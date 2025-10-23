Тихий убийца под листьями: осенние грибы стали смертельной ловушкой для питомцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:14
Зоосфера

Опавшие листья, запах влажной земли и тихий шелест под лапами — осень кажется идеальным временем для прогулок с питомцем. Но именно сейчас в траве прячется смертельная опасность.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО предупредил: грибы представляют серьёзную угрозу для здоровья и жизни собак, даже если речь идёт о вполне съедобных для человека видах.

Собака нюхает грибы в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака нюхает грибы в лесу

Почему грибы опасны

"Даже если гриб съедобен, это очень тяжёлая пища для питомцев. Собак, которые задействованы в поиске трюфелей, прежде всего обучают не подбирать найденные ценные деликатесы. Что говорить о ядовитых грибах — это смертельная опасность", — подчеркнул Голубев.

По словам эксперта, грибная мякоть плохо переваривается у животных, а токсины, даже в малых дозах, способны вызвать необратимые поражения печени, почек и нервной системы.
Даже если питомца удастся спасти в клинике, последствия могут остаться на всю жизнь — от хронических болезней до полной утраты координации.

Где подстерегает опасность

Многие считают, что риск отравления существует только в лесу, но, как отмечает Голубев, ядовитые грибы встречаются и в городских парках.
Во время дождей споры разносятся ветром и попадают в газоны, где быстро прорастают.

Чтобы защитить питомца, кинолог советует:

  • гулять по проверенным маршрутам;
  • не сходить с дорожек и избегать зарослей;
  • при возможности выгуливать собаку на специальных площадках с искусственным покрытием, где грибы не растут;
  • владельцам частных домов — регулярно осматривать участок и удалять любые грибы.

Как отличить безопасную прогулку от рискованной

Место выгула Степень риска Комментарий
Специальная площадка для собак Низкий Искусственное покрытие, грибы не растут
Городской парк Средний Возможен рост грибов в тени и у корней деревьев
Лесопарковая зона Высокий Большое количество диких и ядовитых грибов
Сад/дача Средний Споры могут прорастать после дождей, особенно у заборов

Что делать, если собака съела гриб

"Если питомец всё же проглотил гриб, не ждите появления тревожных симптомов — нужно немедленно везти его к ветеринару", — предупредил Голубев.

Симптомы отравления могут появиться через несколько часов: вялость, рвота, диарея, судороги, изменение цвета слизистых.
Но даже если животное выглядит нормально, токсины уже могут действовать.

Алгоритм действий для владельца

  1. Не пытайтесь вызвать рвоту самостоятельно — это может усугубить ситуацию.
  2. Запомните или сфотографируйте гриб, который съела собака. Это поможет врачу определить тип отравления.
  3. Срочно доставьте питомца в ветеринарную клинику — время играет решающую роль.
  4. Не используйте "народные методы" — молоко, уголь и масло не нейтрализуют яд.

Плюсы и минусы разных мест выгула

Плюсы Минусы
Парки — простор и социализация Риск контакта с ядовитыми грибами и мусором
Спецплощадки — безопасность покрытия Меньше естественных стимулов для собаки
Лес — чистый воздух и физическая активность Опасность грибов, клещей и диких животных

3 интересных факта

  1. Печёночный гриб, безвредный для человека, способен вызвать сильное отравление у собак из-за особого метаболизма.
  2. Щенки и молодые собаки чаще страдают от отравлений, так как исследуют мир через рот.
  3. Даже маленький кусочек гриба мухомора или бледной поганки может стать смертельной дозой для животного весом до 10 кг.

Грибы — не лакомство, а потенциальный яд для собак.
Кинолог Владимир Голубев призывает владельцев быть внимательнее во время прогулок и не позволять питомцам подбирать ничего с земли.
Своевременная реакция и профилактика способны спасти жизнь животному — и уберечь хозяев от трагических последствий.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
