции
|Помогает определить родственные связи между сомами
|Местное население продолжает вылавливать рыбу
|Привлекает внимание к сохранению экосистем Юго-Восточной Азии
|Возможен интерес браконьеров
По свидетельствам рыбаков, отдельные особи достигают веса более 100 кг.
Учёные предполагают, что продолжительность жизни может превышать 20 лет, как у других крупных бентосных видов.
Нет, этот вид крайне чувствителен к условиям и не выживает в неволе.
Оно помогает восстановить эволюционную картину пресноводной фауны Азии и определить направления её сохранения.
