Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тревожный звонок? Поставки смартфонов из Китая в Россию рухнули
Детали закончились — моторы молчат: автозаводы Европы на грани остановки
Китайские учёные наткнулись на немыслимое на глубине 10 километров: жизнь, о которой никто не знал
Мозг тренируется не хуже мышц: эта простая тренировка запускает неожиданный эффект
Хозяйки тратят несколько часов на борщ, не зная об этой 20-минутной альтернативе
Весной они оживут, если вы сделаете одну вещь в ноябре — совет для тех, кто любит экзотику
Сердце под маской усталости: как женщины переносят инфаркт и не понимают этого
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Резкое заявление жены Сталлоне о трансгендерных* детях Голливуда: что она думает об их воспитании

Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика

7:48
Зоосфера

У берегов Массачусетса обычный рабочий день рыбака Майка Тафтса превратился в невероятное событие — из сетей он поднял существо, которое оказалось настоящим сокровищем океана. Это была самка лобстера с редчайшей окраской — панцирь переливался оранжевыми, чёрными и жёлтыми пятнами, словно мозаика. Учёные говорят: шанс поймать такого лобстера — один на 30 миллионов. Теперь этот морской шедевр зовут Джекки — в честь Jack O'Lantern, символа Хэллоуина, и она живёт в Северо-Восточном морском центре университета Наханта.

Лобстер Джекки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лобстер Джекки

Уникальная окраска

Обычные лобстеры — серо-бурые, что помогает им сливаться с камнями и песком. Джекки же выглядит как мифическое существо. Её пёстрая окраска — результат сложного взаимодействия природных пигментов, главным из которых является астаксантин. Именно он окрашивает креветок в розовый цвет и придаёт лобстерам красный оттенок после варки. По словам исследовательницы Сьерры Муньос, "веснушчатый" узор создаётся, когда астаксантин соединяется с другими белками, формируя неповторимый рисунок.

Такой яркий окрас — не просто редкость, а почти приговор в дикой природе. Хищники замечают таких существ издалека, поэтому подобные лобстеры редко доживают до зрелости. То, что Джекки удалось поймать живой, уже можно назвать чудом.

Новая жизнь под присмотром учёных

Теперь необычная находка живёт в отдельном аквариуме, где за ней наблюдают специалисты. Рядом — ещё один знаменитый обитатель центра, синий лобстер по имени Нептун. Его панцирь ярко-голубого цвета из-за избытка белка крестацианина, который изменяет структуру пигмента. Вместе Джекки и Нептун стали настоящими звёздами океанариума — но живут в разных резервуарах, ведь лобстеры по природе территориальны и могут проявлять агрессию.

Нептун уже успел стать "послом океана" — он путешествует по школам и помогает детям узнавать, как устроен подводный мир. А Джекки стала живым символом разнообразия природы и того, насколько невероятной может быть генетика морских существ.

Цветные лобстеры: от голубых до снежно-белых

Учёные отмечают, что яркие лобстеры бывают самых неожиданных оттенков. Среди них встречаются:

  1. Голубые — из-за избытка белков, изменяющих структуру пигментов.
  2. Оранжевые — редкая мутация, делающая панцирь однотонным.
  3. "Сахарные" — белые с розовыми прожилками.
  4. Полностью белые — из-за лейкизма, частичной потери пигмента.

Эти морские диковины привлекают не только внимание учёных, но и шеф-поваров. На аукционах за таких лобстеров готовы платить сотни долларов, чтобы подать их как кулинарное чудо. Однако в случае Джекки история сложилась иначе — она избежала кастрюли и обрела "вторую жизнь" под наблюдением биологов.

Лобстеры и боль: новые взгляды на старые привычки

История Джекки стала поводом вновь задуматься о том, как человек относится к морским существам. Лобстеры могут доживать до ста лет, если избежать ловушек и болезней. Они обладают развитой нервной системой и, как показывают исследования, способны чувствовать боль.

"Мы не бросаем живых коров или кур в кипяток — пора перестать делать это и с лобстерами", — считает профессор Линн Снеддон из Швеции.

Её слова заставили многих задуматься о гуманности традиционных методов приготовления морепродуктов. В некоторых странах уже начали вводить правила, обязывающие оглушать лобстеров перед варкой. Эти меры не только защищают животных, но и делают приготовление более этичным.

