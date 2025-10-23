Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
24 тысячи лет без еды: животное, которое пережило ледниковый период на голодном пайке
Хайыракан — место, где земля и небо заключили мир: паломники говорят, что здесь меняется сердце
22 миллиарда от государства: как самозанятые превращают хобби в бизнес на госзаказах
Мышцы просыпаются уже после первого круга — 10 упражнений, которые формируют красивый пресс
Травля и толстая кожа: как насмешки одноклассников сформировали характер Виктории Бекхэм
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
Капитан Немо зовёт в приключение: как увидеть подводный мир на сцене
Он — легенда: как актёр из массовки стал единственным в истории с тремя Оскарами за лучшую роль
Смотрится на одном дыхании: зрители оценили спектакль Сильное чувство Театра Всеволода Шиловского

Когда эволюция пошутила всерьёз: жираф стал инженером, насосом и акробатом в одном теле

0:39
Зоосфера

Если бы у человека был язык длиной 50 сантиметров, он мог бы легко достать им до уха. Для жирафа — это повседневная реальность. Его невероятный орган не просто длинный, но и удивительно ловкий — животное может обвить им ветку, сорвать листья с колючего дерева или даже… поковыряться в ухе.

Жираф
Фото: commons.wikimedia.org by Rufus46, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жираф

Древний "олень" с леопардовой шкурой

Жирафы появились около 15 миллионов лет назад. Их предки были родственниками древних оленей, но в ходе эволюции пошли по своему пути. Первого жирафа в Европу, как утверждают историки, завёз Юлий Цезарь. Само слово "жираф" произошло от арабского зарафа - "нарядный". Римляне, поражённые его внешностью, назвали животное camelopardalis, то есть "верблюд с пятнами леопарда".

Любопытно, что до реформы 1918 года в русском языке "жираф" считался существительным женского рода — говорили эта жирафа.

Чем жираф уникален

Жирафы — чемпионы природы по длине шеи. Она достигает двух метров, но состоит, как и у человека, всего из семи позвонков. Глаза расположены так, что животное видит почти на 360 градусов, не поворачивая головы. У них цветное зрение, отличная память и великолепная координация.

Они проводят за едой от 16 до 20 часов в сутки, предпочитая молодые листья акации, а также… сырой лук, к которому питают особую слабость. Отдыхает жираф стоя, по 10 минут, а лежит не больше часа в день — ведь подняться с земли с такой шеей непросто.

Черный язык и бесшумный разговор

Язык жирафа достигает 45-50 сантиметров и окрашен в тёмный, почти чёрный цвет — это природная защита от солнечных ожогов. Он настолько гибкий, что жираф может слизывать листья даже с самых колючих ветвей.

Долгое время считалось, что жирафы — безголосые существа. Но современные исследования показали: они "разговаривают" на частотах ниже 20 Гц. Эти низкие вибрации недоступны человеческому слуху, но отлично слышимы другими жирафами. Так они обмениваются сигналами на расстоянии, сохраняя при этом полную тишину для постороннего наблюдателя.

Как жираф пьёт воду

Казалось бы, с такой длинной шеей пить просто, но всё наоборот: чтобы наклониться, жирафу приходится широко расставлять ноги или вставать на колени. Его желудок находится выше головы, и вода не может попасть туда самотёком. Поэтому природа придумала для него "поршневой насос".

Когда жираф погружает губы в воду и оттягивает челюсть, язык работает как поршень, засасывая жидкость в рот. Затем челюсть выталкивает воду в пищевод со скоростью до 3 м/с. Этого давления хватает, чтобы преодолеть высоту и доставить влагу в желудок. Когда "насос" заканчивает работу, жираф поднимает голову, и вода по инерции поступает вниз.

Шкура, как отпечаток пальца

Каждый жираф обладает уникальным рисунком на теле — двух одинаковых не существует. По цвету пятен можно определить возраст: чем темнее, тем старше особь. У самцов окрас становится насыщеннее с годами, словно природная метка зрелости.

