Зачем верблюду горб, если в нём нет воды: раскрыт главный секрет выживания в пустыне

Верблюды издавна ассоциируются с жаркими пустынями, длинными караванами и бескрайними песчаными дорогами. Эти выносливые животные тысячелетиями сопровождали человека — возили грузы, помогали выживать в зной и даже служили символом устойчивости и терпения. Но за привычным образом "корабля пустыни" скрывается множество необычных и малоизвестных особенностей.
"Верблюды относятся к отряду парнокопытных и подотряду мозоленогих", — рассказала зооинженер Анастасия Калинина.
Желудок верблюда многокамерный — как и у других жвачных. Животное ест траву, сухие ветки и даже колючки. Сначала пища попадает в рубец, а потом, во время отдыха, возвращается в рот для повторного пережёвывания. Именно эту жвачку верблюд может выплюнуть, если почувствует угрозу. Плевок — густой, липкий и резко пахнущий. Он сбивает с толку противника и буквально "выводит из строя" хищников или неосторожных людей.
У верблюдов отличная память, поэтому дразнить их не стоит: обиду они запоминают надолго. Особенно опасны самцы в брачный период. Тогда они становятся агрессивными и даже устраивают настоящие поединки. Чтобы привлечь самку, самец надувает во рту пузырь и старается "переплюнуть" соперника — в прямом смысле.
Самки тоже не беззащитны — они плюются, защищая детёныша.
Существует два основных вида: одногорбый — дромадер, и двугорбый — бактриан. Гибрид этих животных называется нар. Дикие двугорбые верблюды встречаются сегодня только в Монголии, и их численность очень мала.
Учёные спорят, откуда произошёл дромадер: одни считают его потомком бактриана, другие — отдельным видом, исчезнувшим в дикой природе Аравии.
Безгорбые представители семейства — ламы, альпаки, гуанако и викуньи. Все они относятся к южноамериканским видам. Ламы одомашнены инками и используются как вьючные животные, а альпака даёт ценную, необыкновенно тёплую шерсть. Дикие гуанако и викуньи живут группами, где один старший самец охраняет "гарем" из самок, не подпуская к ним молодых соперников.
Главный секрет живучести — особая шерсть и физиология. Волосы верблюда имеют низкую теплопроводность, поэтому защищают и от жары, и от холода. Но при этом шерсть легко намокает, а сырость для верблюдов губительна — она вызывает болезни дыхательных путей, включая туберкулёз.
Животное способно не пить до двух недель, а есть — почти месяц. Зато при первой возможности выпивает до 100 литров воды. Причём никогда не притронется к загрязнённому источнику.
Верблюд может без вреда для здоровья потерять до трети собственного веса. Его помёт содержит минимум влаги, поэтому в пустынях используется как экологичное топливо.
Мозоли на груди и ногах позволяют отдыхать на раскалённом песке и не обжигать кожу. Температура тела колеблется от 34 градусов ночью до 40 днём. Даже дыхание подстраивается под климат: в жару — 16 вдохов в минуту, в прохладу — всего 8.
|Параметр
|Дромадер (1 горб)
|Бактриан (2 горба)
|Среда обитания
|Аравия, Северная Африка
|Средняя Азия, Монголия
|Назначение
|Быстрый транспорт
|Перевозка тяжестей
|Высота
|До 2 м
|Около 1,8 м
|Вес
|500-600 кг
|До 700 кг
|Выносливость к холоду
|Низкая
|Высокая
|Беременность
|~388 дней
|~411 дней
Сбалансированное питание. В рацион входят зерновые, сено, ветки и витаминные добавки.
Контроль климата. Животных нельзя держать в сырости, помещение должно быть сухим и проветриваемым.
Песчаная подстилка. Она защищает от натираний и помогает поддерживать естественные мозоли на ногах.
Регулярный осмотр. Проверяются зубы, кожа и суставы, так как верблюды склонны к инфекциям дыхательных путей.
Общение. Верблюды привыкают к людям и способны узнавать знакомых, поэтому постоянный контакт снижает стресс.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Давать верблюду холодную воду после долгого перехода
|Возможен спазм желудка и обморок
|Поить тёплой водой малыми порциями
|Перекармливать концентратами
|Расстройство пищеварения
|Основу должны составлять волокнистые корма
|Держать в сырости
|Простуды и туберкулёз
|Только сухое, чистое помещение
Исследования показали: организм верблюда перераспределяет влагу так, что кровь остаётся жидкой даже при сильном обезвоживании. Жир в горбах превращается в энергию и воду, позволяя выжить без питья дольше, чем любому другому млекопитающему.
|Плюсы
|Минусы
|Огромная выносливость и сила
|Склонность к агрессии в период гона
|Умение ориентироваться в пустыне
|Плохо переносят сырой климат
|Могут обходиться без воды
|Не выносят перегрузок
|Даёт шерсть, молоко и мясо
|Требуют большого пространства
Как верблюды чувствуют дорогу в песчаной буре?
Они запоминают запахи и очертания ландшафта, а длинные ресницы и ноздри, закрывающиеся клапанами, защищают глаза и дыхательные пути от песка.
Можно ли доить верблюдиц?
Да, их молоко питательно и содержит больше витаминов С и В, чем коровье. В некоторых странах его используют для производства сыра и косметических кремов.
Сколько живёт верблюд?
Обычно до 40 лет, при хорошем уходе — дольше.
Что делает верблюжий помёт ценным?
Он почти не содержит влаги, поэтому прекрасно горит и веками служил топливом для жителей пустынь.
Миф: верблюд хранит воду в горбах.
Правда: в горбах — не вода, а жир, который может превращаться в энергию и влагу.
Миф: верблюды медлительны.
Правда: дромадер способен развивать скорость до 65 км/ч на коротких дистанциях.
Миф: верблюды злобные по природе.
Правда: они уравновешенные и умные животные, агрессию проявляют только при угрозе или во время гона.
• В некоторых странах мясо верблюда считается деликатесом.
• Из шерсти изготавливают прочные ковры, пальто и пледы.
• Верблюды были символом богатства у бедуинов и участвовали в древних свадебных обрядах.
Верблюды одомашнены более четырёх тысяч лет назад. Они сыграли огромную роль в развитии торговли между Востоком и Западом, особенно на Великом шёлковом пути. Без них невозможно представить освоение Аравийских пустынь и азиатских степей.
