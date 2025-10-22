Эволюция зашла слишком далеко: птица, которая потеряла землю под ногами

Чёрный стриж считается одной из самых необычных птиц на Земле. Природа наделила его идеальной аэродинамикой и феноменальной выносливостью, но при этом полностью лишила способности нормально передвигаться по земле. Этот контраст между совершенством в полёте и беспомощностью на земле делает стрижа одной из самых удивительных птиц планеты.
Чёрный стриж способен провести в небе до десяти месяцев подряд, не касаясь земли. Всё это время он летает, ест, пьёт, спит и даже размножается в воздухе. Такой образ жизни не имеет аналогов среди пернатых.
На землю стрижи опускаются лишь в период размножения — примерно на два месяца. За это время они строят гнёзда, высиживают яйца и кормят птенцов. После того как молодняк встаёт на крыло, вся стая мигрирует в Африку и продолжает жить в полёте, без единой остановки.
За 20 лет жизни одна птица способна преодолеть расстояние, эквивалентное полёту до Луны и обратно — и это не преувеличение.
Внешне эти птицы похожи, но родства между ними нет. Ласточка относится к воробьиным, а стриж — к отряду колибриобразных. У него длинные серповидные крылья, вытянутое тело и короткий клюв.
Несмотря на небольшие размеры, чёрный стриж является рекордсменом по скорости горизонтального полёта — до 110 км/ч. Для сравнения, сокол-сапсан развивает до 320 км/ч, но только в пикировании, используя силу гравитации. Стриж же достигает своей скорости исключительно за счёт собственных мышц и при этом умеет маневрировать даже среди деревьев.
Всё, что стриж делает, он делает на лету. Основной рацион состоит из мелких насекомых — мошек, комаров, мух. За один полёт он может поймать до тысячи насекомых, обеспечивая пропитание себе и птенцам.
Воду птица получает, касаясь поверхности озёр или рек на большой скорости. Такой способ питья требует ювелирной точности и безупречного чувства равновесия.
Сон стрижа остаётся одной из загадок. Исследователи предполагают, что он способен спать, отключая поочерёдно полушария мозга, или впадает в краткие периоды микросна длительностью всего в несколько секунд.
Эволюционное совершенство стрижа в воздухе обернулось для него физической непригодностью на земле. Из-за коротких лап (на 4-5 см меньше, чем у птиц схожего размера) он не способен стоять и взлетать с ровной поверхности.
Если стриж оказывается на земле, то чаще всего не может подняться самостоятельно. Для взлёта ему требуется открытое пространство с небольшим уклоном, чтобы соскользнуть вниз и набрать скорость. Поэтому птицы выбирают для гнездовий отвесные скалы, стены зданий и стволы деревьев.
Ноги стрижа приспособлены для "альпинизма": все пальцы направлены вперёд, что позволяет цепляться за вертикальные поверхности, но не даёт возможности сидеть на ветках.
|Характеристика
|Чёрный стриж
|Ласточка
|Размах крыльев
|до 40 см
|до 32 см
|Скорость полёта
|до 110 км/ч
|до 70 км/ч
|Образ жизни
|почти полностью воздушный
|чередует полёт и отдых
|Взлёт с земли
|невозможен
|возможен
|Места гнездования
|скалы, стены, ниши
|под крышами, на ветках
Ошибка: строительство гладких фасадов зданий без ниш и отверстий.
Последствие: исчезновение мест гнездования и падение численности стрижей в городах.
Альтернатива: установка специальных гнездовых ящиков и сохранение старых архитектурных элементов, подходящих для заселения.
Во время сильных дождей или ветра птицы ищут укрытие в пещерах, дуплах и под крышами зданий. Если не успевают спрятаться, теряют управление и падают. В таких случаях их часто находят на земле — без возможности взлететь.
Птенцы тоже умеют выживать в трудных условиях. При нехватке пищи они впадают в состояние, напоминающее спячку: температура тела и обмен веществ снижаются, и так они могут прожить без еды до трёх дней.
Гнёзда стрижи строят из перьев, пуха и мелких веточек, склеивая их слюной. Гнездятся на отвесных поверхностях, куда не могут добраться хищники.
Самка откладывает 2-3 яйца. Инкубация длится около 20 дней, а выкармливание птенцов занимает до двух месяцев. Молодые стрижи покидают гнездо через 40-60 дней после рождения — это дольше, чем у большинства мелких птиц.
|Особенность
|Плюсы
|Минусы
|Постоянный полёт
|высокая мобильность, защита от хищников
|невозможность отдыха на земле
|Короткие лапы
|идеальная аэродинамика
|невозможность ходить
|Вертикальное гнездование
|безопасность кладки
|ограниченное количество мест
|Спячка птенцов
|выживание без пищи
|замедленный рост
Сколько времени стрижи проводят в воздухе?
До десяти месяцев в году без посадки.
Почему стриж не может взлететь с земли?
Из-за коротких и слабых ног, не позволяющих оттолкнуться.
Чем питаются стрижи?
Мелкими насекомыми, которых ловят в воздухе.
Где чаще всего селятся стрижи в городах?
Под крышами старых домов, в щелях стен и на высоких башнях.
Миф: стрижи — разновидность ласточек.
Правда: они принадлежат к совершенно другому отряду птиц и ближе к колибри.
Миф: стриж может погибнуть без сна.
Правда: птица умеет спать на лету, чередуя активные и пассивные фазы.
Миф: если стриж упал на землю, он ранен.
Правда: чаще всего он просто не может взлететь, и ему требуется помощь, чтобы подняться на высоту.
Стриж может пролететь до 800 километров в сутки, не останавливаясь.
Во время миграции птицы поднимаются на высоту до 3000 метров.
Продолжительность жизни чёрного стрижа достигает 20 лет — это рекорд среди мелких перелётных видов.
Первые наблюдения за чёрными стрижами велись ещё в XVIII веке натуралистами Европы.
В 2016 году с помощью миниатюрных датчиков впервые подтверждено, что птицы проводят в воздухе почти весь год.
В 2020-х годах начаты проекты по установке искусственных гнёзд для восстановления популяции в городах.
