Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деньги против доверия: репутация переписала рейтинг самых дорогих автогигантов
Слепая зона Лувра: почему музей потерял драгоценности Наполеона без единой записи с камер
Море выходит из берегов: история человечества может уйти под воду — под угрозой целые континенты
Косметолог бы не поверил: домашнее средство творит то, за что обычно берут тысячи
Зелёные спасатели: растения, которые очищают дом без фильтров — эффект свежего леса в квартире
Когда интеллект обретает крылья: вороны доказали, что эволюция не знает монополий на разум
Нежнее пирога и ароматнее булочек: домашний тыквенный кекс, который пахнет осенью и уютом
Банка колы против отравления: почему этот совет может стоить здоровья
Сын Николая Валуева нашёл любовь: разница в возрасте и мнение знаменитого отца

Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции

4:22
Зоосфера

Численность бурых медведей в лесах Московской области за год выросла почти в пять раз — с 15 до примерно 80 особей.
Такой стремительный рост стал неожиданностью для специалистов и уже вызвал обеспокоенность у местных жителей, ведь звери всё чаще подходят к населённым пунктам.

Медведица с медвежатами в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Медведица с медвежатами в лесу

Почему медведей стало больше

Ранее бурый медведь был внесён в Красную книгу Московской области, и охота на него полностью запрещена.
Эта мера действительно помогла восстановить популяцию, однако в отсутствие естественных врагов численность зверей начала расти бесконтрольно.

"Ограничение охоты привело к росту популяции, но теперь животные выходят из лесов в поисках пищи", — отмечают егеря.

Проблему усугубляют мягкие зимы и обилие корма: из-за глобального потепления медведи поздно залегают в спячку и всё чаще бродят вблизи деревень, где легко найти мусор, корма для животных и пчелиные ульи.

Где видели медведей

По данным телеграм-канала Mash, следы животных обнаружены вблизи Звенигорода, Одинцова и Талдома — всего в нескольких десятках километров от Москвы.

В 2025 году зарегистрированы два нападения на людей:

  • на границе Шаховского и Можайского районов;
  • в окрестностях Лотошинского района.

Оба пострадавших выжили, но в пригородных посёлках усилились страхи: жители боятся заходить в лес, особенно поодиночке.

Динамика численности бурого медведя в Подмосковье

Год Примерная численность Особенности сезона
2019 8-10 особей Редкие встречи в глухих районах
2022 15 особей Популяция стабилизировалась
2024 40 особей Рост после запрета охоты
2025 ~80 особей Выход к населённым пунктам, нападения на людей

Что предлагают специалисты

Экологи и охотники предлагают разрешить ограниченный отстрел медведей под строгим контролем природоохранных служб.
Речь не идёт об истреблении, а о регулировании численности — чтобы сохранить баланс в экосистеме и снизить риски для человека.

"Контролируемый отстрел — это мера безопасности, а не охотничья забава. Медведи не должны терять страх перед людьми", — пояснили представители охотничьего хозяйства региона.

Некоторые эксперты считают, что нужно пересмотреть зонирование природных территорий, ограничив доступ людей в участки, где зафиксированы семьи медведей с детёнышами.

Плюсы и минусы регулирующего отстрела

Плюсы Минусы
Снижение риска нападений на людей Возможное негативное восприятие обществом
Поддержание экологического баланса Трудность определения точной численности
Предотвращение голода и миграции к городам Риск браконьерства при ослаблении контроля

Как защититься при встрече с медведем

  • Не бегите — медведь воспринимает бег как сигнал погони.
  • Говорите громко, не повышая тон — это помогает животному понять, что вы человек.
  • Не приближайтесь к медвежатам — рядом почти всегда находится мать.
  • Не оставляйте еду и мусор на территории дачи или в машине.
  • При прогулках держите собак на поводке — лай может спровоцировать хищника.

3 интересных факта о подмосковных медведях

  1. В XIX веке бурые медведи полностью исчезли из центральной России, и лишь в последние десятилетия начали возвращаться.
  2. Осенью звери способны проходить до 40 км в день, если ощущают нехватку пищи.
  3. Медведи обладают высоким интеллектом и способны отличать человеческие запахи от запаха других животных.

Рост численности бурых медведей в Подмосковье — результат успешной охранной политики, но теперь региону грозит обратная сторона природного восстановления.
Без контроля популяции и мониторинга миграции животных риски для людей будут только возрастать.
Специалисты призывают к взвешенному подходу: сохранить медведей — да, но при этом защитить жителей области от опасных встреч.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Газ
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Авто
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Наука и техника
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Питер Тиль назвал регулирование ИИ пришествием Антихриста: почему миллиардер испугался собственных технологий Игорь Буккер Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Последние материалы
В Госдуме усомнились в возможности расширить ежемесячные пособия для семей с детьми
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Питер Тиль назвал регулирование ИИ пришествием Антихриста: почему миллиардер испугался собственных технологий
Сверхразум под запретом: почему звезда Голливуда требует остановить гонку ИИ
Исправляет цену успеха: почему Медведевой предстоит операция, о которой молчат чемпионы
Мелочь, которая спасает вкус варенья: большинство хозяйек про неё забывают
США переиграли сами себя: как санкции подтолкнули Индонезию к Китаю
Витамины, клетчатка и минимум калорий: суп, который делает фигуру легче, а кожу — чище
Министерство упростило жизнь водителям: подать заявление по ОСАГО теперь проще, чем найти парковку
Не тратьте время на скучные растяжки — делайте это и почувствуете силу уже на старте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.