Сравнение редких окрасов

Цвет лобстера Вероятность появления Причина окраса Особенность
Синий 1 на 2 миллиона Избыток белка крестацианина Электрически-голубой панцирь
Оранжевый 1 на 10 миллионов Мутация пигментных белков Однородный окрас
Веснушчатый (как у Джекки) 1 на 30 миллионов Смешение нескольких пигментов Мраморный рисунок
Белый 1 на 100 миллионов Лейкизм, потеря пигмента Полупрозрачный панцирь

Как сохранить редких морских существ

Учёные призывают рыбаков и дайверов быть внимательнее: если попадается лобстер необычной окраски, лучше сообщить о находке специалистам. В Северной Америке уже действуют программы по защите редких экземпляров, и многие такие находки получают "вторую жизнь" в океанариумах и исследовательских центрах.

Советы шаг за шагом

  1. Не выкидывать необычный улов — сфотографировать и передать учёным.
  2. Не хранить живого лобстера в бытовых условиях — нужна морская вода определённой солёности.
  3. Сообщить в местную службу морских исследований (в США — NOAA или местные университеты).
  4. Если лобстер погиб — передать образец для генетического анализа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поймать редкого лобстера и оставить себе.
  • Последствие: гибель уникальной особи, потеря возможности для науки.
  • Альтернатива: передать специалистам и получить официальный сертификат участника находки — в США такие случаи даже отмечают в новостях.

Если редких лобстеров станет больше

Учёные допускают, что изменение климата и рост температуры океана могут повлиять на мутации, включая окрас панцирей. Возможно, через несколько десятилетий такие находки перестанут быть уникальными. Однако биологи предупреждают: потеря природного баланса способна вызвать исчезновение привычных видов, а не появление новых.

FAQ

  • Какой шанс поймать редкого лобстера?
    Примерно один на десятки миллионов. Для окраски, как у Джекки, вероятность — 1 к 30 миллионам.
  • Можно ли держать лобстера дома?
    Нет. Он требует стабильной температуры, солёности и кислорода в воде. Домашние условия быстро приводят к гибели.
  • Почему лобстеры краснеют при варке?
    Под действием температуры разрушаются белки, и проявляется чистый астаксантин — красный пигмент.

Мифы и правда

  • Миф: Лобстеры не чувствуют боли.
    Правда: Они имеют развитую нервную систему и реагируют на повреждения, как другие животные.
  • Миф: Синий лобстер — выдумка.
    Правда: Такие особи действительно существуют, их вероятность — около 1 на 2 миллиона.
  • Миф: Лобстеры стареют, как люди.
    Правда: Они практически не демонстрируют признаков старения и могут жить до века.

3 интересных факта

  • Лобстеры сбрасывают панцирь и растут всю жизнь.
  • Их кровь голубая из-за меди, а не железа, как у людей.
  • В темноте они видят с помощью специальных рецепторов, чувствительных к движению.

История Джекки — напоминание о том, что чудеса природы не всегда скрыты в джунглях или на дне океана. Иногда они оказываются прямо в рыбацких сетях, заставляя по-новому взглянуть на привычный мир. Этот случай не только о редкости и везении, но и о внимательности человека к жизни вокруг — даже к тем существам, которых мы привыкли считать просто добычей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Садоводство, цветоводство
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Хранили шины как всегда — и остались без сцепления: ошибка, которую совершают почти все автолюбители
Авто
Хранили шины как всегда — и остались без сцепления: ошибка, которую совершают почти все автолюбители
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Россия раскрыла главное преимущество Су-57: теперь истребитель опаснее, чем когда-либо
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Последние материалы
Резкое заявление жены Сталлоне о трансгендерных* детях Голливуда: что она думает об их воспитании
Гиганты из стали крутят историю: ветер становится символом новой эпохи электричества
Чистая душевая кабина без усилий: самые простые методы, о которых вы не знали
Огородники сходят с ума по новинке: томат без кожи называют самым вкусным черри сезона
Самая сложная зона для женщин: как запустить сжигание жира на бёдрах без изнуряющих тренировок
14,6 млн россиян выбрали режим самозанятого: главные факторы популярности
Надёжность всё ещё в цене, но доставка — нет: почему японские авто стали реже попадать в Россию
У пьяного за рулём могут забрать машину: названы два главных условия
Секрет раскрыт: щепотка этого ингредиента преобразит ваш кофе, усилив сладость и убрав горечь
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.