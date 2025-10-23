Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции

Численность бурых медведей в лесах Московской области за год выросла почти в пять раз — с 15 до примерно 80 особей.
Такой стремительный рост стал неожиданностью для специалистов и уже вызвал обеспокоенность у местных жителей, ведь звери всё чаще подходят к населённым пунктам.
Ранее бурый медведь был внесён в Красную книгу Московской области, и охота на него полностью запрещена.
Эта мера действительно помогла восстановить популяцию, однако в отсутствие естественных врагов численность зверей начала расти бесконтрольно.
"Ограничение охоты привело к росту популяции, но теперь животные выходят из лесов в поисках пищи", — отмечают егеря.
Проблему усугубляют мягкие зимы и обилие корма: из-за глобального потепления медведи поздно залегают в спячку и всё чаще бродят вблизи деревень, где легко найти мусор, корма для животных и пчелиные ульи.
По данным телеграм-канала Mash, следы животных обнаружены вблизи Звенигорода, Одинцова и Талдома — всего в нескольких десятках километров от Москвы.
Оба пострадавших выжили, но в пригородных посёлках усилились страхи: жители боятся заходить в лес, особенно поодиночке.
|Год
|Примерная численность
|Особенности сезона
|2019
|8-10 особей
|Редкие встречи в глухих районах
|2022
|15 особей
|Популяция стабилизировалась
|2024
|40 особей
|Рост после запрета охоты
|2025
|~80 особей
|Выход к населённым пунктам, нападения на людей
Экологи и охотники предлагают разрешить ограниченный отстрел медведей под строгим контролем природоохранных служб.
Речь не идёт об истреблении, а о регулировании численности — чтобы сохранить баланс в экосистеме и снизить риски для человека.
"Контролируемый отстрел — это мера безопасности, а не охотничья забава. Медведи не должны терять страх перед людьми", — пояснили представители охотничьего хозяйства региона.
Некоторые эксперты считают, что нужно пересмотреть зонирование природных территорий, ограничив доступ людей в участки, где зафиксированы семьи медведей с детёнышами.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение риска нападений на людей
|Возможное негативное восприятие обществом
|Поддержание экологического баланса
|Трудность определения точной численности
|Предотвращение голода и миграции к городам
|Риск браконьерства при ослаблении контроля
Рост численности бурых медведей в Подмосковье — результат успешной охранной политики, но теперь региону грозит обратная сторона природного восстановления.
Без контроля популяции и мониторинга миграции животных риски для людей будут только возрастать.
Специалисты призывают к взвешенному подходу: сохранить медведей — да, но при этом защитить жителей области от опасных встреч.
