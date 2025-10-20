Миллионы кошек и собак рискуют вновь оказаться на улице: новый закон бьёт по самым беззащитным

7:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Госдуме обсуждают законопроект, который может кардинально изменить жизнь владельцев домашних животных. Депутаты предлагают ввести строгие ограничения — одна кошка или собака на каждые 18 квадратных метров жилья. Инициатива объясняется борьбой с антисанитарией и "квартирами-скопищами”, где десятки животных содержатся без надлежащего ухода. Однако специалисты предупреждают: этот закон способен привести к массовому выбросу питомцев на улицу и настоящей гуманитарной катастрофе.

Фото: unsplash.com by Anoir Chafik is licensed under Free to use under the Unsplash License Щенки

Когда добро может обернуться бедой

С первого взгляда идея кажется логичной: меньше животных — меньше запахов и нарушений санитарных норм. Но, как отмечают зоозащитники, под удар попадают не заводчики, а обычные люди, которые спасают бездомных животных и дают им шанс на жизнь.

"Первая — это коммерсанты, которые используют площадь для разведения, но их не такое большое количество — примерно 20%. 80% — это квартиры, где люди подбирают бездомных животных, терпящих бедствия с улицы", — пояснил специалист Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский.

По оценкам эксперта, в России таких "приютов под крышей” насчитываются сотни тысяч. В них живут миллионы спасённых кошек и собак, большинство из которых уже не способны выжить без помощи человека. Ограничение количества животных по площади может лишить их дома буквально за одну ночь.

Почему это не решит проблему

Главная беда, по словам Ильинского, заключается не в волонтёрах, а в отсутствии государственной системы контроля над популяцией домашних животных. Уже три десятилетия Россия не имеет единого механизма учёта и регулирования численности питомцев. Нет обязательной регистрации, контроля разведения и ответственности владельцев за выброшенных животных.

"Основная причина — это отсутствие решения проблемы бездомных животных в России уже в течение 30 лет, которая фактически сводится к тому, что у нас отсутствует система контроля над владельческой популяцией собак и кошек", — заявил он.

Именно поэтому десятки тысяч собак и кошек ежегодно оказываются на улице, а добровольцы становятся их единственным спасением.

Альтернатива: платная опека

По мнению эксперта, вместо наказания тех, кто помогает, государство должно стимулировать их труд. Ильинский предлагает внедрить систему платной опеки — когда граждане получают компенсацию за содержание спасённых животных.

"Когда человек за содержание подобранного животного получает какие-то деньги. Потому что это помимо спасения животных, это социальная помощь", — пояснил специалист.

Такой подход, по его словам, решает сразу две задачи: поддерживает волонтёров и позволяет государству контролировать условия содержания животных без нарушения конституционного права на неприкосновенность жилища.

Как это могло бы работать

Создание муниципальных программ опеки с фиксированной компенсацией за каждого животного, прошедшего регистрацию. Проверка условий содержания с привлечением ветеринарных служб. Ведение единой базы данных животных, включая стерилизацию и вакцинацию. Контроль расходов, чтобы исключить злоупотребления.

Эти меры позволили бы не только сохранить жизни уже спасённых питомцев, но и снизить количество бездомных животных на улицах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: введение жёстких лимитов по площади.

Последствие: волонтёры вынуждены будут отказаться от части животных, и они вновь окажутся на улице.

Альтернатива: внедрение системы стимулирования ответственного содержания — платной опеки, налоговых льгот, грантов и поддержки частных приютов.

А что если закон всё же примут?

В случае утверждения закона в его нынешнем виде миллионы кошек и собак рискуют вновь оказаться бездомными. Волонтёры физически не смогут разместить их в других местах. Приюты уже переполнены, а новые не появляются из-за нехватки финансирования.

На практике это может привести к росту эпидемий, агрессивных стай и повышенной опасности для людей. В итоге государство получит обратный эффект: антисанитария и социальное напряжение возрастут, а не снизятся, сообщает "Радио 1".

Сравнение подходов

Подход Принцип Последствия Ограничение по площади Запрет содержания сверх нормы Массовый выброс животных, рост бездомности Платная опека Финансовая и юридическая поддержка волонтёров Контроль и снижение числа бездомных питомцев Контроль разведения Регистрация и стерилизация Долгосрочное снижение популяции Налоговые льготы Поддержка приютов и добросовестных владельцев Мотивация для ответственного содержания

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Упорядочивание условий содержания Отсутствие инфраструктуры для переселения животных Борьба с коммерческим разведением Угроза для спасённых питомцев Возможность контроля санитарных норм Нарушение принципа гуманного обращения с животными

Частые вопросы (FAQ)

— Можно ли будет содержать двух животных в маленькой квартире?

Если проект примут в нынешнем виде, количество питомцев напрямую привяжут к метражу жилья.

— Что делать волонтёрам, у которых много животных?

Пока неясно. Без исключений для спасателей закон может стать для них приговором.

— Как власти планируют контролировать выполнение норм?

По словам экспертов, единственный законный путь — проверки по заявлению соседей и доступ в жильё по решению суда.

— Кто заплатит за передержку животных, которых придётся убрать?

На этот вопрос законопроект пока не отвечает.

— Как можно помочь животным сейчас?

Поддерживать волонтёрские приюты, продвигать идеи платной опеки и участвовать в стерилизационных программах.

Мифы и правда

Миф: ограничение количества животных решит проблему бездомных.

Правда: без контроля разведения и учёта владельцев это лишь усугубит ситуацию.

Миф: волонтёры — источник антисанитарии.

Правда: большинство спасателей содержат животных в чистоте и вакцинируют их.

Миф: закон направлен на защиту животных.

Правда: его реальное последствие — массовое возвращение питомцев на улицы.

Исторический контекст

Проблема бездомных животных в России тянется с начала 1990-х. После распада системы госприютов люди начали самостоятельно спасать собак и кошек. Тогда появились первые волонтёрские объединения и частные приюты. Но за 30 лет законодательство так и не сформировало единого подхода к контролю популяции, что и привело к нынешнему кризису.

3 интересных факта

В некоторых странах Европы существует "животная ипотека”: приют получает государственные выплаты за каждого приютившего животное. В Японии действует налог на нестерилизованных животных, стимулирующий ответственных владельцев. В Финляндии действует государственная программа опеки, аналогичная предложению Ильинского.