Миллионы кошек и собак рискуют вновь оказаться на улице: новый закон бьёт по самым беззащитным

В Госдуме обсуждают законопроект, который может кардинально изменить жизнь владельцев домашних животных. Депутаты предлагают ввести строгие ограничения — одна кошка или собака на каждые 18 квадратных метров жилья. Инициатива объясняется борьбой с антисанитарией и "квартирами-скопищами”, где десятки животных содержатся без надлежащего ухода. Однако специалисты предупреждают: этот закон способен привести к массовому выбросу питомцев на улицу и настоящей гуманитарной катастрофе.
С первого взгляда идея кажется логичной: меньше животных — меньше запахов и нарушений санитарных норм. Но, как отмечают зоозащитники, под удар попадают не заводчики, а обычные люди, которые спасают бездомных животных и дают им шанс на жизнь.
"Первая — это коммерсанты, которые используют площадь для разведения, но их не такое большое количество — примерно 20%. 80% — это квартиры, где люди подбирают бездомных животных, терпящих бедствия с улицы", — пояснил специалист Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский.
По оценкам эксперта, в России таких "приютов под крышей” насчитываются сотни тысяч. В них живут миллионы спасённых кошек и собак, большинство из которых уже не способны выжить без помощи человека. Ограничение количества животных по площади может лишить их дома буквально за одну ночь.
Главная беда, по словам Ильинского, заключается не в волонтёрах, а в отсутствии государственной системы контроля над популяцией домашних животных. Уже три десятилетия Россия не имеет единого механизма учёта и регулирования численности питомцев. Нет обязательной регистрации, контроля разведения и ответственности владельцев за выброшенных животных.
"Основная причина — это отсутствие решения проблемы бездомных животных в России уже в течение 30 лет, которая фактически сводится к тому, что у нас отсутствует система контроля над владельческой популяцией собак и кошек", — заявил он.
Именно поэтому десятки тысяч собак и кошек ежегодно оказываются на улице, а добровольцы становятся их единственным спасением.
По мнению эксперта, вместо наказания тех, кто помогает, государство должно стимулировать их труд. Ильинский предлагает внедрить систему платной опеки — когда граждане получают компенсацию за содержание спасённых животных.
"Когда человек за содержание подобранного животного получает какие-то деньги. Потому что это помимо спасения животных, это социальная помощь", — пояснил специалист.
Такой подход, по его словам, решает сразу две задачи: поддерживает волонтёров и позволяет государству контролировать условия содержания животных без нарушения конституционного права на неприкосновенность жилища.
Создание муниципальных программ опеки с фиксированной компенсацией за каждого животного, прошедшего регистрацию.
Проверка условий содержания с привлечением ветеринарных служб.
Ведение единой базы данных животных, включая стерилизацию и вакцинацию.
Контроль расходов, чтобы исключить злоупотребления.
Эти меры позволили бы не только сохранить жизни уже спасённых питомцев, но и снизить количество бездомных животных на улицах.
Ошибка: введение жёстких лимитов по площади.
Последствие: волонтёры вынуждены будут отказаться от части животных, и они вновь окажутся на улице.
Альтернатива: внедрение системы стимулирования ответственного содержания — платной опеки, налоговых льгот, грантов и поддержки частных приютов.
В случае утверждения закона в его нынешнем виде миллионы кошек и собак рискуют вновь оказаться бездомными. Волонтёры физически не смогут разместить их в других местах. Приюты уже переполнены, а новые не появляются из-за нехватки финансирования.
На практике это может привести к росту эпидемий, агрессивных стай и повышенной опасности для людей. В итоге государство получит обратный эффект: антисанитария и социальное напряжение возрастут, а не снизятся, сообщает "Радио 1".
|Подход
|Принцип
|Последствия
|Ограничение по площади
|Запрет содержания сверх нормы
|Массовый выброс животных, рост бездомности
|Платная опека
|Финансовая и юридическая поддержка волонтёров
|Контроль и снижение числа бездомных питомцев
|Контроль разведения
|Регистрация и стерилизация
|Долгосрочное снижение популяции
|Налоговые льготы
|Поддержка приютов и добросовестных владельцев
|Мотивация для ответственного содержания
|Плюсы
|Минусы
|Упорядочивание условий содержания
|Отсутствие инфраструктуры для переселения животных
|Борьба с коммерческим разведением
|Угроза для спасённых питомцев
|Возможность контроля санитарных норм
|Нарушение принципа гуманного обращения с животными
— Можно ли будет содержать двух животных в маленькой квартире?
Если проект примут в нынешнем виде, количество питомцев напрямую привяжут к метражу жилья.
— Что делать волонтёрам, у которых много животных?
Пока неясно. Без исключений для спасателей закон может стать для них приговором.
— Как власти планируют контролировать выполнение норм?
По словам экспертов, единственный законный путь — проверки по заявлению соседей и доступ в жильё по решению суда.
— Кто заплатит за передержку животных, которых придётся убрать?
На этот вопрос законопроект пока не отвечает.
— Как можно помочь животным сейчас?
Поддерживать волонтёрские приюты, продвигать идеи платной опеки и участвовать в стерилизационных программах.
Миф: ограничение количества животных решит проблему бездомных.
Правда: без контроля разведения и учёта владельцев это лишь усугубит ситуацию.
Миф: волонтёры — источник антисанитарии.
Правда: большинство спасателей содержат животных в чистоте и вакцинируют их.
Миф: закон направлен на защиту животных.
Правда: его реальное последствие — массовое возвращение питомцев на улицы.
Проблема бездомных животных в России тянется с начала 1990-х. После распада системы госприютов люди начали самостоятельно спасать собак и кошек. Тогда появились первые волонтёрские объединения и частные приюты. Но за 30 лет законодательство так и не сформировало единого подхода к контролю популяции, что и привело к нынешнему кризису.
В некоторых странах Европы существует "животная ипотека”: приют получает государственные выплаты за каждого приютившего животное.
В Японии действует налог на нестерилизованных животных, стимулирующий ответственных владельцев.
В Финляндии действует государственная программа опеки, аналогичная предложению Ильинского.
