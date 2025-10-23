Тихий убийца под листьями: осенние грибы стали смертельной ловушкой для питомцев

Опавшие листья, запах влажной земли и тихий шелест под лапами — осень кажется идеальным временем для прогулок с питомцем. Но именно сейчас в траве прячется смертельная опасность.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО предупредил: грибы представляют серьёзную угрозу для здоровья и жизни собак, даже если речь идёт о вполне съедобных для человека видах.
"Даже если гриб съедобен, это очень тяжёлая пища для питомцев. Собак, которые задействованы в поиске трюфелей, прежде всего обучают не подбирать найденные ценные деликатесы. Что говорить о ядовитых грибах — это смертельная опасность", — подчеркнул Голубев.
По словам эксперта, грибная мякоть плохо переваривается у животных, а токсины, даже в малых дозах, способны вызвать необратимые поражения печени, почек и нервной системы.
Даже если питомца удастся спасти в клинике, последствия могут остаться на всю жизнь — от хронических болезней до полной утраты координации.
Многие считают, что риск отравления существует только в лесу, но, как отмечает Голубев, ядовитые грибы встречаются и в городских парках.
Во время дождей споры разносятся ветром и попадают в газоны, где быстро прорастают.
|Место выгула
|Степень риска
|Комментарий
|Специальная площадка для собак
|Низкий
|Искусственное покрытие, грибы не растут
|Городской парк
|Средний
|Возможен рост грибов в тени и у корней деревьев
|Лесопарковая зона
|Высокий
|Большое количество диких и ядовитых грибов
|Сад/дача
|Средний
|Споры могут прорастать после дождей, особенно у заборов
"Если питомец всё же проглотил гриб, не ждите появления тревожных симптомов — нужно немедленно везти его к ветеринару", — предупредил Голубев.
Симптомы отравления могут появиться через несколько часов: вялость, рвота, диарея, судороги, изменение цвета слизистых.
Но даже если животное выглядит нормально, токсины уже могут действовать.
|Плюсы
|Минусы
|Парки — простор и социализация
|Риск контакта с ядовитыми грибами и мусором
|Спецплощадки — безопасность покрытия
|Меньше естественных стимулов для собаки
|Лес — чистый воздух и физическая активность
|Опасность грибов, клещей и диких животных
Грибы — не лакомство, а потенциальный яд для собак.
Кинолог Владимир Голубев призывает владельцев быть внимательнее во время прогулок и не позволять питомцам подбирать ничего с земли.
Своевременная реакция и профилактика способны спасти жизнь животному — и уберечь хозяев от трагических последствий.
