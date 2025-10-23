Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции

4:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Численность бурых медведей в лесах Московской области за год выросла почти в пять раз — с 15 до примерно 80 особей.

Такой стремительный рост стал неожиданностью для специалистов и уже вызвал обеспокоенность у местных жителей, ведь звери всё чаще подходят к населённым пунктам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) Медведица с медвежатами в лесу

Почему медведей стало больше

Ранее бурый медведь был внесён в Красную книгу Московской области, и охота на него полностью запрещена.

Эта мера действительно помогла восстановить популяцию, однако в отсутствие естественных врагов численность зверей начала расти бесконтрольно.

"Ограничение охоты привело к росту популяции, но теперь животные выходят из лесов в поисках пищи", — отмечают егеря.

Проблему усугубляют мягкие зимы и обилие корма: из-за глобального потепления медведи поздно залегают в спячку и всё чаще бродят вблизи деревень, где легко найти мусор, корма для животных и пчелиные ульи.

Где видели медведей

По данным телеграм-канала Mash, следы животных обнаружены вблизи Звенигорода, Одинцова и Талдома — всего в нескольких десятках километров от Москвы.

В 2025 году зарегистрированы два нападения на людей:

на границе Шаховского и Можайского районов;

в окрестностях Лотошинского района.

Оба пострадавших выжили, но в пригородных посёлках усилились страхи: жители боятся заходить в лес, особенно поодиночке.

Динамика численности бурого медведя в Подмосковье

Год Примерная численность Особенности сезона 2019 8-10 особей Редкие встречи в глухих районах 2022 15 особей Популяция стабилизировалась 2024 40 особей Рост после запрета охоты 2025 ~80 особей Выход к населённым пунктам, нападения на людей

Что предлагают специалисты

Экологи и охотники предлагают разрешить ограниченный отстрел медведей под строгим контролем природоохранных служб.

Речь не идёт об истреблении, а о регулировании численности — чтобы сохранить баланс в экосистеме и снизить риски для человека.

"Контролируемый отстрел — это мера безопасности, а не охотничья забава. Медведи не должны терять страх перед людьми", — пояснили представители охотничьего хозяйства региона.

Некоторые эксперты считают, что нужно пересмотреть зонирование природных территорий, ограничив доступ людей в участки, где зафиксированы семьи медведей с детёнышами.

Плюсы и минусы регулирующего отстрела

Плюсы Минусы Снижение риска нападений на людей Возможное негативное восприятие обществом Поддержание экологического баланса Трудность определения точной численности Предотвращение голода и миграции к городам Риск браконьерства при ослаблении контроля

Как защититься при встрече с медведем

Не бегите — медведь воспринимает бег как сигнал погони.

Говорите громко, не повышая тон — это помогает животному понять, что вы человек.

Не приближайтесь к медвежатам — рядом почти всегда находится мать.

Не оставляйте еду и мусор на территории дачи или в машине.

При прогулках держите собак на поводке — лай может спровоцировать хищника.

3 интересных факта о подмосковных медведях

В XIX веке бурые медведи полностью исчезли из центральной России, и лишь в последние десятилетия начали возвращаться. Осенью звери способны проходить до 40 км в день, если ощущают нехватку пищи. Медведи обладают высоким интеллектом и способны отличать человеческие запахи от запаха других животных.

Рост численности бурых медведей в Подмосковье — результат успешной охранной политики, но теперь региону грозит обратная сторона природного восстановления.

Без контроля популяции и мониторинга миграции животных риски для людей будут только возрастать.

Специалисты призывают к взвешенному подходу: сохранить медведей — да, но при этом защитить жителей области от опасных встреч.