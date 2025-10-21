Маленький кусочек со стола может стоить жизни: эти привычные продукты разрушают организм питомца

Некоторые привычные людям продукты могут вызывать у животных тяжелые расстройства пищеварения и стать причиной серьезных заболеваний. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хозяйка кормит собаку

Он подчеркнул, что животным категорически нельзя давать копчености, соленые продукты, сладости и блюда с пряностями. По его словам, подобная еда нарушает работу желудочно-кишечного тракта, вызывает аллергию и может привести к интоксикации организма.

"Копчености, мороженое, кофе, шоколад, алкоголь и любые продукты с пряностями категорически нельзя давать животным. Они нарушают пищеварение, провоцируют аллергию и расстройства обмена веществ", — пояснил Логинов.

Он добавил, что мясо допустимо только в отварном виде — подойдут курица, индейка, утка или баранина. При этом говядина, как отметил ветеринар, у значительного числа животных вызывает непереносимость, поэтому с ней нужно быть осторожными.

"Сегодня в России активно развивается производство специализированных кормов для животных, и именно им стоит отдавать предпочтение. Смешивание обычной еды с кормами часто вызывает у питомцев диарею, рвоту, выпадение шерсти и аллергические реакции", — подчеркнул Логинов.

Он предупредил, что при первых признаках недомогания нельзя ждать, что проблема пройдет сама собой. По словам врача, важно сразу обращаться к ветеринару, поскольку обезвоживание на фоне рвоты или диареи может привести к гибели животного.