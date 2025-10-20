Зачем верблюду горб, если в нём нет воды: раскрыт главный секрет выживания в пустыне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:26
Зоосфера

Верблюды издавна ассоциируются с жаркими пустынями, длинными караванами и бескрайними песчаными дорогами. Эти выносливые животные тысячелетиями сопровождали человека — возили грузы, помогали выживать в зной и даже служили символом устойчивости и терпения. Но за привычным образом "корабля пустыни" скрывается множество необычных и малоизвестных особенностей.

Мужчина с верблюдом
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown autho, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина с верблюдом

"Верблюды относятся к отряду парнокопытных и подотряду мозоленогих", — рассказала зооинженер Анастасия Калинина.

Удивительное строение и поведение

Желудок верблюда многокамерный — как и у других жвачных. Животное ест траву, сухие ветки и даже колючки. Сначала пища попадает в рубец, а потом, во время отдыха, возвращается в рот для повторного пережёвывания. Именно эту жвачку верблюд может выплюнуть, если почувствует угрозу. Плевок — густой, липкий и резко пахнущий. Он сбивает с толку противника и буквально "выводит из строя" хищников или неосторожных людей.

У верблюдов отличная память, поэтому дразнить их не стоит: обиду они запоминают надолго. Особенно опасны самцы в брачный период. Тогда они становятся агрессивными и даже устраивают настоящие поединки. Чтобы привлечь самку, самец надувает во рту пузырь и старается "переплюнуть" соперника — в прямом смысле.

Самки тоже не беззащитны — они плюются, защищая детёныша.

Виды верблюдов и их родня

Существует два основных вида: одногорбый — дромадер, и двугорбый — бактриан. Гибрид этих животных называется нар. Дикие двугорбые верблюды встречаются сегодня только в Монголии, и их численность очень мала.

Учёные спорят, откуда произошёл дромадер: одни считают его потомком бактриана, другие — отдельным видом, исчезнувшим в дикой природе Аравии.

Безгорбые представители семейства — ламы, альпаки, гуанако и викуньи. Все они относятся к южноамериканским видам. Ламы одомашнены инками и используются как вьючные животные, а альпака даёт ценную, необыкновенно тёплую шерсть. Дикие гуанако и викуньи живут группами, где один старший самец охраняет "гарем" из самок, не подпуская к ним молодых соперников.

Как верблюды выживают в экстремальных условиях

Главный секрет живучести — особая шерсть и физиология. Волосы верблюда имеют низкую теплопроводность, поэтому защищают и от жары, и от холода. Но при этом шерсть легко намокает, а сырость для верблюдов губительна — она вызывает болезни дыхательных путей, включая туберкулёз.

Животное способно не пить до двух недель, а есть — почти месяц. Зато при первой возможности выпивает до 100 литров воды. Причём никогда не притронется к загрязнённому источнику.

Верблюд может без вреда для здоровья потерять до трети собственного веса. Его помёт содержит минимум влаги, поэтому в пустынях используется как экологичное топливо.

Мозоли на груди и ногах позволяют отдыхать на раскалённом песке и не обжигать кожу. Температура тела колеблется от 34 градусов ночью до 40 днём. Даже дыхание подстраивается под климат: в жару — 16 вдохов в минуту, в прохладу — всего 8.

Сравнение видов

Параметр Дромадер (1 горб) Бактриан (2 горба)
Среда обитания Аравия, Северная Африка Средняя Азия, Монголия
Назначение Быстрый транспорт Перевозка тяжестей
Высота До 2 м Около 1,8 м
Вес 500-600 кг До 700 кг
Выносливость к холоду Низкая Высокая
Беременность ~388 дней ~411 дней

Советы шаг за шагом: как ухаживают за верблюдами в зоопарках

  1. Сбалансированное питание. В рацион входят зерновые, сено, ветки и витаминные добавки.

  2. Контроль климата. Животных нельзя держать в сырости, помещение должно быть сухим и проветриваемым.

  3. Песчаная подстилка. Она защищает от натираний и помогает поддерживать естественные мозоли на ногах.

  4. Регулярный осмотр. Проверяются зубы, кожа и суставы, так как верблюды склонны к инфекциям дыхательных путей.

  5. Общение. Верблюды привыкают к людям и способны узнавать знакомых, поэтому постоянный контакт снижает стресс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Давать верблюду холодную воду после долгого перехода Возможен спазм желудка и обморок Поить тёплой водой малыми порциями
Перекармливать концентратами Расстройство пищеварения Основу должны составлять волокнистые корма
Держать в сырости Простуды и туберкулёз Только сухое, чистое помещение

А что если верблюда не поить?

Исследования показали: организм верблюда перераспределяет влагу так, что кровь остаётся жидкой даже при сильном обезвоживании. Жир в горбах превращается в энергию и воду, позволяя выжить без питья дольше, чем любому другому млекопитающему.

Плюсы и минусы верблюдов как вьючных животных

Плюсы Минусы
Огромная выносливость и сила Склонность к агрессии в период гона
Умение ориентироваться в пустыне Плохо переносят сырой климат
Могут обходиться без воды Не выносят перегрузок
Даёт шерсть, молоко и мясо Требуют большого пространства

FAQ

Как верблюды чувствуют дорогу в песчаной буре?
Они запоминают запахи и очертания ландшафта, а длинные ресницы и ноздри, закрывающиеся клапанами, защищают глаза и дыхательные пути от песка.

Можно ли доить верблюдиц?
Да, их молоко питательно и содержит больше витаминов С и В, чем коровье. В некоторых странах его используют для производства сыра и косметических кремов.

Сколько живёт верблюд?
Обычно до 40 лет, при хорошем уходе — дольше.

Что делает верблюжий помёт ценным?
Он почти не содержит влаги, поэтому прекрасно горит и веками служил топливом для жителей пустынь.

Мифы и правда

Миф: верблюд хранит воду в горбах.
Правда: в горбах — не вода, а жир, который может превращаться в энергию и влагу.

Миф: верблюды медлительны.
Правда: дромадер способен развивать скорость до 65 км/ч на коротких дистанциях.

Миф: верблюды злобные по природе.
Правда: они уравновешенные и умные животные, агрессию проявляют только при угрозе или во время гона.

Интересные факты

• В некоторых странах мясо верблюда считается деликатесом.
• Из шерсти изготавливают прочные ковры, пальто и пледы.
• Верблюды были символом богатства у бедуинов и участвовали в древних свадебных обрядах.

Исторический контекст

Верблюды одомашнены более четырёх тысяч лет назад. Они сыграли огромную роль в развитии торговли между Востоком и Западом, особенно на Великом шёлковом пути. Без них невозможно представить освоение Аравийских пустынь и азиатских степей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
