Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фишинговый бум: вот как мошенники обманывают пользователей маркетплейсов
Цветы мстят за ошибку: как неправильная обрезка незаметно убивает растения и лишает сад жизни
Операция Второй шанс: в России спасают животных из Курской области
Восьмой разговор не прошёл зря: Путин и Трамп запустили таймер встречи
Забытое величие: Парфенон предстал во всей красе спустя 20 лет, а что скрывалось
Секретное письмо Никсона 1987 года: он угадал триумф Трампа
Дети-сироты получат долгожданную поддержку: Миронов раскрыл суммы
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Москва просыпается: Россия сделает то, чего не смогли другие в Йемене

Каждые 12 часов — на волоске от смерти: почему крот никогда не может перестать есть

Зоосфера

С первого взгляда крот кажется врагом огородников: его ходы портят лужайки, земля вспучивается, растения страдают. Но стоит присмотреться — и становится ясно: этот зверёк вовсе не разрушитель, а высокоэффективная часть экосистемы, живущая по законам выживания.

крот роет землю
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
крот роет землю

Жизнь под землёй: как устроен крот

Самый известный представитель рода — европейский крот, обитающий почти по всей России и Европе, кроме южных и северных регионов. Чтобы выживать под землёй, он стал настоящей живой машиной для копания.

Его передние лапы напоминают миниатюрные экскаваторы: широкие ладони, мощные когти и мышцы, вывернутые наружу. Благодаря такому строению крот не роет, а будто "плывёт" в почве, толкаясь лапами, как пловец. И даже при затоплении ходов зверёк способен выбраться наружу — техника "брассом" ему знакома.

Жизнь в условиях гипоксии

Под землёй воздух беден кислородом, зато богат углекислым газом. Чтобы не задохнуться, крот "прокачал" лёгкие: они занимают до 20% его тела, что гораздо больше, чем у большинства млекопитающих. Такой объём помогает дышать даже в самых узких тоннелях.

Он видит телом, а не глазами

Найти глаза крота непросто. Они есть, но скрыты под кожей и мехом, реагируют только на свет. Зато природа наделила зверька сверхчувствительным осязанием. По всему телу у него расположены микровибриссы — чувствительные волоски.

Особая гордость — Эймеровы органы на подвижном хоботке: более двух тысяч микроскопических рецепторов, способных улавливать малейшие колебания земли. Благодаря им крот ощущает добычу буквально под лапами.

Вечный голод — двигатель эффективности

Главная особенность крота — чудовищно быстрый обмен веществ. Он вынужден есть постоянно, иначе погибает. За сутки зверёк съедает до 85% собственного веса, то есть около 70-90 граммов пищи.

Чтобы не умереть с голоду, крот охотится почти без перерыва, поедая дождевых червей, личинок майских жуков, медведок и проволочников — всё, что шевелится под землёй. Если он не находит еду в течение 12 часов, наступает истощение.

Запасы на зиму

Осенью зверёк создаёт кладовые — склады из дождевых червей. Он кусает их в определённое место, парализуя, но не убивая. Так черви остаются свежими и не уползают. В одной норе может храниться до 1,5 кг запасов, которых хватает на несколько недель.

Почему крота считают вредителем

Парадокс: крот не ест растения, но всё же раздражает огородников. Всё дело в ходах, которые он прокладывает в поисках добычи. За ночь зверёк способен прорыть до 30 метров туннелей, оставляя после себя холмики земли и разрушенные корни.

Кроме того, он метит свои ходы мускусным запахом — это привлекает червей и других беспозвоночных, но портит вид газона.

Польза от крота

Несмотря на репутацию вредителя, крот — естественный аэратор почвы. Его подземные ходы насыщают землю кислородом и улучшают водообмен. Особенно это важно для глинистых участков, где воздух почти не проходит.

Можно сказать, кроты делают за людей работу, на которую обычно уходит немало времени и садового инструмента.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бороться с кротами ядами.
    Последствие: вред химикатов для почвы и полезных насекомых.
    Альтернатива: использовать звуковые или пахучие отпугиватели.

  • Ошибка: разрушать норы вручную.
    Последствие: крот просто роет новые — глубже и шире.
    Альтернатива: засыпать ходы гравием или поставить механические ловушки.

  • Ошибка: путать крота с землеройкой.
    Последствие: гибель редких видов.
    Альтернатива: проверяйте форму холмов: у крота они конусовидные и крупные.

Плюсы и минусы присутствия крота

Плюсы Минусы
Уничтожает вредных насекомых Разрушает корневую систему растений
Улучшает аэрацию и дренаж почвы Портит газон и грядки
Не трогает урожай Может размножаться быстро
Работает круглый год Сложно вывести гуманно

3 интересных факта

  1. За ночь крот способен прорыть до 30 метров тоннелей.

  2. Его лёгкие в два раза больше, чем у животных такого же размера.

  3. Считается, что кроты слепы, — на самом деле они видят свет и тень, просто не различают формы.

Исторический контекст

  1. В XIX веке кротов специально завозили на заражённые участки — они спасали урожай от личинок вредителей.

  2. В английских садах прошлого века существовали "кротовые охотники" — специальные профессии.

  3. Предполагают, что кроты роют норы хаотично, но на деле их система ходов строго упорядочена и имеет жилые и охотничьи ветви.

Мифы и правда

  • Миф: кроты едят корнеплоды.
    Правда: они питаются только животной пищей — червями и насекомыми.

  • Миф: крот бесполезен.
    Правда: он очищает почву от вредителей и улучшает её структуру.

  • Миф: крот слеп.
    Правда: зрение есть, но минимальное — животное полагается на осязание.

FAQ

Опасен ли крот для урожая?
Нет, он не ест растения, а только рыхлит почву.

Как отвадить крота гуманно?
Помогают звуковые отпугиватели и пахучие вещества — например, керосин или мята.

Можно ли считать крота полезным?
Да, особенно на глинистых почвах: он улучшает вентиляцию и уничтожает вредных личинок.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Домашние животные
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Краны снова засверкают: трюк сантехников, который побеждает известковый налёт без усилий
Недвижимость
Краны снова засверкают: трюк сантехников, который побеждает известковый налёт без усилий
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Последние материалы
Эта простая асана возвращает чувство безопасности — вот как ее правильно делать
На этикетке — натурально, а внутри — сахар и масла: четыре главных обмана супермаркета
Война началась — противник размером с рисинку: вот какое оружие действует против мошек
Ипотечный долг россиян вырос: Центробанк раскрыл новые данные
Эпоха иномарок закончилась: на дорогах России правят новые имена — и не те, что вы думаете
Подготовьтесь заранее: советы, которые весной спасут вашу малину от неурожая
Генетический код долголетия: люди с высоким IQ живут дольше
Перечень лекарств под ударом: в Госдуме предлагают лишать прав за следы в крови
Бьюти-туризм: как россияне превратили уход за собой в увлекательное путешествие
Он весит больше человека и живёт на дне: в Азии нашли речного хищника, которого искали 20 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.