Жирафы — не только гиганты, но и эстеты: гладят друг друга шеями, ухаживают, обнюхивают партнёров и заботливо облизывают детёнышей тем самым знаменитым языком.

Оружие длиной в метр

Хотя жираф выглядит миролюбиво, в бою он опасен. Его копыта достигают 23 сантиметров в диаметре, и удар ими способен убить льва — единственного хищника, рискнувшего напасть на жирафа. При этом между собой эти животные почти не дерутся: удары копыт они применяют только против врагов.

Сравнение: жираф и другие травоядные

Признак Жираф Олень Корова
Длина языка до 50 см до 20 см до 25 см
Рост до 6 м до 2 м до 1,5 м
Время бодрствования 22-23 часа 18 часов 16 часов
Зрение цветное, панорамное широкое умеренное
Способ пить воду поршневой механизм самотёк самотёк

Советы шаг за шагом: как наблюдать за жирафами

  1. Смотрите издалека: близкое приближение вызывает стресс.

  2. Замечайте, как они используют язык — он постоянно в движении.

  3. Обратите внимание на то, как животное выбирает листья — жираф не рвёт, а аккуратно срывает.

  4. Следите за поведением шеи: по ней можно понять настроение — если жираф наклоняет её, значит, расслаблен.

  5. При наблюдении в зоопарке не подавайте еду из рук — это мешает их естественному ритму кормления.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: считать жирафа беззащитным и медлительным.
    Последствие: недооценка его силы и быстроты.
    Альтернатива: помнить, что жираф способен защищаться ударами копыт и бегает со скоростью до 60 км/ч.

  • Ошибка: думать, что у жирафа нет голоса.
    Последствие: упущенное понимание его коммуникации.
    Альтернатива: знать, что он общается инфразвуком, неслышным человеку.

  • Ошибка: считать жирафа просто "высокой коровой".
    Последствие: искажение биологических связей.
    Альтернатива: помнить, что жираф — отдельная ветвь эволюции, родственник оленей, но со своей уникальной физиологией.

А что если жирафы исчезнут

Эти великаны регулируют баланс африканских экосистем. Они объедают верхушки деревьев, позволяя молодым побегам расти. Без жирафов саванна бы заросла, а многие виды птиц и мелких млекопитающих лишились бы убежищ. Поэтому защита жирафов — это не просто сохранение красивого животного, а поддержание целого природного механизма.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • уникальный язык, адаптированный к питанию;

  • отличное зрение и слух;

  • сильные копыта для защиты;

  • общение на инфразвуковых частотах.

Минусы:

  • уязвимость при питье;

  • короткий сон делает их уставшими;

  • редкое потомство и медленное размножение.

Жирафы — настоящие архитекторы природы, объединившие силу, грацию и гениальные приспособления. Их язык работает как насос, шея — как антенна, а тело — как произведение инженерного искусства. И если бы животные устраивали конкурс на оригинальность, жираф наверняка занял бы первое место.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Бессент раскрыл страшную правду: вот что ждёт Россию в ближайшие часы
Мир. Новости мира
Бессент раскрыл страшную правду: вот что ждёт Россию в ближайшие часы
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова Питер Тиль назвал регулирование ИИ пришествием Антихриста: почему миллиардер испугался собственных технологий Игорь Буккер ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Последние материалы
Хайыракан — место, где земля и небо заключили мир: паломники говорят, что здесь меняется сердце
Мышцы просыпаются уже после первого круга — 10 упражнений, которые формируют красивый пресс
Травля и толстая кожа: как насмешки одноклассников сформировали характер Виктории Бекхэм
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
Капитан Немо зовёт в приключение: как увидеть подводный мир на сцене
Он — легенда: как актёр из массовки стал единственным в истории с тремя Оскарами за лучшую роль
Смотрится на одном дыхании: зрители оценили спектакль Сильное чувство Театра Всеволода Шиловского
Зима пришла, а холодильник не заметил: исправьте одну мелочь и счёт за свет упадёт
Джинсы, в которых хочется жить: зимой 2026 эти модели станут главным символом свободы
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.