Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика

У берегов Массачусетса обычный рабочий день рыбака Майка Тафтса превратился в невероятное событие — из сетей он поднял существо, которое оказалось настоящим сокровищем океана. Это была самка лобстера с редчайшей окраской — панцирь переливался оранжевыми, чёрными и жёлтыми пятнами, словно мозаика. Учёные говорят: шанс поймать такого лобстера — один на 30 миллионов. Теперь этот морской шедевр зовут Джекки — в честь Jack O'Lantern, символа Хэллоуина, и она живёт в Северо-Восточном морском центре университета Наханта.
Обычные лобстеры — серо-бурые, что помогает им сливаться с камнями и песком. Джекки же выглядит как мифическое существо. Её пёстрая окраска — результат сложного взаимодействия природных пигментов, главным из которых является астаксантин. Именно он окрашивает креветок в розовый цвет и придаёт лобстерам красный оттенок после варки. По словам исследовательницы Сьерры Муньос, "веснушчатый" узор создаётся, когда астаксантин соединяется с другими белками, формируя неповторимый рисунок.
Такой яркий окрас — не просто редкость, а почти приговор в дикой природе. Хищники замечают таких существ издалека, поэтому подобные лобстеры редко доживают до зрелости. То, что Джекки удалось поймать живой, уже можно назвать чудом.
Теперь необычная находка живёт в отдельном аквариуме, где за ней наблюдают специалисты. Рядом — ещё один знаменитый обитатель центра, синий лобстер по имени Нептун. Его панцирь ярко-голубого цвета из-за избытка белка крестацианина, который изменяет структуру пигмента. Вместе Джекки и Нептун стали настоящими звёздами океанариума — но живут в разных резервуарах, ведь лобстеры по природе территориальны и могут проявлять агрессию.
Нептун уже успел стать "послом океана" — он путешествует по школам и помогает детям узнавать, как устроен подводный мир. А Джекки стала живым символом разнообразия природы и того, насколько невероятной может быть генетика морских существ.
Учёные отмечают, что яркие лобстеры бывают самых неожиданных оттенков. Среди них встречаются:
Эти морские диковины привлекают не только внимание учёных, но и шеф-поваров. На аукционах за таких лобстеров готовы платить сотни долларов, чтобы подать их как кулинарное чудо. Однако в случае Джекки история сложилась иначе — она избежала кастрюли и обрела "вторую жизнь" под наблюдением биологов.
История Джекки стала поводом вновь задуматься о том, как человек относится к морским существам. Лобстеры могут доживать до ста лет, если избежать ловушек и болезней. Они обладают развитой нервной системой и, как показывают исследования, способны чувствовать боль.
"Мы не бросаем живых коров или кур в кипяток — пора перестать делать это и с лобстерами", — считает профессор Линн Снеддон из Швеции.
Её слова заставили многих задуматься о гуманности традиционных методов приготовления морепродуктов. В некоторых странах уже начали вводить правила, обязывающие оглушать лобстеров перед варкой. Эти меры не только защищают животных, но и делают приготовление более этичным.
|Цвет лобстера
|Вероятность появления
|Причина окраса
|Особенность
|Синий
|1 на 2 миллиона
|Избыток белка крестацианина
|Электрически-голубой панцирь
|Оранжевый
|1 на 10 миллионов
|Мутация пигментных белков
|Однородный окрас
|Веснушчатый (как у Джекки)
|1 на 30 миллионов
|Смешение нескольких пигментов
|Мраморный рисунок
|Белый
|1 на 100 миллионов
|Лейкизм, потеря пигмента
|Полупрозрачный панцирь
Учёные призывают рыбаков и дайверов быть внимательнее: если попадается лобстер необычной окраски, лучше сообщить о находке специалистам. В Северной Америке уже действуют программы по защите редких экземпляров, и многие такие находки получают "вторую жизнь" в океанариумах и исследовательских центрах.
Учёные допускают, что изменение климата и рост температуры океана могут повлиять на мутации, включая окрас панцирей. Возможно, через несколько десятилетий такие находки перестанут быть уникальными. Однако биологи предупреждают: потеря природного баланса способна вызвать исчезновение привычных видов, а не появление новых.
История Джекки — напоминание о том, что чудеса природы не всегда скрыты в джунглях или на дне океана. Иногда они оказываются прямо в рыбацких сетях, заставляя по-новому взглянуть на привычный мир. Этот случай не только о редкости и везении, но и о внимательности человека к жизни вокруг — даже к тем существам, которых мы привыкли считать просто добычей.
